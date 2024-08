10 filme superbe, adaptate după cărți și regizate de autorii lor

Pe lângă faptul că au scris cărți, acești autori și-au dorit ca poveștile lor să fie ecranizate în filme și și-au pus amprenta asupra regiei.

1. The Perks of Being a Wallflower

Stephen Chbosky a scris cartea The Perks Of Being A Wallflower, iar ecranizarea acesteia din 2012 e regizată tot de el. Filmul documentează viața lui Charlie, un adolescent care trece printr-un moment foarte dificil, și anume moartea celui mai bun prieten al său, Michael. Pelicula e un roller coaster emoțional în care Charlie se luptă să se integreze într-un grup. Are alături doi prieteni foarte buni, iar momentele petrecute cu ei sunt cele care îl fac fericit.

2. Hellraiser

Povestea din filmul Hellraiser e bazată pe cea din romanul The Hellbound Heart, scris de Clive Barker, care a regizat pelicula. Apariția unor forțe supranaturale și sadice, venite în urma unui joc cu puzzle, perturbă viața lui Frank și a familiei sale.

3. Nightbreed

Nightbreed se bazează pe novela Cabal, scrisă de Clive Barker, care a și regizat filmul din 1990. În peliculă, un bărbat cere ajutor specializat din partea unui psihiatru pentru că se confruntă cu probleme de sănătate mintală, însă nu știe că acesta este, de fapt, un criminal în serie.

4. The Great Train Robbery

Michael Crichton este regizorul filmului The Great Train Robbery, după un roman omonim de al său. În peliculă este vorba despre un jaf, care e pus la cale în timp ce un tren se află în mișcare. Din distribuție au făcut parte Sean Connery, Lesley-Anne Down, Donald Sutherland și Alan Webb.

5. Abuse of Weakness

Isabelle Huppert a interpretat rolul principal în filmul Abuse of Weakness, regizat de Catherine Breillat, după romanul semi-biografic omonim. Actrița a jucat-o pe Maud Shainberg, o regizoare care urmează o perioadă de recuperare după un accident vascular cerebral. Ea lucrează la un nou film cu o persoană care nu are cele mai bune intenții față de ea.

6. The Fish Child

Lucía Puenzo a regizat The Fish Child sau El niño pez, cum este titlul original, după romanul scris de ea. Pelicula surprinde o poveste de iubire în care protagonistele fac parte din lumi diferite, dar, în ciuda obstacolelor de a-și trăi dragostea, luptă să fie împreună.

7. The Exorcist III

Filmul The Exorcist III din 1990 este regizat de William Peter Blatty, iar povestea din peliculă o urmărește pe cea din cartea Legion. Un locotenent de poliție lucrează la aflarea adevărului din spatele unor crime, iar pentru asta ajunge să pună întrebări unor pacienți aflați într-un spital de psihiatrie.

8. Tough Guys Don’t Dance

Norman Mailer a scris romanul Tough Guys Don’t Dance, pe care l-a adaptat sub forma unui film cu același nume apărut în 1987. Pelicula spune povestea unui scriitor care se confruntă cu probleme cu alcoolul și care ajunge să aibă o legătură cu misterul din jurul unei crime. Tough Guys Don’t Dance n-a avut parte de un succes, iar asta pentru că Norman Mailer a primit Zmeura de Aur pentru cel mai prost regizor pentru acest proiect.

9. Johnny Got His Gun

Dalton Trumbo a regizat filmul Johnny Got His Gun, care urmărește cartea care poartă același nume. Pelicula se concentrează pe experiența trăită de un soldat american, pe nume Joe Bonham, în timpul Primului Război Mondial, când e prins într-un atac violent de obuze de artilerie.

10. Maximum Overdrive

Nuvela Trucks a lui Stephen King a stat la baza filmului de groază Maximum Overdrive. Pelicula arată ce anume se întâmplă în momentul în care mașinile prind viață și atacă totul din jurul lor, inclusiv oamenii, care pornesc în lupta lor pentru supraviețuire.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro