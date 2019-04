Personajele din Game of Thrones: Sezonul 1 vs. Sezonul 8

Fără nicio îndoială, Game of Thrones este cel mai popular show al vremurilor noastre, iar acum, cu debutul celui de-al optulea și ultim sezon, parcă peste tot se vorbește doar despre cine va ocupa tronul de fier în urma marii bătălii. Mai mult decât atât, HBO a anunțat premiera unui documentar după finalul serialului, pe 26 mai, intitulat „Game of Thrones: The Last Watch'.

Documentarul invită fanii să pășească în culisele „Game of Thrones', „să descopere lacrimile și bucuriile implicate în provocarea de a aduce lumea fantastică a Westeros-ului la viață în studio-uri realiste și câmpurile din Irlanda de Nord', așa cum transmit producătorii. „Camerele vor urmări actorii și echipa de producție în timp ce se confruntă cu vremea extremă, termene limită, dar și nerăbdarea fanilor de a descoperi ce se întâmplă în continuare.' Actorii au dezvăluit de-a lungul timpului reacția pe care au avut-o când au aflat finalul, lăsând fanii să-și pună și mai multe întrebări. Emilia Clarke, de exemplu, a declarat că s-a plimbat trei ore prin Londra, fără să-și propună să ajungă într-un anumit loc, fiind aproape în șoc. Kit Harington a plâns, iar Peter Dinklage a fost incredibil de trist.

După ce ne-am gândit în detaliu la întâmplările șocante de care am putea avea parte în acest sezon (așa cum George R. R. Martin și David Benioff ne-au obișnuit) și am citit nenumărate teorii ale fanilor, în scurt timp vom putea afla, în sfârșit, deznodământul poveștii. Dar până atunci, să ne oprim pentru un moment și să ne amintim cum arătau personajele la începutul filmărilor serialului-fenomen Game of Thrones:

Citește și:

10 actori foarte buni care au jucat în filme foarte proaste

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK