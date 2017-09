6 reguli pentru sexul fara obligatii, daca nu iti doresti sa te implici emotional

Ai intrat de curand intr-o relatie fara angajamente bazata pe sex? Atunci nu esti singura.

Studiile au aratat ca din ce in ce mai multe persoane prefera ideea ”fara-obligatii” in locul unei relatii exclusive.

Indiferent de motivele tale – fie ca tocmai ai avut parte de o despartire sau esti in cautare de moduri de a ta bucura de viata ta single pentru o perioada – adevarul este ca relatiile acestea iti pot condimenta viata. Bineinteles, daca joci dupa reguli…

1. Gaseste persoana potrivita

Intr-o relatie casual, ”persoana potrivita” are un inteles putin diferit fata de o relatie romantica. De data aceasta, nu il cauti pe Mr. Right – ci doar pe cineva cu care sa ai mult sex de calitate!

Asta inseamna ca ar trebui sa-ti eviti prietenii apropiati sau colegii de servici, pentru lucrurile pot deveni foarte ciudate dupa. In schimb, incearca sa te culci cu persoane pe care nu le cunosti atat de bine – poate o cunostinta de care ti-a placut mereu sau cineva pe care l-ai intalnit la bar.

2. Seteaza niste reguli de baza

Desi este adevarat ca unele reguli par ca iti vor distruge fiorul partidei de sex, cel mai probabil vei regreta ca nu ai setat niste reguli de baza inainte.

Pentru a face asta, trebuie sa fii deschisa si sa discuti despre asteptarile tale. Primul lucru care trebuie stabilit foarte clar este daca va veti intalni si cu alte persoane sau nu. De asemenea, vorbiti despre ce se va intampla daca unul dintre voi se indragosteste de o alta persoana.

Alte intrebari ar trebui sa fie de-a lungul a cat de des ar trebui sa va vedeti, unde ar trebui sa va vedeti si daca este acceptabil ca unul dintre voi sa ramana peste noapte. Si, mai ales, daca relatia voastra trebuie sa ramana un secret sau nu.

3. Protejeaza-te

Nu te lasa dusa de val pana in punctul in care uiti cea mai importanta parte a sexulu: protectia!

Orice partida de sex dintr-o relatie fara obligatii rebuie aiba intotdeauna – intotdeauna! – protectie. Chiar daca ati stabilit sa nu va intalniti cu alti parteneri, aveti grija sa va protejatati atat de sarcini nedorite, cat si de boli cu transmitere sexuala.

4. Lasa-ti emotiile la o parte

Relatiile casual bazate pe sex functioneaza atata timp cat ambele parti isi lasa emotiile la o parte. In mod ideal, ambii parteneri sunt constienti de adevaratul motiv pentru care se intalnesc – sexul. Nu te lasa niciodata pacalita de ideea ca totul se poate transforma in ceva mai mult, pentru cel mai probabil acest lucru nu se va intampla.

Totusi, avand in vedere ca persoana pe care ai ales-o este una de care iti place intr-o anumita masura, poti sfarsi cu mai multe sentimente decat ar fi bine, iar acela este punctul unde lucrurile se complica. Daca acest lucru se intampla, nu continua prin a-ti declara iubirea!

In schimb, fii sincera. Discuta drespre sentimetele tale si ia in calcul sa faceti cateva schimbari in relatia voastra – sa o duceti la urmatorul nivel sau sa o incheiati inainte ca cineva sa fie ranit.

5. Nu dezvolta o conexiune personala

Nimeni nu spune ca nu ar trebui sa vorbiti despre nimic in timpul petrecut impreuna. Unele persoane chiar prefera sa iasa la cateva intalniri inainte sa treaca la punctul principal, sexul. Insa ar trebui sa existe limite clare cand vine vorba despre subiectele despre care puteti vorbi.

Este in regula sa vorbiti despre evenimentele de zi cu zi – cine a intarziat la munca sau ce ati mancat la pranz. Dra aceste discutii sunt total diferite de a impartasi povesti mult mai intime despre fiecare – cel mai probabil nu ar trebui sa spui nimic despre cat de mult te-a ranit fostul.

De asemenea, ai grija la toata tehnologia care va inconjoara – trimisul de mesaje va poate face foarte usor sa vorbiti putin prea des! Pastreaza contactul la un minimum in zilel in care nu va intalniti.

6. Nu te lasa prinsa in capcana

Unii oameni se pot simti foarte usor prinsi in capcana de catre cealalta persoana chiar si in relatii precum aceasta. Un lucru duce la urmatorul si inainte sa-ti dai seama, tu esti persoana care-si ajusteaza programul la al lui si care ai parte de actiune doar cand acesta crede ca este necesar.

Nu lasa asta sa se intample! Amandoi ar trebui sa simtiti ca primiti beneficii egale. Relatiile de genul aceste se numesc „cu beneficii” pentru un motiv – nici unul dintre voi nu are obligatii fata de celalalt. Iar daca vreodata simti nevoia sa pui stop, fa-o fara vreo remuscare. Daca cealalta parte incearca sa te faca sa te simti prost pentru decizia ta, poate este cazul sa inchei oricum relatia; ar putea insemna ca cineva a inceput sa dezvolte sentimente!

Nu uita: nu este nimic in neregula cu doi adulti care se intalnesc din cand in cand pentru a se distra. Atata timp cat respectati cateva reguli stabilite de comun acord si te protejezi, relatiile de acest fel ar trebui sa fie despre dorinta ta de a te simti bine.

Text: Ana Maria Savu

Foto: Imaxtree