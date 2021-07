TOP 10 filme inspiraționale despre femei cu personalități puternice

Atunci când auzim de personaje feminine puternice, avem în minte acele stereotipuri clare care ne limitează și nu ne dau voie să explorăm și alte tipologii. Când vorbim de astfel de femei, ne gândim la unele care au fost puse în viață în fața unor circumstanțe care le-au determinat să ia decizii care le-au schimbat radical parcursul. Aceste filme includ astfel de povești, despre personaje inspiraționale și care îți pot oferi anumite lecții care te pot ajuta.

Actrița Juliette Binoche o joacă pe Maria Enders, o actriță care primește oferta de a juca în remake-ul unei piese care a făcut-o să cunoască faima în urmă cu 20 de ani, atunci când și-a început cariera. Noul rol pe care îl primește o dezamăgește pe Maria și ar vrea să refuze, mai ales că se află într-o etapă vulnerabilă a vieții sale. În cele din urmă acceptă rolul, dar în scurt timp începe să își regrete decizia.

Gravity spune povestea misiunii în spațiu a inginerei Dr. Ryan Stone alături de astronautul Matt Kowalski. Însă o simplă călătorie în spațiu de dovedește a fi un dezastru atunci când nava lor este distrusă, iar cei doi sunt complet singuri. Interpretarea actriței Sandra Bullock te va impresiona, dar și voința, curajul și rezistența personajului interpretat de ea care ajunge să fie pus în fața unei situații periculoase și dificile.

Julianne Moore o joacă pe Alice Howland, o profesoară de lingvistică apreciată, care este căsătorită și are trei copii. Ea începe să uite anumite cuvinte, numele prietenilor, familiei și află că suferă de Alzheimer. Familia ei se află în fața unui moment dramatic, iar Alice profită din plin de timpul rămas pentru a-și găsi dragostea, fericirea și pacea.

În filmul Ma ma, actrița Penélope Cruz o interpretează pe Magda, o profesoară talentată și o mamă iubitoare. Ea trebuie să depășească o boală dificilă și să își păstreze optimismul, în ciuda grelei încercări la care e supusă.

Gone Girl propune o viziune asupra graniței dintre pasiune și obsesie și până unde pot ajunge cele două. Chiar înainte de a împlini 5 ani de căsnicie, Amy, jucată de Rosamund Pike, dispare, însă lasă o serie de indicii soțului ei, Nick, interpretat de Ben Affleck. Amy e extrem de inteligentă și a organizat o mulțime de lucruri neașteptate pentru Nick, care devine și suspectul principal în dispariția ei.

În pelicula The Age of Adaline, în regia lui Lee Toland Krieger, o regăsim în rolul principal pe actrița Blake Lively. Ea o interpretază pe Adaline, o tânără care în urma unui accident devine nemuritoare. După mulți ani în care a fost singură, găsește un bărbat care îi complică viața cu care s-a obișnuit.

Maria Altmann, jucată de actrița Helen Mirren, este o refugiată de origine evreiască ce luptă pentru dreptate și își dorește să aducă înapoi comoara familiei sale, un tablou de Gustav Klimt. Woman in Gold expune lupta unei femei, valorile și trecutul de care ar trebui să ne amintim și să îl respectăm.

Kate Mercer este o agentă FBI care e trimisă pe urmele unor traficanți de droguri. Nu are nici cea mai mică idee despre pericolul în care e implicată, însă acest lucru nu o împiedică și nici nu o face să renunțe la dorința ei de a lupta pentru justiție. Va trebuie să facă o alegere importantă: să dezvăluie secretele pe care le-a descoperit și să riște să fie omorâtă sau să trăiască în această situație complicată în care se află.

Filmul Joy se bazează pe viața lui Joy Mangano, o mamă singură din Long Island, care decide să facă unele schimbări în viața ei și așteaptă să primească și sprijin din partea familiei. Aceste schimbări includ și să inventeze mai multe ustensile după ce a fost dezamăgită de produsele obișnuite de curățenie. Deși întâmpină și greutăți, ajunge o antreprenoare de succes.

10. The Dressmaker (2015)

Pelicula The Dressmaker are ca sursă de inspirație romanul cu același nume scris de Rosalie Ham. Această dramă despre dragoste și răzbunare o are în prim-plan pe Tilly Dunnage, jucată de Kate Winslet, care se întoarce în orașul natal pentru a îndrepta greșelile din trecut. Locuitorii orașului nu o primesc foarte bine, însă celelalte femei o apreciază pentru abilitățile pe care le are.