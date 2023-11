10 vedete care au adoptat animalele pe care le-au întâlnit pe platourile de filmare

Câteva celebrități nu au suportat gândul că animalele de companie pe care le-au cunoscut pe platourile de filmare și pe care au început să le îndrăgească nu vor mai fi aproape de ele, așa că a mai fost nevoie de un singur pas până când le-au adoptat.

1. Sophie Turner

În 2013, Sophie Turner a anunțat că a adoptat un câine, Zunni, pe care l-a întâlnit la filmările de la Game of Thrones. Câinele și-a pierdut viața în serial, iar actrița a reușit să îi convingă pe părinții săi ca Zunni să facă parte din familie. „În copilărie mi-am dorit întotdeauna un câine, dar părinții mei n-au vrut niciodată unul”, a povestit actrița pentru Coventry Telegraph.

2. Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker a adoptat-o pe Shoe, pisica pe care publicul a cunoscut-o în sezonul doi din And Just Like That…, continuarea Sex and the City. Shoe a fost animalul de companie al personajului interpretat de actriță, Carrie Bradshaw, care i-a fost dăruit de Che Diaz. În august 2023, Sarah Jessica Parker a mărturisit pe Instagram că Shoe face oficial parte din familia ei. „Numele ei în afara camerelor este Lotus. Adoptată oficial de familia Parker/Broderick în aprilie.”

3. Elizabeth Taylor

După ce a terminat lucrul la filmul National Velvet, Elizabeth Taylor a adoptat un cal. După cum a relatat Horse and Hound, se pare că actrița îl știa de mai multă vreme pe Regele Charles, așa cum îl chema pe cal. În plus, cineva din interior a dezvăluit că Elizabeth Taylor a fost singura persoană de pe platourile de filmare care nu a fost mușcată de acel cal.

4. Tiffany Haddish

Simpatica pisică din filmul Keanu, lansat în 2016, a fost adoptată de una dintre actrițele care a jucat, mai precis de Tiffany Haddish. Pisica era de la un adăpost și i se căuta o casă, așa că intenția vedetei a venit la momentul potrivit.

5. Taylor Swift

În 2019, Taylor Swift le-a făcut cunoștință fanilor ei din mediul online cu animalul ei companie. Artista a adoptat o pisică pe care a întâlnit-o prima dată la filmările de la videoclipul piesei „ME!”. Cântăreața a fost impresionată repede de cât de adorabilă e pisica. „Era doar un pisoi drăguț care nu avea o casă”, a spus artista într-un live de pe Instagram.

6. Robert Redford

Jane Fonda a jucat alături de Robert Redford în filmul The Electric Horseman. Actorul, care a interpretat rolul unui multiplu campion mondial de rodeo, s-a atașat de unul dintre caii din film, pe care l-a luat la ferma sa din Utah, acolo unde a stat vreme de 18 ani.

7. Yvette Nicole Brown

O parte dintre animalele care și-au făcut apariția în filmul Lady and the Tramp erau disponibile pentru adopție, iar Yvette Nicole Brown s-a atașat extrem de tare de un câine, pe nume Harley, și a decis să îi ofere o nouă șansă. În timp ce personajul său nu este apropiat de câini, ei bine, ea adoră animalele în viața reală.

8. Chris Evans

Chris Evans nu a stat prea mult pe gânduri după ce l-a întâlnit pe Dodger pe platourile de filmare de la Gifted și l-a adoptat imediat. Actorul a vorbit de mai multe ori despre relația specială dintre el și câinele său. „Una dintre ultimele scene pe care le-am filmat a fost într-o canisă. Am intrat acolo și m-am gândit dacă sunt câini actori sau pentru adopție. Erau pentru adopție, iar în timp ce mă plimbam pe culoarele de acolo, l-am văzut și mi-am dat seama că nu era locul lui acolo„, a povestit Chris Evans pentru People.

9. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone și-a încântat fanii în 2019, atunci când a publicat o fotografie cu două ţestoase, Cuff și Link, pe care le-a întâlnit la filmările de la Rocky, pelicula din 1976 regizată de John G. Avildsen. După ce s-au încheiat filmările, actorul le-a adoptat, iar cele două au avut și o apariție în pelicula Creed II din 2018. „În CREED 2 cu prietenii mei originali din primul film Rocky… CUFF şi LINK, acum în vârstă de 44 de ani!”, a scris actorul pe Instagram, alături de imaginea cu țestoasele sale.

10. Viggo Mortensen

Viggo Mortensen a petrecut multă vreme pe platourile de filmare de la Lord of the Rings, ceea ce i-a permis să formeze o legătură specială cu doi cai care au apărut în serial. Actorul l-a adoptat pe Eurayus și apoi pe Kenny, dorindu-și ca ei să fie împreună și să nu se simtă singuri. „Am dezvoltat o prietenie foarte bună cu Eurayus. (…) Ne-a luat ceva timp să ne sincronizăm și să se simtă confortabil pe platourile de filmare”, povestea actorul în 2004 pentru IGN. Din păcate, Eurayus și Kenny s-au stins din viață, după cum a mărturisit Mortensen în 2020 pentru NME. „Ei aveau deja o anumită vârstă când am filmat și asta a fost acum 20 de ani.”

Citește și:

Vedete care nu știau că se întâlnesc cu persoane faimoase

Foto: Profimedia, PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro