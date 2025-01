10 filme despre care, probabil, nu știai că au fost realizate în mai mulți ani

Din cauza mai multor întârzieri suprapuse, cât și alte motive, filmele acestea au ajuns să fie lansate după mai mulți ani.

1. Cronos

Cronos este un film de groază din 1992 regizat de Guillermo del Toro, care a avut o durată de realizare de opt ani. Această întârziere s-a datorat faptului că își dorea ca proiectul să iasă așa cum își imaginează, ceea ce a dus la o modificare drastică a programuluii de producție, dar și a bugetului.

2. The Thin Red Line

În filmul The Thin Red Line, regizat de Terrence Malick, e vorba de conflictul de la Guadalcanal din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Pelicula a fost lansată în 1998, iar tema aceasta complexă a fost dezvoltată în 10 ani.

3. Avatar: The Way of Water

Filmul Avatar: The Way of Water, regizat de James Cameron, a avut premiera în 2022, la 13 ani de când a fost lansată pelicula originală, Avatar, în 2009. Pelicula a fost realizată în 12 ani din cauza unor întârzieri și a faptului că regizorul își dorea ca efectele speciale și tehnologia folosită să fie, într-adevăr, la nivelul așteptărilor. Despre Avatar: The Way of Water s-a vorbit din 2010, iar filmările au început în 2017.

4. Boyhood

Fimul Boyhood, scris și regizat de Richard Linklater, care îl surprinde pe Mason, un băiețel de șase ani, interpretat de actorul Ellar Coltrane, a fost realizat în 12 ani, pentru că îl urmărește pe protagonist din clasa întâi și până când termină liceul. Filmările au durat 12 ani și s-au derulat o dată pe an, timp de o săptămână. Boyhood a fost lansat în anul 2014.

5. Black Adam

Filmul Black Adam regizat de către Jaume Collet-Serra a fost realizat în 15 ani. Primele intenții despre realizarea acestui proiect s-au întâmplat în 2007. Filmările au avut loc în 2021, deși trebuiau să înceapă în 2020, dar au fost amânate din cauza pandemiei. În cele din urmă, Black Adam a fost lansat în 2022.

6. Alita: Battle Angel

James Cameron și Robert Rodriguez au lucrat împreună pentru a aduce pe marile ecrane o adaptare după seria manga Alita: Battle Angel, care a durat 16 ani să fie realizată. Chiar dacă James Cameron își expusese foarte clar dorința în 2003 să fie regizorul filmului, implicarea sa în alte proiecte l-a determinat să renunțe la această poziție, preluată după de Rodriguez. Filmările pentru Alita: Battle Angel au început în 2016, iar lansarea a avut loc în 2019.

7. A.I. Artificial Intelligence

Jude Law, Haley Joel Osment, Frances O’Connor și Sam Robards au jucat în filmul A.I. Artificial Intelligence regizat de Steven Spielberg. Chiar dacă din 1970 existau discuții despre această peliculă, filmările au început în 2001, în același an fiind și lansat. Inițial, era vorba ca Stanley Kubrick să regizeze filmul, iar pașii înspre realizarea acestuia au avut loc încă din 1994. După mai multe întârzieri, proiectul a fost preluat de Steven Spielberg. A mai trecut o perioadă și abia după moartea lui Stanley Kubrick au existat direcții concrete în acest film.

8. The Meg

Filmul The Meg regizat de Jon Turteltaub are la bază cartea Meg: A Novel of Deep Terror scrisă de Steve Alten. Pelicula îi are pe Jason Statham și Bingbing Li în rolurile principale, iar filmările au început în 2016, după ce discuțiile referitoare la proiect au avut loc în 1997. Au fost nevoie de 22 de ani până când filmul să apară în cinematografe în 2018.

9. Eraserhead

David Lynch și-a făcut debutul în film cu Eraserhead, care îi are în rolurile principale pe Jack Nance și Charlotte Stewart. Pelicula a apărut în 1977, după ce filmările au durat cinci ani. Ulterior, David Lynch a mai avut un timp de lucru, în privința sunetului, de un an.

10. Mad Max: Fury Road

Au trecut 14 ani până când filmul Mad Max: Fury Road regizat de George Miller să fie realizat. Primele discuții despre această peliculă au apărut în 1987, fiind o continuare a filmului Mad Max: Beyond Thunderdome. Planurile s-au schimbat radical după ce George Miller a făcut o pauză de la regie și după ce Mel Gibson nu a mai vrut să joace rolul principal. În 2010, actorul Tom Hardy a fost distribuit ca protagonist, iar filmările au avut loc în 2012, deși trebuiau să înceapă în 2001. Filmul Mad Max: Fury Road a fost lansat abia în 2015.

