Tot ce trebuie sa stii despre dieta ayurvedica

Dieta ayurvedica este o optiune foarte buna, dar este mai putin cunoscuta asa ca va vom da toate detaliile.

Primul lucru pe care trebuie sa il stiti este ca dieta ayurvedica este un sistem medical traditional care dateaza din India de acum 5000 de ani, iar principiul este ca iti alegi mancarea in functie de ”dosha” ta, care este o energie prezenta in tot corpul tau, afectandu-ti digestia si guvernandu-ti activitatea fiziologica.

Ayurveda este numita stiinta vietii, deci implica mult mai mult decat ceea ce mananci, mai exact aducerea in echilibru a somnului, a starii si a atitudinii in general.

Exista trei tipuri de dosha – Kapha, Pitta si Vata – si desi toata trei se gasesc in corpul unei persoane, fiecare avem una dominanta. Odata ce iti dai seama care dintre ele este, urmezi dieta ayurvedica potrivita pentru ea. Dieta ayurvedica te poate ajuta cu siguranta sa pierzi in greutate, dar nu este vorba despre a numara caloriile sau despre macronutrienti, este vorba despre a manca alimente integrale si a ajunge la un echilibru, ceea ce te va ajuta sa ajungi la greutatea optima pentru corpul tau.

Cele trei tipuri de dosha si alimentele asociate cu ele in dieta ayurvedica:

1. Kapha

Oamenii la care predomina Kapha tind sa fie stabili, cu picioarele pe pamant si profunzi. Conform principiilor dietei ayurvedice, oamenii cu dosha Kapha tind sa aiba o greutate mai mare. Au o digestie regulara, dorm profund, si nu fac fata schimbarilor prea bine. Aspecte fizice tipice pot include parul des, ochii mari si pielea fina.

Acestor persoane li se face frig usor, asa ca le este recomandat sa se mentina la caldura. De asemenea, persoanele Kapha sunt stiute ca fiind lente, drept pentru care multe dintre sugestiile de dieta, precum si cele de stil de viata, au rolul de a le stimula. Elementele Kapha sunt pamantul si apa.

Recomandarile de dieta sunt urmatoarele:

– Mancati putine lactate, sau chiar deloc

– Gatiti cu condimente puternice, cum ar fi ghimbir, cayenne si piper

– Consumati cantitati mici de grasimi si uleiuri

– Toate legumele sunt recomandate

– Consumati preferabil fructe mai slabe cum ar fi afine, mere si rodii, decat fructe precum banane sau ananas

– Limitati carnea rosie

Pitta

Elementele asociate cu Pitta sunt focul si apa, astfel incat persoanele la care predomina aceasta dosha sunt stiute ca fiind intense si indraznete, avand o energie abundenta. Au o digestie foarte buna dar le este usor sa exagereze cu mancatul, ceea ce poate cauza probleme la stomac si chiar si ulcer peptic.

Persoanelor Pitta le este foarte usor sa se concentreze, sunt deschise, sincere, dar sunt de asemenea irascibile. Dorm bine, dar de obicei nu destul. Din cauza ca sunt atat de temperamentali, dieta indivizilor Pitta trebuie sa le echilibreze stilul de viata agitat.

Acestea sunt recomandarile alimentare pentru Pitta:

– este recomandat sa nu sariti peste mese si sa nu asteptati pana cand vi se face foarte foame

– mancati unt sau beti lapte pentru a echilibra „caldura” acestei dosha

– gatiti cu ulei de masline, floarea soarelui sau cocos

– mancati fructe dulci cum ar fi pepene, cirese, mango si ananas

– legumele recomandate sunt castravetii, sparanghel, cartofii dulci, salatele si broccoli

– evitati rosiile, ardeii iuti, mancarea picanta, vanata, ceapa si usturoiul

Vata

Persoanele Vata sunt in general mai slabe, au parul si pielea uscata, si mainile reci. Au o digestie sensibila si se enerveaza foarte repede. Iubesc aventura si sa aiba experiente noi, dar in acelasi timp pot da semne de anxietate. Conform unui principiu ayurveda, atunci cand un individ Vata este dezechilibrat, va pierde in greutate, va fi constipat si se va confrunta cu insomnii si chiar si cu artrita.

Fiindca elementele Vata sunt aerul si eterul, este important ca acesti indivizi sa se mentina cu picioarele pe pamant. Activitatile usoare precum yoga sau drumetiile scurte sunt cele mai potrivite pentru, iar aromele grele si calde precum busuiocul, scortisoara si lavanda ii linistesc si ii calmeaza.

Acestea sunt recomandarile alimentare pentru Vata:

– Orezul si graul sunt recomandate zilnic

– Alegeti sa consumati alimente gatite, nu crude

– Evitati fasolea, mai putin tofu, fiindca poate agrava problemele sistemului digestiv

– Consumati grasimi si uleiuri precum cel de masline

– Mancati fructe precum avocado, banane si smochine in loc de fructe slabe precum mere si pere

– Produsele lactate sunt incurajate, mai ales cele cu grasime redusa

