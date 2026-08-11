Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din România. Care este adevărata capitală a luxului imobiliar în România?

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 12.08.2026, 15:17,  de  ELLE
Acestea sunt cele mai scumpe cartiere din România. Care este adevărata capitală a luxului imobiliar în România?

 Cele mai scumpe cartiere din țară pentru românii care își doresc să facă achiziții imobiliare nu se găsesc în Cluj-Napoca, oraș care și-a cultivat de-a lungul timpului statutul de pol imobiliar de lux pe fondul prețurilor ridicate solicitate de proprietari și dezvoltatori, ci în București. Capitala are șapte zone în care cumpărătorii plătesc mai mult pentru un apartament decât în centrul Clujului.

  • Trei zone din București sparg' toate tiparele. Prețurile depășesc borna de 5.500 euro/mp util.
  • Topul celor mai scumpe 10 zone din țară este format din 8 cartiere din București și câte unul din Cluj-Napoca și Brașov
  • În cea mai scumpă zonă din Brașov apartamentele se vând la un nivel apropiat de cele localizate în centrul Clujului.
  • Apartamentele aflate în centrul orașului Iași se vând cu prețuri mai mari decât cele din cea mai exclusivistă zonă constănțeană.
  • În cea mai scumpă zonă din Timișoara prețurile sunt comparabile cu cele solicitate în cele mai ieftine cartiere clujene.

Piața imobiliară din România a încetat să mai funcționeze ca un mecanism economic unitar. Vedem o hartă a discrepanțelor chiar și atunci când analizăm orașe similare sau cel puțin comparabile: în timp ce Clujul impune prețuri mari, poluri economice precum Timișoara rămân surprinzător de accesibile, având zonele de top la nivelul periferiilor clujene. În același timp, avem 3 zone mari ale Bucureștiului cu un preț mediu de peste 5.500 euro/mp, mai mult decât dublu față de media orașului. Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea orașului în factorul decisiv pentru un cost al vieții sustenabil.', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Trei zone din București „sparg' toate tiparele

Cele mai scumpe apartamente din România se vând, în prezent, în trei zone bucureștene. Media prețurilor solicitate aici depășește pragul de 5.500 euro/mp. Conform datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026, acestea sunt Primăverii (5.638 euro/mp), Kiseleff (5.632 euro/mp) și Aviatorilor (5.541 euro/mp). 

Diferențele sunt uriașe atât în comparație cu prețurile solicitate cumpărătorilor în alte cartiere din Capitală, cât și față de media orașului și de costurile locuințelor listate la vânzare în alte mari orașe din România. Spre comparație, cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în Ferentari (1.389 euro/mp), iar prețul mediu solicitat în București de către proprietari și dezvoltatori a ajuns, luna trecută, la 2.302 euro/mp, conform Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. 

Infografic care arată top 10 cele mai scumpe zone din România, pe cartiere, din marile orașe ale țării, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
București deține opt din cele zece poziții în topul celor mai scumpe zone din România. Sursa foto: Imobiliare.ro.

În cele mai scumpe zone bucureștene plătești cu peste 1.500 euro în plus pentru fiecare metru pătrat decât dacă optezi pentru un apartament din centrul orașului Cluj-Napoca sau din cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii. 

În total, Bucureștiul are șapte zone unde apartamentele se vând, în medie, cu prețuri mai mari față de cele din inima Clujului, cel mai controversat centru urban din România în contextul costurilor solicitate cumpărătorilor.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din București, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Capitala este, de departe, cea mai scumpă zonă imobiliară din țară. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Lista celor mai scumpe zone din București:

  • Primăverii 5.638 euro/mp
  • Kiseleff 5.632 euro/mp
  • Aviatorilor 5.541 euro/mp
  • Floreasca 4.460 euro/mp
  • Herăstrău 4.427 euro/mp
  • Șoseaua Nordului 4.245 euro/mp
  • Dorobanți 4.158 euro/mp
  • Capitale 3.971 euro/mp
  • Barbu Văcărescu 3.900 euro/mp
  • Aviației 3.618 euro/mp

Ce înseamnă luxul imobiliar în Cluj-Napoca și Brașov?

Apartamentele aflate în zona ultracentrală sunt cele mai scumpe din Cluj-Napoca. În medie, acestea au fost scoase la vânzare, în trimestrul II al acestui an, cu 4.022 euro/mp util, potrivit datelor Imobiliare.ro. Și cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii, se apropie de borna de 4.000 euro/mp util, dar diferența dintre aceasta și celelalte cartiere care completează topul luxului pe plan local este considerabil mai mare față de cea întâlnită pe piața rezidențială clujeană.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Cluj-Napoca, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Prețul unui metru pătrat util în zona ultracentrală a orașului Cluj-Napoca a depășit pragul de 4000 de euro. Sursa foto: Imobiliare.ro.

În plus, în Cluj-Napoca întâlnim mai multe zone unde proprietarii și dezvoltatorii le solicită cumpărătorilor prețuri medii ce depășesc pragul de 3.400 euro/mp util, în timp ce în Brașov doar în centrul vechi apartamentele se mai vând cu peste 3.000 euro/mp util.

De menționat este și faptul că diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine zone din ambele orașe sunt considerabil mai mici față de cele întâlnite în Capitală, cele două piețe locale fiind mai omogene.

Lista celor mai scumpe zone din Cluj-Napoca:

  • Ultracentral 4.022 euro/mp 
  • Andrei Mureșanu 3.614 euro/mp
  • Borhanci 3.478 euro/mp
  • Plopilor 3.476 euro/mp
  • Bună Ziua 3.443 euro/mp
Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Brașov, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Drumul Poienii este cea mai scumpă zonă imobiliară din Brașov, în august 2026. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Lista celor mai scumpe zone din Brașov:

  • Drumul Poienii 3.978 euro/mp 
  • Brașovul Vechi 3.033 euro/mp 
  • Tractorul 2.468 euro/mp 
  • Avantgarden 2.458 euro/mp 
  • Răcădău 2.431 euro/mp 

Iași sau Constanța: unde găsești apartamente mai scumpe?

Chiar dacă la nivel lunar prețul mediu solicitat în Iași (2.000 euro/mp util în iulie) este ușor mai scăzut față de cel înregistrat în Constanța (2.011 euro/mp util), zona ultracentrală a Capitalei Moldovei depășește cu mult cel mai scump cartier al orașului de pe litoral. Cumpărătorii plătesc, în medie, 2.958 euro/mp util pentru apartamentele aflate în apropiere de Palatul Culturii și 2.667 euro/mp util pentru cele situate în cartierul constănțean Faleza Nord, arată datele Imobiliare.ro aferente trimestrului II 2026.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Iași, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Zona ultracentrală este cea mai scumpă din Iași. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Prețurile solicitate și în celelalte cartiere care completează topul celor mai scumpe zone întâlnite pe plan local sunt ușor mai ridicate în Iași față de cele înregistrate în Constanța. 

Lista celor mai scumpe zone din Iași:

  • Ultracentral 2.958 euro/mp
  • Copou 2.500 euro/mp
  • Gara 2.313  euro/mp
  • Moara de Vânt 2.269 euro/mp
  • Podul de Fier 2.260 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Constanța:

  • Faleza Nord 2.667 euro/mp 
  • Capitol 2.571 euro/mp
  • Peninsula 2.374 euro/mp
  • Tomis II 2.146 euro/mp
  • Tomis 1 2.133 euro/mp
Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Constanța, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Zona Faleză Nord este cel mai scump cartier din Constanța. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Ce înseamnă o „zonă scumpă' în Timișoara, cel mai accesibil mare oraș din țară?

Prețul mediu solicitat luna trecută pentru apartamentele listate la vânzare în Timișoara s-a menținut sub pragul de 2.000 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro, ceea ce plasează orașul de pe Bega în poziția celui mai accesibil mare oraș din România pentru cei care își doresc să devină proprietari.

Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din marile orașe ale României, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Cartierul Primăverii din București depășește cu mult prețurile din Cluj-Napoca sau Brașov. Sursa foto: Imobiliare.ro.

Cu toate acestea, în zona ultracentrală prețurile depășesc 2.700 euro/mp util. Chiar și în aceste condiții, în cea mai scumpă zonă din Timișoara prețurile sunt mai degrabă apropiate de cele practicate în cartierele ieftine ale orașului Cluj-Napoca (Dâmbul Rotund –  2.684 euro/mp, Someșeni – 2.814 euro/mp), principalul pol imobiliar din jumătatea de vest a țării. 

Lista celor mai scumpe zone din Timișoara:

  • Central – Piața Unirii 2.722 euro/mp
  • Tipografilor 2.498 euro/mp
  • Take Ionescu 2.464 euro/mp
  • Mehala 2.291 euro/mp
  • Torontalului 2.077 euro/mp
Infografic care arată cele mai scumpe cartiere din Timișoara, cu prețul pe metru pătrat util, în august 2026
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Analiză Imobiliare.ro Finance: Creditele românilor în 2026. Clujenii și timișorenii achită cel mai mare avans când cumpără o locuință, constănțenii abia depășesc minimul acceptat
Imobiliare
Analiză Imobiliare.ro Finance: Creditele românilor în 2026. Clujenii și timișorenii achită cel mai mare avans când cumpără o locuință, constănțenii abia depășesc minimul acceptat
Imobiliare.ro: Topul celor mai ieftine orașe din România pentru achiziții imobiliare. În Reșița, Brăila sau Giurgiu apartamentele sunt de trei ori mai ieftine decât în Cluj-Napoca
Imobiliare
Imobiliare.ro: Topul celor mai ieftine orașe din România pentru achiziții imobiliare. În Reșița, Brăila sau Giurgiu apartamentele sunt de trei ori mai ieftine decât în Cluj-Napoca
Cele mai bune agenții imobiliare din România, premiate la gala Imobiliare.ro AWARDS 2025. Lista marilor câștigători
Imobiliare
Cele mai bune agenții imobiliare din România, premiate la gala Imobiliare.ro AWARDS 2025. Lista marilor câștigători
E oficial! Acestea sunt cele mai bune proiecte rezidențiale din România
Imobiliare
E oficial! Acestea sunt cele mai bune proiecte rezidențiale din România
Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?
Imobiliare
Imobiliare.ro: “Fabricile de locuințe” ale Bucureștiului sunt in Sectoarele 2 și 3, cumpărătorii sunt interesați de sectorul 4. Unde plătești cel mai puțin pentru un apartament nou?
Sondaj Imobiliare.ro: Ce temeri au românii care vor să cumpere o locuință? Scenariile care i-ar face să nu mai amâne achiziția
Imobiliare
Sondaj Imobiliare.ro: Ce temeri au românii care vor să cumpere o locuință? Scenariile care i-ar face să nu mai amâne achiziția
Publicitate
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Alina Niculescu, românca desemnată Miss Peace Europe: „Nu este suficient să fiu un model pe podium, ci îmi doresc să fiu un model în societate”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă
Furnicuțele, Scamă şi Blană, îl vor avea alături la prezentare pe Cătălin Măruță, din această toamnă
Primele imagini din sezonul 9 Asia Express! Ce au remarcat concurenții: „Nu am trăit o experiență atât de intensă”
Primele imagini din sezonul 9 Asia Express! Ce au remarcat concurenții: „Nu am trăit o experiență atât de intensă”
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Cum arată membrii trupei Animal X acum! S-au reunit după 14 ani și i-au emoționat pe fani
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
Denise Rifai a rupt tăcerea! Reacția ei la mutarea șoc făcută de Antena 1 i-a lăsat pe toți mască. I-a transmis un mesaj direct lui Măruță: „Cât despre...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din imobiliare
Case de la 9.900 euro și un premiu de 10.000 euro la cel mai mare eveniment imobiliar din România. Se organizează la Palatul Parlamentului
Case de la 9.900 euro și un premiu de 10.000 euro la cel mai mare eveniment imobiliar din România. Se organizează la Palatul Parlamentului
Imobiliare

+ Mai multe
Imobiliare.ro Finance: Ce consecințe are creșterea cursului valutar asupra creditelor: locuințe mai scumpe, mai mulți bani aduși de acasă și rate mai mari 
Imobiliare.ro Finance: Ce consecințe are creșterea cursului valutar asupra creditelor: locuințe mai scumpe, mai mulți bani aduși de acasă și rate mai mari 
Imobiliare

+ Mai multe
Imobiliare.ro: Semnale de revenire a cererii, în marile orașe din țară. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri?
Imobiliare.ro: Semnale de revenire a cererii, în marile orașe din țară. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri?
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC