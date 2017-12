SUPERFOODS – alimentele care iti dau super puteri (de Sorina Fredholm)

Ele au capacitatea de a spori incredibil forta si energia vitala a corpului si sunt optiunea ideala pentru imbunatatirea sanatatii generale – stimularea sistemului imunitar, cresterea productiei de serotonina, cresterea apetitului sexual, detoxifierea, scaderea inflamatiei si alcalinizarea organismului.

Mancarea sanatoasa este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le putem oferi corpului nostru. Este simplu: alimentele pe care alegem sa le manancam in fiecare zi determina modul an care ne simtim acum si pe viitor. Iar superlimentele reprezinta acel extra boost de vitalitate si sanatate.

Superalimentele ajuta la:

cresterea imunitatii

digestie regulata

combaterea bolilor

detoxifiere

metabolism crescut

scaderea inflamatiilor

cresterea nivelului de energie

Astazi vom vorbi in detaliu despre 5 superfoods, care dupa parerea mea sunt o sursa ideala de nutrienti vitali pentru sanatate si care ar trebui incluse in dieta zilnica:

1. CACAO

Este sursa numarul 1 de oxidanti, magneziu si fier. Imbunatateste sanatatea cardiovasculara, construieste oase puternice, este un afrodisiac natural, iti ridica starea de spirit si creste longevitatea.

Cum sa o folosesti: Pudra de cacao in combinatie cu laptele de migdale poate deveni latte-ul tau favorit de dimineata. O poti folosi de asemenea in deserturi ca budinca sau ciocolata neagra.

2. TURMERIC

Principalul condiment în curry-ul indian, este, probabil, cea mai puternica planta de pe planeta, care lupta si poate trata numeroase boli. Este cel mai important antiinflamator iar beneficiile lui includ atat de multe proprietati de vindecare incat pun turmericul pe primul loc in lista de superfoods.



Cum sa il folosesti: turmericul nu are o aroma foarte puternica si poate fi folosit in mai toate mancarurile, important este sa fie combinat cu putin piper si grasimi sanatoase pentru a-i creste absorbtia in corp.

3. CATINA

Este un super fruct de padure plin de acizii Omega – 3, 6, 9 si chiar 7, care este foarte rar. Contine si o serie de antioxidanti, multa vitamina C si alti nutrienti vitali pentru sanaatea noastra. Ajuta la cresterea imunitatii, vindeca anumite boli de piele si ajuta la hranirea si stralucirea pielii, scade colesterolul si lupta impotriva imbatranirii

Cum sa o folosesti: Adauga o portie peste cerealele de dimineata sau mananca aceste fructe acrisoare cu putina miere.

4. CANEPA

Semintele de canepa sunt o sursa foarte importanta de proteina, bogate in fier, aminoacizi si vitamina E, precum si omega-3 si 6. Canepa este o hrana perfecta pentru cei care doresc sa creasca aportul de proteina.

Cum sa o folosesti: poti presara o lingurita in salate sau supe si poti face chiar lapte vegetal din ele.

5. SPIRULINA

Spirulina este o alga de culoare verde-albastruie, una dintre cele mai vechi forme de viata de pe Pamant. Spirulina este cea mai mare sursa de proteine din lume (65%). Ofera o gama larga de minerale, oligoelemente, fitonutrienti si enzime, acestea fiind vitale pentru sanatate. Consumul ei iti va imbunatati sistemul imunitar si va ajuta la detoxifiere.

Cum sa o folosesti: Adaugata la smoothie-ul de la micul dejun iti va oferi un boost de energie ca sa iti incepi ziua in forta.

Incearca si aceasta reteta pentru un smoothie care sa iti ofere un boost de energie:

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.