10 vedete care au revenit în lumina reflectoarelor după ce au trecut printr-o perioadă dificilă

Și în cazul în care decid să revină, poate fi ușor dificil la început, dar nu imposibil.

Îți arătăm 10 vedete care au reușit să treacă peste momentele dificile și au revenit în lumina reflectoarelor:

1. Winona Ryder

Serialul Stranger Things' este cel care a reușit să o aducă pe Winona Ryder înapoi în atenția publicului. Ea a atins un succes incredibil în anii ’80 și ’90. Însă, în 2001 ea a fost arestată deoarece a furat câteva articole vestimentare dintr-un magazin, dar și pentru că deținea anumite substanțe interzise. Actrița și-a luat o pauză o perioadă, care se pare că a fost chiar benefică.

2. Britney Spears

Britney Spears a atacat paparazzi cu o umbrelă și a ajuns chiar și într-o clinică de reabilitare. Cu toate problemele pe care le-a avut și în care a fost implicată de-a lungul timpului, ea a continuat să cânte și să scoată chiar și un album după perioada grea pe care a avut-o.

3. Kesha

După o perioadă de cinci ani în care n-a mai scos niciun album, Rainbow', albumul pe care l-a lansat în anul 2017 celebrează întoarcerea ei. Kesha s-a confruntat și cu violența domestică din partea producătorului cu care avea un contract. Cu toate acestea, a continuat să facă ceea ce îi place, și anume muzică.

4. Eminem

În anul 2005, Eminem și-a anulat un turneu în Europa. După ce prietenul său, Proof, a fost împușcat și a murit, el a început să se confrunte cu depresia. În anul 2009 a revenit cu albumul Relapse', după care a dispărut din nou. A revenit în anul 2017, odată cu albumul „Revival' în care a colaborat cu mai mulți artiști, precum Beyoncé, Ed Sheeran, Pink și Alicia Keys.

5. Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres este extrem de cunoscută acum, dar cariera ei nu a fost de la început așa cum este acum. Ea a început făcând stand-up, ulterior chiar a ajuns să fie aleasă drept vocea lui Dory, din serialul produs de Disney, Finding Nemo.' Emisiunea ei, The Ellen DeGeneres Show' a ajuns să câștige nouă premii Teen Choice Award și douăzeci la categoria People Choice.

6. Vanessa Williams

Vanessa Williams a făcut istorie după ce în anul 1983 a fost prima femeie de origine afro-americană care a câștigat concursul Miss America. Însă, în 1984 a fost nevoită să renunțe la acest titlu din cauza unor imagini compromițătoare cu ea. Cu toate acestea, cariera ei a fost înfloritoare după, jucând în mai multe seriale precum „Ugly Betty', „Desperate Hosewives' și „The Librarians.'

7. Nicole Richie

Nicole Richie și-a petrecut o perioadă într-o clinică de reabilitare înainte de a filma reality show-ul The Simple Life', alături de Paris Hilton. Pe lângă asta, ea a fost și arestată pentru faptul că a condus în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Acum, ea este căsătorită, are doi copii și-a lansat cu succes o linie vestimentară și a jucat și în serialul „Great News.'

8. Robert Downey Jr.

În 1996, autoritățile l-au prins pe actor în timp ce avea heroină și cocaină în mașina sa. A fost arestat de mai multe ori și chiar și-a petrecut și o bună perioadă în închisoare. Cu toate acestea, a reușit să își revină și să își continue activitatea.

9. Martha Stewart

Martha Stewart a trecut prin multe schimbări în ceea ce privește viața profesională. De la a avea o companie de catering de succes, cărți extrem de bine vândute și o revistă, Martha Stewart a ajuns într-un proces de conspirație și de obstrucționare a justiției. În acel moment, ea a stat cinci luni în închisoare, după care a revenit la cariera pe care o avea.

10. Shania Twain

Shania Twain a câștigat cinci premii Grammy și a fost o artistă extrem de cunoscută după ce s-a retras din muzică în anul 2004. În anul 2011, ea a dezvăluit faptul că s-a confruntrat cu disfonie, o afecțiune care are impact asupra corzilor vocale. Ulterior, în 2017 a spus că această afecțiune se datora bolii Lyme. În 2017, a revenit cu albumul Now.'

Text: Iulia Brăslașu

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

