40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu marcați printr-o serie de evenimente speciale

Documentarul Cazul inginerului Ursu se alătură inițiativei Memorialul lui Ursu. Filmul va avea proiecții speciale la Cluj și București, urmate de lansarea online pe Cinepub.

Proiecții speciale ale documentarului „Cazul Inginerului URSU” la Cinema ATRA în Cluj Napoca – 17 noiembrie la Cinema Eforie în București – 18 noiembrie

Dezbatere „Crearea unei culturi a Adevărului pornind de la gesturi solitare” între: Andrei Ursu (fiul inginerului Ursu), Andrea Chiș (judecătoare, fostă membră CSM), Ovidiu Vanghele (jurnalist de investigație) – 18 noiembrie la București, după proiecție

A V-a ediție a programului Memorialului lui Ursu discuții publice la ARCUB Gabroveni pe 17 noiembrie despre „Orașul de atunci” și „Orașul de acum”

București, 12 noiembrie 2025: Pe 17 noiembrie se împlinesc 40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu, inginerul care a încetat din viață în arestul Securității, ca urmare a scrisorii trimise la Europa Liberă ce denunța decizia lui Ceaușescu de a opri consolidarea clădirilor afectate de cutremurul din 1977.

Povestea și moștenirea sa au rămas vii ca urmare a eforturilor necontenite ale fiului său, Andrei Ursu, de a aduce adevărul la lumină și de a-i face dreptate tatălui său. Lupta lui Andrei pentru justiție a fost prezentată în documentarul Cazul inginerului Ursu, lansat în 2023 în regia lui Liviu Tofan și Șerban Georgescu, produs de Kolectiv Film.

Documentarul face parte anul acesta din comemorarea inginerului Gheorghe Ursu printr-o serie de proiecții speciale. Cea de la Cluj-Napoca are loc chiar luni, 17 noiembrie, de la ora 18:00, la Cinema ARTA.

Proiecția din București este programată pentru marți 18 noiembrie, de la ora 19:00, la Cinemateca Eforie. Va fi urmată de o dezbatere incitantă pe tema „Crearea unei culturi a Adevărului pornind de la gesturi solitare'. Invitații speciali alături de care publicul e invitat să participe la discuție sunt Andrei Ursu (fiul inginerului Ursu), Andrea Chiș (judecătoare, fostă membră CSM) și Ovidiu Vanghele (jurnalist de investigație). Intrarea la proiecție este liberă, în baza unei rezervări.

Proiecția și dezbaterea din București sunt organizate în parteneriat de Fundația Gheorghe Ursu, Kolectiv Film, FFIR și Re:Rise și fac parte din programul extins al inițiativei Re:Rise Memorialul lui Ursu, ajunsă la cea de-a V-a ediție.

În cadrul Memorialului vor mai fi organizate o serie de evenimente:

pe 17 noiembrie, de la ora 18:30, la ARCUB Gabroveni, sub umbrela „Orașul lui Ursu atunci și acum”, va avea loc o dezbatere și expoziție foto. Discuțiile vor lega riscul asumat de dizidenți în trecut de riscurile remanente din orașul de astăzi.

pe 19 noiembrie, de la ora 19:00, la Balls va avea loc o discuție liberă cu tema „Riscul seismic: între centru și periferie.”

pe 22 noiembrie, începând cu ora 13:00, din fața Cinema Patria, va începe turul ghidat „Orașul lui Ursu și lecțiile neînvățate.”

Începând cu 18 noiembrie documentarul Cazul inginerului Ursu va putea fi văzut online pe platforma Cinepub, alături de alte documentare produse de Kolectiv Film. Pâinea noastră cea de toate zilele , povestea brutăriei sociale MamaPan, lansat pe 28 octombrie; O voce din depărtare, un omagiu adus Monicăi Lovinescu.

Documentarul „Cazul inginerului Ursu” – o mărturie zguduitoare

La 4 luni de la cutremurul din 1977, Ceaușescu i-a convocat pe toți cei implicați în reconstrucția clădirilor – ingineri, arhitecți, autorități locale – și le-a interzis, sub amenințarea cu închisoarea, să continue demersurile de consolidare. Inginerul Ursu a fost singurul care a denunțat ordinul, printr-o scrisoare anonimă trimisă și citită la Radio Europa Liberă. Câțiva ani mai târziu, acest gest l-a costat viața.

Preț de 100 de minute obiectivul camerei de filmat surprinde strânsa legătură dintre un tată și fiul său, o legătură care, asemenea unui stâlp de rezistență bine proiectat de un inginer constructor, a sfidat toate cutremurele ultimelor decenii. Din echipa de producție a filmului fac parte Liviu Tofan și Șerban Georgescu – regizori, Oana Muntean – producător executiv, Bogdan Slăvescu – director de imagine, Alex Alexandru – sunet.

Prima proiecție oficială a documentarului a avut loc în 2023, chiar cu câteva zile înainte de anunțarea sentinței definitive de către Înalta Curte de Casație și Justiție. În ciuda cazului meticulos construit, inculpații au fost achitați definitiv, filmul rămânând singura formă de dreptate și recunoaștere în cazul dizidentului Gheorghe Ursu.

În urma demersurilor făcute de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, care, pe baza miilor de mărturii ale victimelor și arhivelor Securității au documentat crimele și abuzurile politice ale regimului Ceaușescu, la finalul anului trecut au fost admise cererile de revizuire ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție și a familiei în cauza torturării și uciderii disidentului anti-comunist Gheorghe Ursu. Motivarea deciziei a fost un punct de cotitură în justiția română. Pentru prima oară în 35 de ani și la aproape 20 de ani după condamnarea comunismului ca „regim ilegitim și criminal” de către o Comisie Prezidențială, judecătorii au determinat că represiunea politică din timpul regimului Ceaușescu este un adevăr istoric ce constituie premisa unor crime împotriva umanității.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel București, unde următorul termen de judecată este programat pentru 19 noiembrie 2025.

