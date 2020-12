Filme despre care probabil nu știai că sunt inspirate din evenimente reale

Filmele bazate pe povești reale au ceva aparte pentru că pot surprinde dintr-un alt unghi o poveste care până atunci nu era descoperită de publicul larg și care, cu ajutorul punerii în scenă, ajunge să fie cunoscută.

Cu siguranță ai văzut până acum nenumărate filme care au la bază evenimente reale, însă s-ar putea să fii surprinsă când vei afla că următoarele pelicule fac parte din această categorie:

Footloose

Footloose, filmul din 1984 în regia lui Herbert Ross, îl surprinde pe un tânăr, Ren, care se mută alături de familia lui din Chicago într-un oraș mic din Midwestern, unde dansul și muzica rock sunt interzise. Potrivit BBC, a existat un oraș în Oklahoma care a interzis dansul, numit Elmore City. În 1979, elevii de liceu voiau să organizeze balul de absolvire, însă li s-a spus că ar fi ilegal din cauza unei ordonanțe de la sfârșitul anilor 1800.

It Could Happen to You

Filmul It Could Happen to You (1994) cu Nicolas Cage în rolul ofițerului de poliție și Bridget Fonda în rolul unei chelnerițe, are la bază o poveste cât se poate de reală. Pelicula spune că polițistul îi promite chelneriței că va împărți cu ea un bilet câștigat la loterie în locul bacșișului. Potrivit poveștii reale, în 1984, o chelneriță pe nume Phyllis Penzo a fost de acord să împartă biletul câștigat la loterie cu un ofițer de poliție pe nume Robert Cunningham.

The Conjuring

Filmul The Conjuring se bazează pe poveștile reale ale lui Ed și Lorraine Warren, unii dintre cei mai cunoscuți anchetatori ai fenomenelor paranormale. În film, Roger și Carolyn Perron se mută în Old Arnold Estate în 1970. La scurtă vreme, sesizează o serie de evenimente paranormale în casa în care locuiesc. După ce îi cheamă pe Ed și Lorraine să ancheteze locul, descoperă că este bântuit de fantome.

Cheaper by the Dozen

În cazul Cheaper by the Dozen, pelicula se bazează pe romanul biografic din 1948 al fraților Frank Bunker Gilbreth Jr. și Ernestine Gilbreth Carey. Atât filmul original din 1950, cât și adaptarea din 2003, surprind viața familiei Gilbreth, formată din șase băieți și șase fete, cât timp ei locuiesc în Montclair, New Jersey.

Newsies

Newsies este un musical și totodată debutul în regie al lui Kenny Ortega, care vorbește despre tinerii vânzători de ziare care sunt exploatați de șefii lor. Filmul se bazează pe greva reală din New York din 1899, care îi obliga pe William Randolph Hearst și Joseph Pulitzer să scadă prețurile ziarelor lor pentru a le face accesibile. Această grevă a atras atenția datorită faptului că a fost organizată de tineri.

Six Degrees of Separation

Un cuplu bogat din New York descoperă că un tânăr de culoare misterios nu spune niciodată adevărul despre cine este, după ce intră în casa și viața cuplului. Pelicula spune de fapt povestea reală a lui David Hampton, care a reușit să convingă mai mulți oameni de faptul că el e fiul actorului Sidney Poitier. Inițial, Six Degrees of Separation a fost o piesă de teatru, iar ulterior s-a adaptat și un film după poveste, în care rolul lui David Hampton, care în film este redenumit Paul, e jucat de Will Smith.

Dead Ringers

Dead Ringers surprinde o poveste reală, dar înfricoșătoare a unor gemeni care au aceeași profesie, și anume de ginecologi, care au murit la câteva zile distanță unul de celălalt. Se pare că amândoi erau dependenți de barbiturice.

50 First Dates

Henry Roth se teme de angajamentul unei relații, însă totul se schimbă atunci când o întâlnește pe Lucy. Însă, când Henry descoperă că ea poate fi fata la care visează, află că are pierderi de memorie pe termen scurt, așa că ea nu îl poate ține minte. Conform poveștii reale, Michelle Philpots, o femeie din Anglia, a suferit două leziuni traumatice ale creierului în 1985 și 1990, iar ulterior s-a confruntat cu această problemă. Comedia din 2004 cu Drew Barrymore și Adam Sandler în rolurile principale a fost criticată pentru portretizarea amneziei.

The Terminal

The Terminal îl are în rolul principal pe Tom Hanks, care joacă rolul unui turist din Europa de Est care rămâne blocat pe aeroportul JFK și trebuie să se descurce în această situație neașteptată. Într-adevăr a existat un om pe nume Mehran Karimi Nasseri care a rămas blocat în Aeroportul Charles de Gaulle din Paris timp de aproape 20 de ani. El a pretins că a fost expulzat din țara sa natală, Iran, însă, nu avea pașaport de lucru și nu putea intra legal în Franța.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro