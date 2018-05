10 motive pentru care Sex and the City este mai actual astăzi ca niciodată

Sex and the City a început acum mai bine de 20 de ani. Dar, cum probabil știi deja, serialul este mai actual ca niciodată, fiindcă, chiar dacă anii au trecut și contextele s-au mai schimbat puțin, la bază am rămas la fel. Iar Carrie, Miranda, Samantha și Charlotte ne-au arătat ce înseamnă puterea feminină atunci când încă nu se vorbea atât de mult despre asta.

Carrie este veșnica visătoare, o femeie smart și de carieră care caută dragostea adevărată, știe să se distreze și nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Cred că toate ne-am identificat măcar puțin cu personajul ei și sunt convinsă că colecția ei de pantofi este visul oricăreia dintre noi.

Miranda este o fire mult mai cinică, ce ne-a făcut să râdem pe tot parcursul seriei și ne-a învățat cum să fim realiste with a twist. O femeie extrem de muncitoare, cred că portretizează exact femeia milenială, focusată pe carieră, independență și încredere în forțele proprii.

Samantha este cea libertină, care nu se împiedică de presiunea socială și nici nu se lasă influențată de ceea ce crede lumea. Își trăiește viața fix așa cum vrea ea, își îmbrățișează sexualitatea, o explorează și o exprimă și nu îi este frică de judecata gratuită a societății.

Charlotte este cea idealistă, care își dorește o viață împlinită de familie, însă, nici ea nu face rabat de la sine și nici compromisuri care nu i se par rentabile. Chiar dacă e singura ce visează la prințul pe cal alb, viața a trecut-o prin încercări destul de mari și a învățat-o să fie independentă și sigură pe ea.

Cred că toate am învățat lucruri esențiale pe tot parcursul serialului și al celor două filme Sex and the City și ne-am putut identifica cu cele patru femei în situații diferite în viață. Așa că, da, Sex and the City este mai actual ca niciodată, în ciuda modului alert în care societatea a evoluat pe parcursul ultimelor două decenii.

Foto: Instagram

