Filme SF foarte bune care nu includ efecte speciale spectaculoase

Efectele speciale pot contribui la întregirea unui film SF, însă sunt și pelicule de acest tip care au urmărit altceva, iar absența unor astfel de vizualuri a fost completată de o poveste interesantă sau de o interpretare excepțională.

1. Primer

După ce lucrează de zor la mai multe experimente într-un garaj, Aaron și Abe află că una dintre invențiile lor poate fi folosită și drept o mașină a timpului. Cei doi decid să fie chiar ei cei care pun în practică invenția, dar consecințele se dovedesc a fi devastatoare. Bugetul filmului Primer a fost de 7.000 de dolari.

2. Children of Men

Julianne Moore și Clive Owen au jucat rolurile principale în filmul Children of Men, care a avut un buget de 76 milioane de dolari. Pelicula regizată de Alfonso Cuarón are o acțiune care se desfășoară în 2027, într-o lume marcată de agitație, în care oamenii au contribuit la distrugerea Pământului. Cel căruia îi revine misiunea de a salva omenirea este fostul activist Theo Faron.

3. Safety Not Guaranteed

În filmul Safety Not Guaranteed, care a avut un buget de 750.000 de dolari, Darius lucrează la o revistă din Seattle și pleacă împreună cu Jeff și Arnau pentru a investiga anunțul unui tip care caută o persoană cu care să călătorească în timp. Darius se apropie de Kenneth și trebuie să își dea seama care sunt adevăratele lui intenții cu privire la această călătorie.

4. Under the Skin

Under The Skin, scris și regizat de Jonathan Glazer, este un film SF în care un extraterestru, deghizat într-o tânără misterioasă, seduce bărbați singuri. Povestea realizării peliculei este interesantă, pentru că evenimentele se petrec în mai multe locații din Glasgow, Scoția, precum cluburi de noapte, centre comerciale și în mijloacele de transport în comun. Unii oameni din distribuție nu sunt actori profesioniști, ci persoane obișnuite, care nu au bănuit ce se întâmplă, iar reacțiile lor autentice au fost filmate de camere ascunse. Filmul a avut un buget de 13,3 milioane de dolari.

5. Stalker

Cu un buget de 1,5 milioane de dolari, filmul Stalker ne poartă prin experiențele uimitoare pe care le trăiesc doi bărbați atunci când descoperă o cameră unde dorințele lor devin realitate. În ciuda acestei descrieri și a încadrării sale în genul SF, pelicula nu abundă de efecte speciale.

6. Coherence

James Ward Byrkit a regizat filmul Coherence, care a avut un buget de 50.000 de dolari, și a fost filmat în cinci nopți. Pelicula spune povestea unor prieteni care se află la o cină, iar în acest timp o cometă zboară deasupra casei și o serie de evenimente tulburătoare le schimbă radical realitatea.

7. Predestination

În filmul Predestination, actorul Ethan Hawke portretizează un agent. Ultima lui misiune presupune să călătoreasă în timp și să-l prindă pe singurul criminal care i-a scăpat de-a lungul timpului. Toată aventura de care are parte e departe de a fi una lipsită de încurcături. Filmul i-a avut ca regizori pe Michael și Peter Spierig și bugetul acestuia a atins 5 milioane de dolari.

8. The Vast of Night

Filmul The Vast of Night regizat de Andrew Patterson a dispus de un buget de 700.000 de dolari. Acțiunea se petrece în New Mexico, în 1950, și îi surprinde pe Everett și Fay, care lucrează la radio. La un moment dat, cei doi sunt surprinși de semnalele neașteptate auzite pe o frecvență radio, aspect care dă curs altor acțiuni stranii.

9. Eternal Sunshine Of A Spotless Mind

În celebrul film Eternal Sunshine Of A Spotless Mind, cu Jim Carrey și Kate Winslet în rolurile principale, îi vei vedea pe cei doi trăind o poveste de iubire neobișnuită. Joel și Clementine vor să uite tot ceea ce a fost între ei, așa că apelează la ștergerea memoriei. Pelicula SF regizată de Michel Gondry a dispus de un buget de producție de 20 de milioane de dolari

10. Solaris

Filmul Solaris din 1972 a fost regizat de Andrei Tarkovski și urmărește universul echipajului unei nave spațiale, care se confruntă cu situații și crize fără să aibă prea multe explicații. Pelicula a avut un buget de producție de 830.000 și nu a integrat efecte vizuale spectaculoase, însă spectatorii au fost atrași mai mult de poveste.

