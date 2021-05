10 actori care au învățat să cânte pentru un rol și ne-au impresionat cu interpretarea lor

Avem nenumărate exemple în industria cinematografică de actori care au fost nevoiți să învețe să cânte pentru a interpreta un rol specific. Chiar dacă a fost un efort făcut de către ei, acest lucru i-a ajutat să fie convingători și să intre în pielea acelui personaj. Pe lângă asta, au primit și laude din partea publicului, precum și premii importante pentru cariera lor.

10. Gary Busey – The Buddy Holly Story (1978)

Gary Busey l-a jucat pe muzicianul și compozitorul Buddy Holly în filmul The Buddy Holly Story (1978). Pentru acest rol, actorul s-a văzut nevoit să învețe să cânte, inclusiv la chitară, și așa a și făcut. În urma prestației sale, a fost nominalizat pentru premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. Filmul surprinde povestea de viață și cariera primului cântăreț de rock and roll, de la ascensiunea incredibilă, căsătorie, până la tragicul accident de avion, în urma căruia a murit alături de Ritchie Valens, un alt cântăreț celebru.

9. Emily Blunt – Into The Woods (2014)

Emily Blunt se poate mândri cu filmele Mary Poppins Returns și Into The Woods, regizate de Rob Marshall, pentru că în ambele a avut ocazia să își pună în valoare abilitățile muzicale. Actrița a declarat pentru Radio Times că înainte de a juca în Into The Woods, a avut nevoie de „o mulțime de lecții de canto.” Mai mult, ea a adăugat că „întotdeauna i-a fost greu să cânte în fața oamenilor.”

8. Jeff Bridges – Crazy Heart (2009)

Rolul cântărețului Bad Blake din filmul Crazy Heart i-a adus actorului Jeff Bridges în 2010 premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Pentru a ajunge la timbrul cântărețului și compozitorului, Jeff Bridges l-a cunoscut pe renumitul antrenor vocal Roger Love, de la care a luat câteva lecții. Roger Love a povestit pentru NBC Chicago că lui Jeff îi plăcea să cânte de dinainte să se cunoască.

7. Anne Hathaway – Les Miserables (2012)

Anne Hathaway a primit ajutor din partea profesoarei de canto Joan Lader pentru rolul din Les Miserables, rol cu care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Adaptat de Tom Hooper după romanul clasic scris de Victor Hugo, toți actorii din Les Miserables au cântat live piesele pe măsură ce filmul a fost înregistrat. Anne Hathaway a repetat de două ori pe săptămână cu Joan Lader pentru a-și îmbunătăți rezistența vocală, relatează Deadline.

6. Tom Hiddleston – I Saw The Light (2015)

Actorul britanic Tom Hiddleston a avut parte de o pregătire serioasă pentru a se apropia cât mai mult de accentul cântărețului și compozitorului Hank Williams, pe care l-a interpretat în filmul I Saw The Light. Actorul a luat lecții de la compozitorul de muzică country Rodney Cowell.

5. Reese Witherspoon – Walk The Line (2005)

Reese Witherspoon a jucat-o în filmul biografic Walk the Line pe June Carter, a doua soție a lui Johnny Cash, interpretat de Joaquin Pheonix. Rolul i-a adus actriței un premiu Oscar și pentru performanța sa muzicală a apelat la ajutorul lui Roger Love, iar toate piesele din film au fost cântate de către ea și Pheonix. Pe lângă Roger Love, cei doi actori s-au antrenat timp de șase luni alături de legendarul producător de muzică country T-Bone Burnett, pentru ca vocile lor să sune cât mai aproape de cele ale personajelor pe care le-au interpretat.

4. Bradley Cooper – A Star Is Born (2018)

Bradley Cooper a luat lecții de canto, chitară și pian cu un an înainte de filmările de la A Star Is Born. El l-a jucat pe cântărețul Jack, iar vocea actorului este cu totul diferită față de orice alt personaj pe care el l-a interpretat înainte. Filmul e cu atât mai special pentru Cooper, dat fiind că l-a regizat și a contribuit la scenariu. Piesa Shallow, care a fost înregistrată de Lady Gaga și Bradley Cooper, și inclusă pe coloana sonoră a peliculei, a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec.

3. Renee Zellweger – Judy (2019)

Renee Zellweger a jucat-o pe legendara actriță și cântăreață Judy Garland în filmul Judy, care urmărește povestea ei de viață. Pentru a se apropia cât mai mult de vocea acesteia, actrița Renee Zellweger a fost pregătită de către antrenorul Gary Catona. Acest rol i-a adus lui Renee Zellweger atât un Glob de Aur, cât și un Oscar.

2. Tom Cruise – Rock Of Ages (2012)

Pentru a fi cât mai credibil în personajul Stacee Jaxx, Tom Cruise s-a bazat pe recomandările și sfaturile primite de la Ron Anderson, un cunoscut vocal couch care a lucrat și cu Axl Rose, solistul trupei Guns N’ Roses. În ciuda faptului că nu a avut nevoie de multe lecții de canto, Tom Cruise a primit aprecieri pentru performanța sa.

1. Meryl Streep – Foster Florence Jenkins (2016)

Meryl Streep și-a demonstrat deja abilitățile la cântat și în Mamma Mia, însă pentru rolul din Florence Foster Jenkins, actrița a avut nevoie de o pregătire specifică, având în vedere că a interpretat o cântăreață de operă. Conform Forbes, Meryl Streep a luat lecții de la antrenorul de canto al actriței Audra McDonald, Arthur Levy.

