10 filme cu potențial imens, dar care au dezamăgit în final

1. Waterworld

Kevin Reynolds a regizat filmul Waterworld din 1995, care îi are în distribuție pe Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Tina Majorino și Dennis Hopper. A fost considerată cea mai scumpă peliculă care a fost realizată până atunci. O critică adusă la adresa filmului are legătură cu durata sa de 2 ore și 15 minute și cu faptul că unele scene ajung să se oprească într-un anumit punct, fără a mai interveni cu alte acțiuni. La box office, Waterworld a acumulat 260 de milioane de dolari.

2. The Bonfire of the Vanities

Filmul The Bonfire of the Vanities e realizat după romanul scris de Tom Wolfe și rolurile principale sunt interpretate de Melanie Griffith, Tom Hanks, Bruce Willis și Kim Cattrall. Pelicula surprinde un om de afaceri influent care e implicat într-o situație dramatică după ce el și iubita lui omoară un tânăr într-un accident. Pelicula ar fi avut mult potențial, având în vedere distribuția, însă câștigurile n-au fost îmbucurătoare, obținând 15 milioane de dolari la box office.

3. Snakes on a Plane

Julianna Margulies și Samuel L. Jackson au jucat în filmul Snakes on a Plane. După ce un martor asistă la uciderea unui procuror, un agent FBI îi propune să depună mărturire. Pentru asta, trebuie să călătorească cu avionul, dar acolo are loc o întorsătură neașteptată când întâlnesc șerpi veninoși mortali. În ceea ce privește câștigurile de la box office, Snakes on a Plane a acumulat peste 60 de milioane de dolari.

4. Speed Racer

În cazul filmului Speed Racer, pare că nimic nu a fost apreciat îndeajuns de public. Povestea îl urmărește pe un pilot de curse care visează să ajungă un campion cu multe reușite în palmares cu ajutorul familiei sale înstărite. Pelicula a încasat aproape 94 de milioane de dolari la box office-ul din întreaga lume.

5. Cowboys & Aliens

Filmul Cowboys & Aliens îi are ca protagoniști pe Daniel Craig și Harrison Ford. Alăturarea celor doi actori faimoși nu a adus automat și succesul peliculei despre venirea unei nave spațiale în Arizona în 1873 cu scopul de a prelua Pământul. Filmul regizat de Jon Favreau a încasat peste 175 de milioane de dolari în întreaga lume și a avut un buget de aproximativ 160 de milioane de dolari.

6. The Dark Tower

În filmul The Dark Tower, un băiat e urmărit de o serie de viziuni cu un turn întunecat. Toate acestea îl conduc către întâlnirea cu un gardian, alături de care va face echipă pentru a pune stop planurilor periculoase ale unui vrăjitor. Distribuția a fost compusă din Matthew McConaughey, Idris Elba, Dennis Haysbert și Tom Taylor, iar filmul a obținut puțin peste 100 de milioane de dolari în întreaga lume.

7. Solo: A Star Wars Story

Filmul Solo: A Star Wars Story a avut un buget de 275 de milioane de dolari. Phil Lord și Christopher Miller, regizorii inițiali, au fost îndepărtați din realizarea peliculei, iar cel care i-a înlocuit a fost Ron Howard. La nivel mondial, Star Wars: The Rise of Skywalker a încasat 393,2 milioane de dolari și este filmul cu cele mai mici încasări din saga Star Wars.

8. Jurassic World Dominion

În filmul Jurassic World Dominion regizat de Colin Trevorrow, Chris Pratt, Laura Dern, Bryce Dallas Howard și Sam Neill joacă rolurile principale. În peliculă ne întâlnim cu o poveste despre o lume apocaliptică în care dinozaurii își duc existența fără probleme în preajma oamenilor, dar asta nu înseamnă că nu apar și probleme. Deși pelicula a câștigat un miliard de dolari de box office, suna aceasta nu a fost cea sperată de echipa filmului.

9. Black Adam

Dwayne „The Rock” Johnson a avut rolul principal în filmul cu supereroi Black Adam, dar a fost și unul dintre producătorii acestuia. Actorul a jucat un anti-erou cu puteri nemaivăzute. După vizionarea peliculei, publicat a considerat că personajul său putea fi dezvoltat mult mai mult și conturat într-o altă direcție. La box office, Black Adam s-a apropiat de 400 de milioane de dolari.

10. The Mummy

Filmul The Mummy din 2017 regizat de Alex Kurtzman a avut un buget de 125 de milioane de dolari și a obținut peste 400 de milioane de dolari la box office în întreaga lume. Pelicula ar fi trebuit să câștige 450 de milioane de dolari, astfel încât să atingă pragul de rentabilitate. Filmul îl are ca protagonist pe Tom Cruise, îl rolul lui Nick Morton, un sergent al armatei care fură comori străvechi și le vinde pe sume impresionante.

