10 filme thriller care te vor speria fără să-ți creeze coșmaruri

Știi acele momente când ai terminat serialele pe care le urmăreai, dar nu ai vrea încă să începi unul nou și parcă ai urmări un film, dar nu te încântă comediile apărute recent și nici filmele romantice care dezbat la nesfârșit aceleași subiecte? Noi da! Iar când se întâmplă acest lucru, ne îndreptăm către categoria thriller-horror. Gândindu-ne că poate împărtășești același sentiment, iată câteva sugestii de filme thriller pe care să le vizionezi într-una dintre acele zile:

Zodiac

Filmul realizat de David Fincher în 2007 este ceva mai lung decât te-ai aștepta în mod normal să dureze un film (2 ore și 47 de minute), însă acțiunea complexă îți menține atenția și chiar îți stârnește curiozitatea. O echipă de anchetatori și reporteri este pe urmele adevăratului Zodiac Killer, criminalul care a îngrozit orașul San Francisco în anii 1960 și 1970.

The Prestige

The Prestige urmărește povestea a doi prieteni din copilărie care, odată adulți, devin magicieni rivali într-o perioadă în care magia câștiga tot mai multă popularitate. Christian Bale și Hugh Jackman pun în scenă un spectacol plin de momente neprevăzute, identități neasumate, sabotaj și înșelăciune.

Rear Window

Un clasic din 1954 al marelui Hitchcock și unul dintre cele mai surprinzătoare filme ale sale, Rear Window ne face cunoștință cu un bărbat (James Stewart) care este aproape imobilizat în propria casă, din cauza unui picior rupt și care, din plictiseală – transformată în curiozitate – transformată în groază-, începe să-și spioneze vecinii. Cu ajutorul iubitei sale (Grace Kelly) încearcă să elucideze misterul dispariției unuia dintre vecini.

IT

Filmul realizat după romanul de succes, cu același nume, al lui Stephen King, urmărește povestea unui grup de copii care încearcă să afle misterul din spatele dispariției copiilor din cartierul lor. Terifiantul clovn Pennywise este interpretat admirabil de tânărul actor de origine suedeză, Bill Skarsgård.

Get Out

Deși acest film nominalizat la Premiile Oscar este deseori pus în categoria celor horror, momentele de dark comedy și comentarii sociale ne provoacă să ne destindem un pic și să alunecăm către un veritabil thriller. Un tânăr de culoare îi vizitează părinții iubitei sale, care locuiesc în suburbie. Tensiunea dintre aceștia crește pe parcursul acțiunii, iar lucrurile scapă de sub control.

10 Cloverfield Lane

Rareori se întâmplă ca sequel-ul să fie mai bun decât filmul original, însă 10 Cloverfield Lane este o excepție remarcabilă. Continuarea acțiunii cu extratereștri este destul de diferită, plasând-o în prim plan pe o femeie care, după un accident de mașină, se trezește legată cu lanțuri de un perete, alături de doi bărbați. Proprietarul buncărului în care aceștia se află o convinge pe femeie că un atac chimic în masă s-a produs, iar aerul de afară este irespirabil. Însă ea își plănuiește evadarea după ce observă mai multe lucruri neobișnuite.

Don’t Breathe

Don’t Breathe este unul dintre acele filme la care te uiți printre degete, cu mâinile la ochi. Un trio de hoți intră în casa unui fost soldat care a fost orbit în timpul războiului, gândindu-se că vor reuși jaful perfect fără prea mult efort. Totul este în regulă până când bărbatul se trezește. În scurt timp, cei trei realizează că au ales omul greșit pe care să-l jefuiască, deoarece întreaga casă este un labirint al ororilor.

The Girl on the Train

Dacă nu vrei să vezi tocmai fantome, întotdeauna există varianta The Girl on the Train. Emily Blunt interpretează rolul unei femei divorțate care este fascinată de viața unui cuplu pe care îl privește zilnic din tren, până când, într-o zi, observă un lucru îngrozitor. Filmul este caracterizat în întregime de suspans și te provoacă să pui la îndoială fiecare frază auzită din gura unor anumite personaje.

The Invitation

The Invitation spune povestea unei cine liniștite care devine din ce în ce mai ciudată. Un bărbat se întâlnește la o petrecere cu fosta lui soție și noul ei soț. Acesta află că, recent, s-au întors din Mexic, acolo unde au făcut cunoștință cu un lider al unui cult misterios, iar de aici, acțiune se schimbă considerabil.

The Silence of the Lambs Clarice Starling, o tânără agentă de la FBI, apelează la ajutorul unui ucigaș în serie pentru a prinde unul la fel de periculos. Clarice începe să-l viziteze pe Hannibal Lecter la închisoare pentru a afla cum gândește un adevărat criminal, astfel încât să-i poată intui celuilalt următoarea mișcare. Filmul este urmat de un sequel, Hannibal, și alte două prequel-uri, Red Dragon și Hannibal Rising.

Citește și:

10 dintre cele mai triste filme din toate timpurile

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro