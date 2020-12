10 actori care au devenit faimoși la o vârstă fragedă și încă se bucură de succes

Unii actori decid după ce ajung cunoscuți la Hollywood să renunțe la celebritate din diverse motive și să se orienteze către o altă carieră. Însă, mai sunt și actori care își continuă cariera în actorie și ajung să joace în pelicule de succes și câștigătoare a numeroase premii relevante în industria cinematografiei.

Așadar, îți prezentăm 10 actori deveniți cunoscuți la o vârstă fragedă, care continuă și astăzi să cucerească Hollywood-ul:

1. Drew Barrymore

Actrița Drew Barrymore a moștenit talentul din familie pentru că atât părinții ei, cât și bunicii au fost actori. Avea șase ani atunci când a interpretat rolul Gertie în E.T. the Extra-Terrestrial. A apărut în filme iconice precum The Wedding Singer, Charlie’s Angels și 50 First Dates. A jucat și a produs serialul Santa Clarita Diet de pe Netflix, iar în prezent e gazda show-ului The Drew Barrymore Show de pe CBS.

2. Mayim Bialik

Mayam Bialik a interpretat timp de șase sezoane rolul Blossom Russo într-un sitcom faimos în anii ’90, Blossom. A câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar într-un serial de comedie în 2016 și 2018 în cadrul Critics Choice Movie Awards. Însă celebritatea a cunoscut-o și odată cu serialul The Big Bang Theory, în care a jucat-o pe Amy Farrah timp de nouă sezoane. De asemenea, ea își folosește platformele de socializare pentru a vorbi despre parenting și presiunea cu care se confruntă mamele.

3. Dakota Fanning

Dakota Fanning a fost cea mai tânără actriță nominalizată la Screen Actors Guild Awards, la vârsta de 8 ani. Filmul care a făcut-o cunoscută este I Am Sam din 2001. A jucat și în alte producții precum Twilight, Ocean’s 8 și Once Upon a Time in Hollywood, în regia lui Quentin Tarantino. De asemenea, va juca alături de sora ei în The Nightingale, un film care va fi lansat în 2021.

4. Natalie Portman

Primul rol de pe micul ecran al actriței Natalie Portman a fost Mathilda în Léon: The Professional în 1994. Ulterior, a devenit celebră în întreaga lume cu rolul Padmé Amidala din Star Wars. A câștigat un Glob de Aur și un Oscar pentru rolul din Black Swan și a jucat în pelicule precum Annihilation, Vox Lux și Life of John F. Donovan. În plus, un aspect de menționat ar fi că Natalie Portman este prima femeie care va juca rolul Thor în cel de-al patrulea film din seria de succes Thor, Thor: Love and Thunder, anunțat pentru 2022.

5. Jodie Foster

La vârsta de 12 ani, Jodie Foster a jucat în Taxi Driver alături de Robert De Niro. Cariera ei a început prin participarea în diferite emisiuni TV, precum The Courtship of Eddie’s Father și The Doris Day Show. A fost nominalizată la patru premii Oscar și a câștigat două pentru cea mai bună actriță pentru The Accused (1989) și Silcence of the Lambs (1992). A regizat episoade pentru Black Mirror și Orange is the New Black și va juca în The Mauritanian, un thriller din 2021.

6. Kristen Stewart

În 2002, Kristen Stewart a jucat alături de Jodie Foster în Panic Room, iar interpretarea ei i-a adus și o nominalizare la Young Artist Award. Unul dintre rolurile cu care a rămas în mintea publicului este Bella Swan din seria Twilight. Potrivit Forbes, în 2012 a fost desemnată cel mai bine plătită actriță. A apărut în filmele Long Halftime Walk (2016), Lizzie (2018) și Charlie’s Angels (2019). Cea mai recentă apariție a ei este cea din comedia romantică Happiest Season.

7. Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe avea 11 ani atunci când a jucat în Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. După ce a lăsat în urmă seria care l-a făcut celebru, a experimentat și alte genuri de filme, iar un exemplu ar fi comedia romantică What If din 2013. A apărut pe Broadway în How to Succeed in Business Without Really Trying, The Cripple of Inishmaan și The Lifespan of a Fact. Cele mai recente apariții sunt în Miracle Workers și Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend.

8. Rupert Grint

Și Rupert Grint avea 11 ani atunci când a jucat rolul celui mai bun prieten al lui Harry, Ron Weasley, în seria Harry Potter. Și-a încercat norocul și în televiziune cu roluri în Sick Note, Snatch și Servant. A apărut și în producțiile de pe Broadway Mojo și It’s Only a Play.

9. Emma Watson

Emma Watson a interpretat-o pe Hermione Granger în toate cele opt filme Harry Potter. Înainte de rolul care i-a adus celebritatea, a jucat în câteva piese de la școală. A mai jucat-o pe Belle în filmul Disney din 2017 Beauty and the Beast, iar un alt rol important ar mai fi Meg March din Little Women.

10. Thomas Brodie-Sangster

Unul dintre primele filme în care a jucat Thomas Brodie Sangster este Love Actually. A continuat cu roluri în pelicule celebre, precum Game of Thrones și Maze Runner. În prezent se bucură de un succes incredibil cu rolul Benny Watss din miniseria The Queen’s Gambit de pe Netflix.

Citește și:

10 filme impresionante bazate pe povești reale de viață

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro