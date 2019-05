5 insule incredibile din Grecia, mai puțin cunoscute de turiști

Mai avem doar câteva zile până la începutul verii, iar mulți dintre noi nu ne-am plănuit încă vacanțele. Ne gândim la toate locurile impresionante pe care nu le-am văzut până acum și punem în balanță toate avantajele și dezavantajele destinațiilor pentru a putea lua cea mai bună decizie. Dacă vrei să descoperi insulele grecești mai puțin cunoscute și aglomerate de turiști, analizează variantele pe care credem că merită să le vizitezi în această vară:

Tinos

Dacă te afli deja în Mykonos, poți lua feribotul pentru a ajunge în Tinos, o mică insulă în Arhipelagul Ciclade, cunoscută pentru satele tradiționale, plajele pitorești și biserica ortodoxă greacă, Our Lady of Tinos, ce găzduiește în fiecare an o mulțime de pelerini. În materie de atracții turistice, poți vizita satele Pyrgos, Kardiani și Ysternia, sau unul dintre numeroasele muzee prezente aici, cât și Centrul Cultural al Tinosului.

Turiștii pot face escaladări sau scufundări, iar mâncarea se pare că este foarte apreciată (mai mulți localnici recomandă restaurantul Thalassaki din Ysternia pentru o experiență culinară desăvârșită). Insula Tinos poate fi străbătută la pas, și îți recomandăm să o vizitezi prin plimbări lungi, pentru că deține prea multe locuri frumoase pe care, cu siguranță, nu vrei să le ratezi!

Skopelos

Dacă locația ți se pare cunoscută, ei bine, te asigurăm că ai mai văzut-o înainte! „Mamma Mia: Here We Go Again” a transformat această destinație în platou de filmare, numind-o Kalokairi. Însă nu te gândi că insula debordează de popularitate și strălucire. Este locația perfectă dacă îți dorești acel concediu de relaxare la care visai în timpul anului, și este potrivit atât pentru cupluri, cât și pentru familii. Dacă ajungi în Skopelos, înoată în apele albastre ale plajei Panormos și vizitează biserica Agios Ioannis Kastri. Având în vedere că hotelurile și proprietățile sunt foarte accesibile, nu ezita să mai rămâi câteva zile în plus față de timpul deja stabilit.

Spetses

Spetses este o destinație ceva mai cunoscută decât cele menționate anterior, însă reușește să-și păstreze farmecul original și originar. Te poți bucura de frumusețea arhitecturală a muzeelor din secolul al XVII-lea, de plajele cu apă limpede sau de activitățile acvatice. Lunile iulie și august pot fi foarte aglomerate, deci dacă îți dorești să ai parte de puțină odihnă, ar trebui să eviți această perioadă.

Iraklia

Iraklia se află între Naxos și Ios, primind anual puțini turiști, de aceea, este recomandată persoanelor care sunt în căutarea unei priveliști calme și retrase. De obicei, turiștii vizitează Iraklia dacă se află deja în Naxos, insula fiind atât de liniștită încât nu există prea multe activități disponibile. Însă dacă tot ceea ce-ți dorești este să stai la soare cu o carte în mână și o băutură rece alături, te poți opri din căutări.

Kefalonia

Kefalonia se află în Marea Ionică și poți ajunge aici cu feribotul. Insula deține multe sate, inclusiv Fiscardo și Assos, iar vizitatorii pot descoperi plajele sălbatice sau pot admira castelele medievale. Mâncarea este foarte lăudată de turiști, iar locurile de cazare oferă cele mai frumoase priveliști către plajă sau port.

