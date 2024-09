Cele mai scumpe filme care au fost făcute, dar nu au fost lansate niciodată

Este rar ca un film să ajungă în faza de post-producție și să nu fie lansat, însă există filme finalizate care nu au fost niciodată difuzate publicului. Unele filme au fost blocate din cauza problemelor legale, în timp ce altele nu au fost lansate din cauza calității lor slabe. De exemplu, comedia „Gods Behaving Badly” din 2013, cu Christopher Walken și Sharon Stone, nu a fost lansată după ce a primit recenzii negative. Alte filme, precum „All-Star Weekend”, debutul regizoral al lui Jamie Foxx din 2016, nu au fost lansate fără un motiv clar, Foxx sugerând că rolul lui Robert Downey Jr. ca personaj de descendență mexicană ar fi putut influența decizia.

Empires of the Deep

„Empires of the Deep” a fost prima producție chineză de film fantastic care încerca să rivalizeze cu blockbuster-ele de la Hollywood, dar s-a dovedit a fi un eșec major. Cu un buget estimat între 100 și 130 milioane de dolari, filmul nu a fost niciodată lansat. Jon Jiang, mogul imobiliar chinez, a condus proiectul, care a întâmpinat probleme în toate fazele de producție și a schimbat patru regizori. Deși a fost finalizat și a avut un trailer, scenariul a fost considerat „incomprensibil pentru publicul internațional'. Astfel, „Empires of the Deep” rămâne cel mai scump film finalizat, dar nelansat.

Batgirl

În 2022, Warner Brothers a anunțat că pelicula Batgirl a fost anulată și nu va fi difuzată nici pe HBO Max, stârnind surpriză printre fani. Filmul, cu Leslie Grace în rolul lui Barbara Gordon/Batgirl, Michael Keaton ca Batman și Brendan Fraser ca Firefly, nu a fost lansat din cauza testelor proaste. Kevin Smith a criticat decizia, sugerând că „The Flash” ar fi meritat anularea mai degrabă decât „Batgirl”. Peter Safran, co-președinte DC, a menționat că, deși filmul avea echipe talentate, acesta nu era „lansabil”.

Warner Bros. Discovery a ales să își deducă din taxe cele 90 de milioane de dolari investite în producție. David Zaslav, CEO-ul Warner Bros. Discovery a luat această decizie, care a fost considerată o pierdere în reprezentarea minorităților în filme. Brendan Fraser a exprimat regretul că tânăra generație va aștepta mai mult pentru a vedea o „Batgirl” care să le semene.

Gore

În 2017, Kevin Spacey a fost acuzat de comportament sexual inadecvat de către actorul Anthony Rapp, care a susținut că Spacey i-a făcut avansuri când avea doar 14 ani. Aceste acuzații s-au extins și asupra angajaților de la „House of Cards,” ceea ce a dus la despărțirea lui Spacey de Netflix. Spacey a fost suspendat și ulterior concediat din seria politică, iar Netflix a decis să anuleze și biograficul „Gore”, în care Spacey era atât producător, cât și actor. Anularea acestui film, care explora viziuni controversate ale lui Gore Vidal, a costat Netflix milioane de dolari. Se estimează că pierderile s-au ridicat la aproximativ 39 de milioane de dolari.

Black Water Transit

Cu un buget estimat între 26 și 48 milioane de dolari, „Black Water Transit” este unul dintre cele mai scumpe filme terminate, dar care nu a fost niciodată lansat. Thrillerul, filmat în New Orleans după uraganul Katrina și bazat pe romanul lui Carsten Stroud, avea o distribuție remarcabilă, incluzând nume precum Karl Urban, Laurence Fishburne și Stephen Dorff.

Totuși, filmul nu a ajuns niciodată la public din cauza problemelor legale. Capitol Films a intrat în faliment în timpul filmărilor, iar mai multe procese au împiedicat lansarea filmului. Chiar și după soluționarea litigiilor în 2010 și vânzarea drepturilor filmului, „Black Water Transit” nu a fost niciodată lansat. Deși este puțin probabil să vedem vreodată acest film, există precedente, precum cazul „Nailed” care, după probleme similare, a fost lansat ulterior sub titlul „Accidental Love.”

Hippie Hippie Shake

Cu un buget raportat de 20 milioane de lire sterline (aproximativ 25 milioane de dolari), filmul britanic indie „Hippie Hippie Shake”, care se desfășoară în anii ’60 și se bazează pe memoriile lui Richard Neville, co-fondator al revistei OZ, a fost filmat în 2007. Regizat de Beeban Kidron, filmul a stârnit interes datorită interpretărilor lui Cillian Murphy și Sienna Miller. Totuși, Kidron a părăsit proiectul în timpul post-producției, iar filmul nu a fost niciodată lansat.

Miller a menționat că a văzut un montaj brut și l-a considerat frumos, dar nu cunoaște detaliile despre problemele legale care au dus la amânarea filmului. Deși filmul a primit recenzii pozitive la test screening și avea o coloană sonoră vibrantă și vizualuri psihedelice, acesta a fost retras de pe lista de lansări a Universal Pictures. Potrivit IMDb, filmul este încă în dezvoltare, dar Neville a declarat că Universal Pictures a decis să-l îngroape pentru a economisi taxe.

Big Bug Man

Cu un buget de 20 milioane de dolari, „Big Bug Man” este unul dintre cele mai costisitoare filme animate pentru adulți care a fost finalizat, dar niciodată lansat. Scris de Bob Bendetson și co-regizat de animatorul Peter Shin, cunoscut din „Family Guy”, filmul îi avea în distribuție pe Brendan Fraser, care dă voce personajului principal Howard Kind, și pe Marlon Brando în rolul soției personajului negativ, doamna Sour. Aceasta a fost ultima interpretare a lui Brando, care a înregistrat liniile de dialog înainte de moartea sa.

„Big Bug Man” era programat pentru lansare în 2006, dar a fost întârziat și site-ul oficial al filmului a dispărut. Deși există storyboard-uri disponibile online, soarta ultimului rol a lui Brando și a filmului animat rămâne un mister, iar șansele de a vedea vreodată filmul sunt foarte mici.

The Debtors

În 1999, Randy Quaid, Michael Caine și Catherine McCormack au jucat în comedia „The Debtors”, despre un grup de persoane cu diverse adicții care se întâlnesc în timp ce sunt în Las Vegas. Evi Quaid, soția lui Randy, a regizat filmul, dar proiectul a întâmpinat dificultăți după finalizarea filmărilor. Cu un buget estimat între 14 și 16,4 milioane de dolari, „The Debtors” nu a fost lansat din cauza unor probleme legale. Charles Simonyi, principalul finanțator care a investit 12,6 milioane de dolari, a cerut o interdicție pentru lansarea filmului din cauza divergențelor creative. Simonyi a obținut interdicția, iar familia Quaid a fost nevoite să declare faliment în ianuarie 2000, din cauza investiției de 3,5 milioane de dolari pe care nu a putut-o recupera. Acest faliment a marcat începutul unei perioade lungi de dificultăți financiare și probleme legale pentru cuplul Hollywoodian.

The Brave

„The Brave”, o adaptare a cărții de Gregory McDonald, prezintă povestea lui Raphael, un bărbat care acceptă să apară într-un film snuff pentru a-și ajuta familia aflată la nevoie. Johnny Depp, care a jucat și regizat filmul, a investit personal 2 milioane de dolari în proiect. Filmul a întâmpinat probleme majore când regizorul Aziz Ghazal a dispărut și a fost găsit mort, într-un caz de crimă-suicidere. Deși a fost proiectat la Cannes în 1997, filmul a primit recenzii slabe și nu a fost lansat niciodată.

I Love You Daddy

În 2017, Louis C.K. a regizat, scris și jucat în filmul „I Love You Daddy”, despre o fată adolescentă sedusă de un regizor cunoscut pentru reputația sa dubioasă. După ce Orchard a cumpărat drepturile de distribuție pentru 5 milioane de dolari, acuzațiile de comportament sexual neadecvat împotriva lui C.K. au dus la anularea lansării. C.K. a cumpărat înapoi drepturile pentru aceeași sumă, cu cheltuieli suplimentare de marketing. Chloë Grace Moretz a declarat că filmul ar trebui să dispară, iar, în ciuda eforturilor de promovare, filmul a fost piratat și distribuit online de grupul Hive-CM8.

The Queen of Media

Wendy Williams a realizat anterior un film biografic numit „The Queen of Media”, bazat pe memoriile ei „Wendy’s Got The Heat”, cu Robin Givens în rolul principal. Cu un buget estimat de 3 milioane de dolari, filmul nu a fost lansat niciodată. Williams a explicat în 2018, în cadrul emisiunii sale, că a decis să nu îl publice din cauza focusului pe talk show-ul său, iar trailerul sugerează că decizia a fost justificată. În 2021, Williams a declarat că nu știe ce s-a întâmplat cu proiectul, menționând că detaliile sunt legate de fostul ei soț, Kelvin.

Nothing Lasts Forever

În 1984, Bill Murray și Zach Galligan au avut succes cu „Ghostbusters” și „Gremlins”, dar au și jucat împreună într-un alt film, „Nothing Lasts Forever”, care nu a fost niciodată lansat. Acest sci-fi comedy, cu un buget de aproximativ 3 milioane de dolari, prezenta un artist care descoperă că New York-ul a devenit un stat totalitar. Filmul în alb și negru includea clipuri din alte filme, iar problemele legale legate de drepturile de autor sunt considerate cauza principală pentru care nu a fost distribuit. Deși a fost difuzat temporar online și în unele proiecții private, filmul a rămas nelansat oficial și a stat pe rafturile studioului timp de aproape 40 de ani.

The Day the Clown Cried

„The Day the Clown Cried” este un film din 1972 despre Holocaust, centrat pe un clovn care își distrează copiii în timp ce aceștia sunt duși în lagăre de concentrare. Cu un buget estimat de 2 milioane de dolari, majoritatea provenind de la Jerry Lewis, care a regizat, co-scris și a jucat în film, producția a fost totuși ținută departe de public. Lewis a declarat că era „rușinat de muncă” și că era recunoscător că a avut puterea de a împiedica lansarea filmului. Problemele legale și dezacordurile cu co-scenarista Joan O’Brien au contribuit la întârzierea lansării. Lewis a donat filmul Bibliotecii Congresului în 2015, dar cu condiția ca acesta să nu fie vizionat până în 2024. Deși filmul poate atrage curiozitate, este puțin probabil să fie lansat vreodată în cinematografe.

foto: PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro