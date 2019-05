10 modele care au avut succes și în actorie

Foarte multe vedete de la Hollywood și-au început cariera ca modele, devenind apoi actori sau actrițe de succes. Ți-am pregătit o listă cu cele mai importante 10 nume pe care cu siguranță le cunoști.

Cara Delevingne

Cara Delevingne este unul dintre cele mai cunoscute modele ale momentului, însă ea și-a dorit să devină actriță. Până acum a jucat în „Suicide Squad” și „Paper Towns”.

Channing Tatum

Channing Tatum a devenit un nume important de la Hollywood, el cunoscând succesul prin filme precum „Step Up”, „Magic Mike” și „21 Jump Street”. Înainte el a fost model pentru branduri de modă faimoase precum Emporio Armani și Dolce & Gabana.

Gal Gadot

Gal Gadot a câștigat în 2004 titlul de Miss Israel și a fost imaginea Gucci, însă acum este cunoscută mai ales pentru rolul Wonder Woman.

Milla Jovovich

Milla Jovovich este o actriță cunoscută pentru rolurile din „The Fifth Element” și „Resident Evil”, însă înainte să aibă succes la Hollywood ea a fost model.

Lupita Nyongo

Lupita Nyongo a fost în trecut imaginea unui brand de beauty de lux, însă în prezent este una dintre cele mai bune actrițe de la Hollywood, fiind totodată câștigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din „12 Years a Slave”.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher este un actor cunoscut de la Hollywood, însă înainte să cunoască celebritatea cu roluri din filme și seriale precum „That 70s Show”, „The Butterfly Effect”, „No Strings Attached” și „Jobs”, el a fost model pentru Calvin Klein.

Kate Upton

Kate Upton a fost un cunoscut model Victorias Secret, iar în prezent ea este actriță. A jucat în filme importante precum”Transformers: Dark of the Moon”, „Mad Max: Fury Road” și „The Other Woman.”

Jamie Dornan

Jamie Dornan a jucat în mai multe producții, serialul „Once Upon a Time”, însă a cunoscut succesul cu adevărat după ce a jucat în trilogia „Fifty Shades”. Înainte de a fi actor el a fost model pentru Armani și Dior.

9. Ian Somerhalder

Pe Ian Somerhalder este imposibil să nu îl cunoști din serialul „The Vampire Diaries”, unde a jucat rolul irezistibilului Damon. Află că înainte să devină faimos cu acest rol el a fost model pentru branduri precum Guess sau Versace.

10. Jaime King

Jaime King a apărut în cele mai importante reviste de modă din lume, însă ea a jucat și în numeroase filme precum „Sin City”, „White Chicks”, însă rolul care i-a adus mai multă popularitate a fost cel din serialul „Hart of Dixie”.

