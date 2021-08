10 filme pe care să le vezi dacă ai nevoie de mai multă motivație în viața ta

Cu toții trecem și prin momente în care motivația noastră este scăzută și pare că nimic nu ne poate ajuta. Însă, poți lua în considerare să urmărești aceste filme de mai jos, în care vei descoperi poveștile impresionante ale unor personaje care au trecut prin greutăți în viață, care nu s-au lăsat doborâte și au continuat să își urmeze visul.

1. We Are Marshall

Filmul We Are Marshall prezintă o poveste impresionantă și emoționantă. Membrii echipei de fotbal american din cadrul Universității Marshall din Huntington își pierd viața într-un accident de avion, iar destinul echipei este incert după acest eveniment tragic. Noul antrenor al echipei, Jack Lengyel, va fi cel care va încerca să le readucă tuturor speranța și motivația.

2. Never Back Down

Jake Tyler este un adolescent rebel care se mută alături de mama și fratele lui în Orlando, Florida. La noul liceu la care merge, descoperă un club de luptă. Decide să se alăture clubului și găsește un mentor, pe Jean Roqua, care este un maestru în artele marțiale și îl învață să se lupte. Jean își propune ca elevii lui să nu își folosească niciodată abilitățile de luptă învățate în scopuri personale.

3. Invincible

Invincible are la bază o poveste reală de viață, fiind vorba despre Vince Papale, care după ce și-a pierdut soția și slujba, își dorește să își vadă visul realizat, și anume să ajungă membrul unei echipe profesionale de fotbal american. Când află de un concurs organizat de antrenorul Philadelphia Eagles, decide să își încerce norocul. Chiar dacă reușește să ocupe un loc, el nu știe că acesta este începutul problemelor sale.

4. A Beautiful Mind

John Nash, interpretat de actorul Russell Crowe, este un matematician american și un cercetător cu contribuții semnificative în acest domeniu. După ce acceptă să lucreze în secret în criptografie, viața lui ia un alt curs și devine un coșmar. Sănătatea sa mintală începe să fie afectată, iar Nash pornește pe un drum pentru a-și salva reputația de matematician cunoscut. Filmul prezintă comportamentele abuzive, precum și jocul periculos de a obține ceea ce îți dorești.

5. Front of the Class

Brad Cohen visează încă din copilărie să devină profesor. De la o vârstă fragedă, el a fost diagnosticat cu sindromul Tourette. Brad nu renunță la visul lui și sfidează așteptările tuturor în timp ce trebuie să facă față presiunii din partea prietenilor și colegilor de clasă care nu îi înțeleg afecțiunea.

6. Step Up 2: The Streets

După moartea părinților ei, adolescenta Andie West locuiește cu cea mai bună prietenă a mamei sale, Sarah. Andie nu e atât de interesată de școală și încearcă să își dea seama ce anume ar vrea să facă în viață. Ea iubește dansul și se lasă convinsă să dea o audiție pentru a intra la Maryland School of the Arts. Reușește să intre și în timpul studiilor vrea să le demonstreze profesorilor că e egală cu restul elevilor și că merită să fie acolo. Pune bazele unei trupe de dans, iar de aici încep o serie de peripeții.

7. The Intouchables

Aristocratul Philippe suferă un accident și este în căutarea unei persoane care să îl îngrijească. Driss, care tocmai fusese eliberat din închisoare, trebuie să aibă grijă de Philippe timp de o lună, pentru a câștiga experiență. El acceptă această nouă provocare și se mută la conac alături de Philippe, reușind să îi schimbe radical viața și să îi readucă fericirea.

8. The Blind Side

The Blind Side are ca sursă de inspirație povestea reală a fotbalistului american Michael Oher, care a jucat pentru Baltimore Ravens. Michael nu știe foarte multe lucruri despre familia lui, însă Leigh Anne se ocupă de el și se asigură că are parte de toate resursele pentru a reuși. Când vorbește despre faptul că e atras de fotbal, ea îl ajută și îi găsește și un antrenor care să îi dezvolte abilitățile. Viața lui este cu totul alta de când face parte din acest mediu.

9. The Gabby Douglas Story

Și filmul The Gabby Douglas Story surprinde o poveste reală, de data aceasta a unei tinere pe nume Gabrielle Christina Victoria Douglas, prima gimnastă de origine afro-americană care a fost desemnată campioană individuală la gimnastică artistică la Jocurile Olimpice. Pelicula prezintă urcușurile și coborâșurile pe care sportiva le-a întâmpinat în viața ei, dar și cum a reușit să depășească momentele dificile pentru a găsi calea către succes.

10. Freedom Writers

Erin Gruwell predă engleza la liceul Woodrow Wilson, care a implementat cu doi ani în urmă un program de integrare voluntară. Deși Erin alege să fie profesoară în acel liceu datorită acelui program, ea nu se simtă pregătită, mai ales atunci când are parte de rezistența din partea elevilor, dar și colegilor săi. Însă ea încearcă să îi înțeleagă și să nu îi oblige pe elevi să învețe engleza.

