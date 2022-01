10 motive să alegi Clujul pentru cariera ta

Dacă ești în căutarea unui oraș liniștit în care să ai ocazia de a-ți urma pasiunea și de a avea și satisfacții financiare, accesează locuri de munca Cluj. Orașul este unul dintre principalele hub-uri de inovaţie din estul Europei, cu numeroase oferte de muncă în IT, dar și în marketing, arhitectură, HR. Descoperă 10 motive să te muți în Cluj!

Text: Steluța Năstase-Lupu

1. Joburi faine pe eJobs.ro

Locurile de muncă de aici sunt mult mai bine plătite decât în alte orașe din România (Clujul se află pe locul 4 în țară, după București, Sibiu și Timișoara, cu un câștig mediu salarial net de 3.750 lei, conform datelor eJobs.ro, dar câștigurile pot varia de la 2.500 lei la 15.000 lei la care se adaugă și beneficiile). Pe eJobs.ro găsești mii de joburi disponibile în Cluj, în domenii precum IT, marketing, recrutare.

Java Developer

Ai cel cel puțin un an de experiență în dezvoltarea de software și experiență dovedită în lucrul cu Java și baze de date SQL (de preferință PostgreSQL și/sau MySQL)? Îți găsești ușor job în una dintre multinaționalele din Cluj, specializate în dezvoltarea soluțiilor software, unde vei avea ocazia de a contribui la crearea diverselor aplicații. Misiunea ta va fi să analizezi cerințele și arhitectura furnizată de client, să dezvolți software cu tehnologiile menționate, să menții legătura cu clientul și să raportezi activitățile realizate.

Beneficii: program de lucru flexibil, atmosferă de lucru deschisă și relaxată, comunicare și schimb de cunoștințe între membrii echipei, posibilitatea de a lucra cu cele mai noi tehnologii și instrumente de management de proiect, precum și de a obține cunoștințe practice despre procesele de dezvoltare software; implicarea în proiecte internaționale complexe pentru marii jucători de pe piețele globale, bonusuri financiare și recompense, formare, oportunități de dezvoltare și certificare a carierei, asigurare de sănătate, 7card.

Arhitect

Dacă îți place să dai clădirilor formă și personalitate, ai între 2 și 5 ani de experiență în domeniul proiectarii și bune cunoștințe de utilizare a programelor 3DS Max, ArchiCAD, AutoCAD, te califici pentru un job de arhitect. Ce vei face concret? Vei proiecta construcții civile în toate fazele: SF, releveu, DTAC, PT+DDE, CS. Vei întocmi memoriile tehnice și documentația necesară obținerii avizelor și vei colabora cu inginerii implicați în proiect.

Beneficii: pachet salarial și beneficii în funcție de nivelul de experiență/performanță; posibilitatea de a lucra în proiecte pe plan intern și internațional; oportunități de dezvoltare profesională și personală.

Marketing writer

Prietenii spun că te pricepi tare bine la scris? Poți transforma pasiunea într-un job full time într-o companie din domeniul IT, un loc potrivit pentru a-ți extinde cunoștințele și în domeniul tehnologiei. Rolul tău va include efectuarea de cercetări amănunțite, vizualizarea ideilor și din perspectiva altei persoane și scriere. Cum știi dacă te potrivești rolului?

• Cunoști limba engleză, ai peste 6 luni de experiență de lucru în copywriting, scriere creativă sau un rol similar;

• Ai abilitatea de a scrie pentru mai multe publicuri ale unui brand;

• Te încadrezi în termene limită, cu sau fără supraveghere directă.

Beneficii: plan de rambursare educațională; plan privat complet de asigurare medicală și de viață; program de lucru flexibil; tehnologie, metode și instrumente de lucru moderne; posibilitatea de a participa la diverse programe de instruire și conferințe; tichete de masă; planuri de reduceri pentru centre de fitness, restaurante și diverși furnizori de servicii.

IT Recruiter

Pentru a lucra în domeniul HR, experiența minimă este necesară, dar nu obligatorie. Contează abilitățile de comunicare, dorința de a învăța în mod continuu, comportamentul foarte flexibil și orientat spre obiectiv în relația cu oamenii și limba engleză la nivel avansat. Ce vei face? Vei prospecta candidații, îi vei selecta pe cei cu abilitățile necesare profilului jobului, vei menține relația cu candidații pe parcursul întregului proces de recrutare, vei menține legătura cu HR Managerii companiilor pentru a obține feedback din partea lor pentru candidați.

Câștigul tău: bonusuri în funcție de performanță, program de lucru hibrid, cameră de relaxare, bonuri de masă, asigurare medicală privată.

2. Este locul unde te poți dezvolta în domeniul IT

Clujul poate fi considerat un hub regional pentru outsourcing și pentru start-up-uri de succes. Companii multinaționale cunoscute, precum Emerson, Endava, UiPath, Softvision, Fortech investesc în Cluj, iar start-up-urile locale sunt în continuă evoluție datorită fondurilor de investiții internaționale. Este locul unde poți dezvolta o carieră în domeniul IT, angajatorii investesc în formarea de la zero a oamenilor, în dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor de limbi străine. Pe eJobs.ro, găsești joburi în Cluj, pentru domeniul IT, nivel fără experiență. Poți începe să lucrezi ca data analyst sau game tester.

3. Festivalurile Untold, TIFF, Jazz in The Park, Electric Castle

Știi momentul în care se anunță datele acestor festivaluri și pe Booking nu mai găsești cazare sau cele mai faine locuri de cazare sunt la suprapreț? Este acel moment în care îți dorești să ai casa ta la Cluj, astfel încât să poți sta cât timp îți dorești la concertele artiștilor și la filme bune. UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, va avea loc în 2022, între 4 și 7 august. Timp de 4 zile și 4 nopți, te vei putea distra alături de cei mai buni artiști internaționali ai momentului, pe ritmuri pop, house, techno, tech-house, deep house, hip-hop. Festivalul TIFF va avea loc între 17 şi 26 iunie 2022, la Cluj-Napoca. Noutatea din acest an o reprezintă o competiţie dedicată documentarelor. Secţiunea „Ce se întâmplă, documentarule?' este deschisă regizorilor aflaţi la primul sau al doilea documentar de lungmetraj din carieră.

4. Festivalul Internațional Transilvania Fashion

Esplanada Centrului de Cultură Urbană din Parcul Central din Cluj-Napoca se transformă în luna septembrie într-un imens catwalk la care participă numeroși designeri, branduri, case de modă și universități, invitați speciali din țară și din străinătate, modele, hairstyliști, make-up artiști, fotografi, bloggeri și jurnaliști. Este o ocazie de a socializa cu oameni creativi pe care îi admiri, de a te bucura în voie de prezentările pe care ți le dorești și de a-ți completa garderoba cu cele mai noi apariții în modă.

5. Calitatea vieții

Un studiu realizat de NUMBEO, cea mai mare bază de date din lume privind costul vieții, arată ca orașul Cluj-Napoca are cel mai ridicat indice al calității vieții din România. Potrivit studiului, realizat la nivel mondial, în care au fost analizate date din 8.788 de orașe, provenite de la peste 412.000 de oameni și instituții, Cluj-Napoca este pe locul 29, cu 26 de poziţii mai sus decât Bucureştiul. Punctele forte ale orașului Cluj sunt siguranța cetățeanului, serviciile medicale, poluarea redusă și transportul.

6. Vei fi mai relaxată în trafic

Deși poate vei avea ritmul din București la volan, vei constata că în Cluj nu te poți grăbi mai tare decât media. Pentru că persoana din fața ta, aflată la volan, poate nu are același ritm pe care l-ai deprins în București. Practic, vei fi nevoită să te relaxezi și să mai lași graba.

7. Mai puțină poluare

Clujul are un model de dezvoltare european, care pune pietonii în fața şoferilor. De altfel, Cluj-Napoca a fost primul oraș din România în care au intrat în circulație autobuze cu emisii poluante zero și tot în inima Ardealului s-au luat benzi din bulevarde pentru a le dedica exclusiv transportului în comun. Acest context este o oportunitate pentru tine. Poți face mai multă mișcare sau poți ajunge mai repede la birou, folosind mijloacele de transport în comun.

8. Regula celor 20 de minute

Clujul este construit după o regulă simplă, dar eficace. Orice bloc nou trebuie să respecte regula celor 20 de minute pe jos. Practic, de acolo unde stai, să ai la 20 de minute o școală, creșă, grădiniță, centru financiar, magazin, adică acele utilități de bază necesare.

9. Potrivit pentru familie

Grădinițele, scolile, liceele, facultățile din oraș sunt printre cele mai bune din țară și chiar din Europa. Ai astfel ocazia de a asigura copiilor o educație potrivită vremurilor actuale, dar și un nivel ridicat de cultură, prin accesul la spectacole de teatru și la expozițiile muzeelor (de ex. Muzeul Etnografic al Transilvaniei Muzeul Farmaciei, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei).

.

10. Locul unde te simți în vacanță

Se spune că ai nevoie de cel puțin un weekend pentru a te bucura de atracțiile Clujului (Bastionul Croitorilor, Piața Muzeului, Piața Unirii, Piața Avram Iancu, Grădina Botanică, Catedrala Mitropoliei Ortodoxă sunt doar câteva dintre ele). Dar e mult mai bine să stai aici și le descoperi în ritmul tău, în zilele în care simți nevoia de o pauză. Din Cluj poți ajunge la Salina Turda, la Cheile Turzii, la Castelul Banffy din Bonțida, la Cascada Vălul Miresei și Laguna Albastră. Și ești atât de aproape și de un city break în Budapesta sau Viena, aflate la doar câteva ore distanță de Cluj.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro