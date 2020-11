10 filme din 2020 care te vor face să te gândești cu nostalgie la perioada adolescenței

Astăzi asistăm la o schimbare considerabilă de paradigmă – școala se desfășoară online și suntem mai conectați ca oricând unii cu alții.

Anul 2020 a fost unul bizar în ceea ce privește industria cinematografică, însă, cu toate acestea, filme de toate genurile au continuat să fie lansate pe Netflix. Iar dacă vrei să îți amintești cu nostalgie de adolescență și perioada liceului, aceste pelicule, care au în spate povești impresionante, te vor să retrăiești acele vremuri:

1. All the Bright Places

All the Bright Places are ca sursă de inspirație romanul lui Jennifer Niven și surprinde o poveste romantică dintre doi adolescenți, Violet Markey și Theodore Finch, interpretați de actorii Elle Fanning și Justice Smith. Violet este îndurerată de moartea surorii ei, iar Theodore se luptă cu depresia. Cei doi se îndrăgosesc unul de celălalt în timp ce lucrează împreună pentru un proiect, însă relația lor pare să fie impiedicată de traumele trecutului.

2. The Half of It

Ellie Chu este o adolescentă timidă care acceptă propunerea lui Paul de a scrie în locul lui o scrisoare de dragoste pentru Aster, fata pe care o place în secret. Însă, această situație a luat-o prin surprindere pe Ellie pentru că a făcut-o să își dea seama că și ea are sentimente pentru Aster, iar Ellie și Paul învață împreună ce înseamnă să faci sacrificii pentru persoana pe care o iubești.

3. Words on Bathroom Walls

Words on Bathroom Walls spune povestea lui Adam, un adolescent diagnosticat cu o boală mintală la jumătatea ultimului an de liceu. După ce este transferat la o altă școală în urma unui incident, se împrietenește cu o fată pe nume Maya, față de care începe să aibă sentimente. Adam se luptă să păstreze secretă boala sa, însă Maya îl determină să spună adevărul. Cu toate astea, relația lor este supusă la multe provocări.

4. Work It

Atunci când admiterea la facultatea mult visată depinde de performanța ei la un concurs de dans, Quinn Ackerman pune bazele unei trupe de dansatori. Însă, după ce face asta, mai rămâne un singur pas de făcut – să învețe să danseze.

5. Spontaneous

Spontaneous vine cu o poveste de dragoste fantastică și atipică, la care nu te-ai aștepta. Elevii de la un liceu încep să ardă spontan și simt cum corpul lor explodează, însă nimeni nu știe de ce. Mara și Dylan încearcă să își dea seama ce se întâmplă și luptă să supraviețuiască într-o lume în care fiecare moment pe care îl trăiesc ar putea fi ultimul pentru ei.

6. Clouds

Clouds are în prim-plan povestea sfâșietoare a lui Zach Sobiech, un tânăr în vârstă de 17 ani care descoperă că are cancer în stadiu terminal. După ce află asta, el decide să își urmeze visul și împreună cu Sammy începe să înregistreze muzică împreună și să facă un album. Pe măsură ce starea lui de sănătate se înrăutățește, Zach descoperă că cel mai bun mod de a-și lua rămas-bun de la persoanele dragi este prin muzică, iar piesa sa, Clouds, devine un succes.

7. All Together Now

Amber Appleton este o adolescentă care rămâne optimistă chiar și în momentele grele. Ea locuiește cu mama ei într-un autobuz școlar. Într-o zi, este invitată la o audiție, dar o serie de eșecuri o împiedică să își împlinească visul. Astfel că, ea trebuie să învețe să accepte ajutorul prietenilor săi pentru a depăși prolemele personale și a merge mai departe.

8. Enola Holmes

Bazată pe seria de cărți cu același nume, Enola Holmes este o readucere în scenă a vieții lui Sherlock Holmes, însă, care de data asta se concentrează pe sora lui mai mică. Cunoscută din Stranger Things, Millie Bobby Brown interpretează cu această ocazie primul ei rol principal.

9. Stargirl

Leo Borlock este un adolescent obișnuit care încearcă să se integreze și să fie precum ceilalți, însă, atunci când o întâlnește pe Stargirl Caraway, el devine interesat de personalitatea ei și vrea să afle cât mai multe despre ea. Cu cât petrec mai mult timp împreună, Leo își dă seama că nu trebuie să încerce să devină ceea ce nu este.

10. The Prom

The Prom este o adaptare a unui musical, cu o distribuție de excepție care include personalități precum Meryl Streep, Nicole Kidman, Andrew Rannells și James Corden. Cei patru interpretează rolul unor vedete care vor să aibă parte din nou de celebritate. Între timp, într-un oraș din Indiana, unei tinere i s-a interzis să participe la bal alături de iubita ei. Cei patru decid să o ajute pe tânără. Însă, planul pare să nu funcționeze așa cum se așteptau, dar tot vor încerca să îi ofere Emmei o seară în care să poată celebra cine este cu adevărat. Filmul se va lansa pe Netflix pe 11 decembrie.

