10 filme impresionante, care includ atât secvențe greu de privit, cât și fascinante

De la următoarele filme ar trebui să te aștepți la scene care să te încânte din punct de vedere vizual datorită atmosferei pe care o creează, cât și scene înfiorătoare și care te-ar putea macina.

1. Titus

Anthony Hopkins a interpretat rolul principal în filmul Titus din 1999. Pelicula are la bază piesa de teatru a lui William Shakespeare, Titus Andronicus. Protagonistul peliculei revine din război și se întoarce într-un alt context sângeros și dificil de procesat.

2. Mad God

Filmul Mad God redă lumea interlopă în viziunea unui asasin care face slalom într-o lume plină de tortură, cruzime. Un aspect care a fost apreciat de spectatori are legătură cu animația peliculei, care contribuție la construcția unui univers post-apocaliptic impresionant.

3. Midsommar

Actrița Florence Pugh o joacă pe Dani în filmul Midsommar, unde a avut o prestație remarcabilă. În peliculă, ea și iubitul ei, Christian, interpretat de Jack Reynor, pornesc într-o călătorie în Suedia la un festival în mijlocul verii, care are loc într-un sat izolat. Aventura celor doi nu este deloc încântătoare, așa cum și-ar fi imaginat, pentru că acolo întâlnesc un cult care practică tot felul de activități neobișnuite.

4. Poor Things

Regizat de Yorgos Lanthimos și scris de Tony McNamara și Alasdair Gray, controversatul și provocatorul film Poor Things explorează o poveste bazată pe romanul din 1992 scris de Alasdair Gray. Actrița Emma Stone o interpretează pe tânăra Bella Baxter, care e readusă la viață de către un om de știință excentric. Filmul expune și părți vizuale deosebite, iar costumele sunt într-adevăr un punct de atracție, însă sunt destule scene șocante, tulburătoare și cu violență explicită.

5. Evil Dead II

Ashley Williams, jucat de Bruce Campbell, merge alături de soția lui, Linda, într-o vacanță pe care o petrec într-o cabană retrasă din pădure. Însă, acolo descoperă o înregistrare a unui profesor și o carte care vor dezlănțui spiritele rele care îl vor teroriza pe Ash.

6. Brazil

Filmul Brazil expune o lume distopică și surprinde cum un individ ajunge în pragul disperării în urma unor situații cărora nu le găsește o explicație plauzibilă. Pe lângă o componentă importantă science fiction, pelicula include și secvențe care te-ar putea tulbura.

7. Pink Floyd: The Wall

Pink Floyd: The Wall urmărește povestea artistului rock Pink, presărată atât cu bucurii, împliniri, cât și cu eșecuri și dezamăgiri. Pelicula regizată de Alan Parker are ca sursă de inspirație albumul The Wall, al trupei Pink Flyod și aduce în discuție mai multe teme, de la fața nevăzută și periculoasă a celebrității și până la droguri și război.

8. Pan’s Labyrinth

Guillermo del Toro a semnat scenariul și regia filmului Pan’s Labyrinth din 2006. Fiica vitregă a unui ofițer al armatei spaniole face cunoștință cu o lume aparent fantastică, dar care îi va da o provocare majoră, și anume să demonstreze că ea este o prințesă. Dacă nu va face asta, atunci nu îl va mai vedea pe tatăl ei real, care este un rege. Pelicula este bogată în efecte vizuale care îți vor menține atenția, dar și în scene brutale.

9. Fresh

Daisy Edgar-Jones și Sebastian Stan au interpretat rolurile principale în filmul Fresh, care îți va de gândit când vine vorba de încrederea pe care o poți avea în oameni. Noa și Steve se întâlnesc într-un magazin, schimbă câteva vorbe, iar ulterior ies împreună la o întâlnire romantică. După ce petrec o noapte fierbinte, Noa acceptă să meargă alături de Steve într-o scurtă escapadă la munte. Ajunși acolo, Noa află că bărbatul de care s-a îndrăgostit este un canibal.

10. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover

The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover este un film scris și regizat de Peter Greenaway cu Helen Mirren, Michael Gambon și Richard Bohringer în distribuție. Acțiunea se petrece într-un restaurant al unui bucătar, care e chiar protagonistul peliculei, iar pe fundalul unei aventuri pasionale se petrec crime violente care vor stârni frica din partea fiecărui privitor.

Foto: PR

