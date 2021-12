Nu presupune niciodata ca esti blocata in locul in care te afli chiar acum. Viata se schimba in fiecare secunda, iar tu te schimbi o data cu viata.

Sa iti simti sufletul impacat nu inseamna sa fii intr-un loc in care nu exista zgomot, necazuri sau realitati grele carora sa incerci sa le faci fata… Sa simti pace in sufletul tau inseamna sa fii in mijlocul furtunii si sa ramai calma, cu sufletul linistit si inima puternica.

