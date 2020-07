Ce ar trebui să consumi pentru a scăpa de poftele de carbohidrați

Carbohidrații au rolul lor în alimentația noastră deoarece ne ajută să nu pierdem o serie de nutrienți esențiali. Pe de altă parte, consumul de carbohidrați, și mai ales în cantități destul de mari, te poate face să acumulezi kilograme, iar senzația de sațietate pe care ți-o oferă este una de scurtă durată.

Însă, dacă vrei să faci o schimbare în stilul tău alimentar și să mănânci mai puțini carbohidrați, ar trebui să te orientezi către o serie de alimente care pot înlocui acea poftă.

1. Probiotice

Anna Karla Pamplona, specializată în nutriție sportivă, consideră că pentru a scăpa de poftele de carbohidrați ar trebui să echilibrăm flora intestinală cu ajutorul alimentelor naturale și a probioticelor. Dacă nu ai grijă la menținerea echilibrului florei intestinale, acest lucru duce la pofte de dulciuri sau de carbohidrați. O modalitate ușoară este de a consuma alimente cu probiotice sau să iei suplimente alimentare pe bază pe probiotice deoarece te ajută să protejezi organismul de bacterii.

2. Fructe

Fructele trebuie să existe în stilul de viață al fiecăruia dintre noi. „Fructele dulci, cum ar fi bananele, fructele de pădure sau mango ajută la diminuarea poftelor de carbohidrați”, mai spune Pamplona.

3. Ciocolată amăruie

Poate că nu este la fel de delicioasă precum alte tipuri de ciocolată, însă și cea amăruie are benefiicile ei. Ciocolata neagră, în special cea care are cel puțin 80% cacao, este o sursă excelentă de antioxidanți și reduce apariția bolilor de inimă. În plus, te poate face să stai cât mai departe de carbohidrați.

4. Ouă

Potrivit unui studiu realizat de University of Missouri-Columbia, consumul de proteine dimineața te poate ajuta să reduci poftele alimentare. Pe lângă asta, îți va oferi o senzație de sațietate pentru timp îndelungat. Iar cea mai la îndemână sursă de proteine este reprezentată de ouă.

5. Legume și humus

Un alt mod de a evita consumul de carbohidrați este să încerci să mănânci cât mai multe legume, fie că sunt proaspete, crude, combinate într-o salată sau în sucuri. Poți combina legumele și cu humus, care este bogat în vitamine și acizi grași omega-3.

