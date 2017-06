Cum sa faci mai mult sport, daca esti o persoana sedentara

E OK sa fii putin lenesa. Totusi, nu lasa asta sa fie un stil de viata care iti va sacrifica sanatatea si iti va putea aduce regrete tardive. Mai ales ca exista metode creative si distractive la care poti apela.

1. Exerseaza in timp ce iti vizionezi show-ul preferat

Daca intrebi orice persoana lenesa care e activitatea sa preferata, raspunsul urmator se afla cu sigurante printre primele pe care le vei primi: serialele si TV-ul. Asa ca a venit momentul sa profiti de asta in sens pozitiv.

In functie de personajele preferate, seteaza-ti un “de fiecare data cand ii voi vedea…” si fa cate 15 abdomene cand vine acel moment. De exemplu, daca adori si tu „Sex and The City” fa exercitii de fiecare data cand o vei auzi pe Carrie spunand “pantofi”.

2. Pur si simplu mergi mai mult pe jos

Sa recunoastem, mersul pe jos este cel mai facil si mai la indemna exercitiu pe care il poti face oricand. Asa ca, alege sa mergi pe scari, uita de ascensor (pe scari oricum nu te vei prabusi vreodata)! Daca esti cu masina in drum spre munca, parcheaza undeva mai departe decat intrarea cu care esti obisnuita deja.

3. Motiveaza-te prin exercitii

Toti speram la recompense mereu. Asta nu inseamna sa te rasplatesti cu mancare fast-food. Incearca sa te motivezi gandindu-te ca daca vei merge la sala de 2 ori pe saptamana intr-o luna de zile iti vei achizitiona ceva la care ai ravnit de mult timp.

4. Exerseaza la munca!

Distreaza-te in timp ce muncesti, mai ales daca esti la birou. Gasesti numeroase tutoriale online.

5. Do your things!

Stiai ca, daca atunci cand iti plimbi cainele il urmaresti in acelasi ritm pe care-l are, poti pierde 100 calorii in 3 minute? Nu-ti limita ideea de a face exercitii gandindu-te la efortul depus la sala de fitness. Transforma orice activitate zilnica de-a ta intr-un mic exercitiu.

6. Mergi la o sesiune de cycling

Daca aveai impresia ca la o sala de sport trebuie sa depui doar efort, acum e cazul sa stii ca cycling-ul, cu antrenorul potrivit, poate fi ridicol de amuzant si distractiv. Aproape vei uita ca faci exercitii.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Shutterstock