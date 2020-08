Care sunt șansele să iei coronavirus când călătorești cu avionul acum, că granițele se redeschid pe rând și zborurile încep să se întoarcă la un program relativ normal? De-a lungul ultimelor luni au fost dezbătute câteva cazuri în care persoane infectate cu noul coronavirus au călătorit cu avionul – pentru un zbor din SUA în Taiwan au fost testate 328 de persoane, după ce s-a aflat că la bordul aeronavei se aflau 12 persoane infectate care aveau simptome – nici unul dintre ceilalți pasageri sau dintre membrii echipajului nu fusese infectat; într-un zbor de la Tel Aviv la Frankfurt, doi pasageri au fost infectați, după ce au stat în avion lângă alți pasageri care aveau virusul; iar într-un alt zbor, din Marea Britanie în Vietnam, un pasager a dat virusul altor 14, dar și unui membru al echipajului. Însă acestea sunt doar câteva cazuri.

Totuși, oamenii de știință s-au pus de acord că probabilitatea să iei coronavirus când călătorești cu avionul este mică, iar una dintre posibilele explicații este faptul că aerul din aeronave este înlocuit la fiecare 2-3 minute și că cele mai multe dintre avioanele care funcționează azi sunt dotate cu filtre care rețin până la 99,99% dintre particule. În plus, de la cazurile menționate și până acum, cele mai multe companii aeriene și-au modificat protocoalele de zbor, astfel încât pasagerii și echipajul poartă mască, tuturor celor care se îmbarcă li se măsoară temperatura, iar curățarea spațiilor dedicate pasagerilor se face la un alt nivel. De asemenea, mișcarea pasagerilor în timpul zborurilor este limitată.

Iar Arnold Barnett, profesor de statistică la Massachusetts Institute of Technology’s Sloan School of Management, citat de CNN, a încercat să măsoare șansele să iei coronavirus în timpul unui zbor cu avionul. Calculele făcute de acesta au luat în considerare zboruri pe distanțe scurte în Statele Unite, de până la două ore, în aeronave care au câte trei locuri pe fiecare parte, așa cum sunt modelele Airbus 320 and the Boeing 737. Astfel, dacă te încumeți la un astfel de zbor, ai o șansă din 4.300 să iei coronavirus dacă toate cele trei locuri sunt ocupate. Dacă locul din mijloc este liber, atunci ai o șansă din 7.700.

„Multe lucruri sunt mai periculoase acum decât erau înainte de Covid, iar aviația nu face excepție”, a spus Barnett pentru CNN. „Dar sunt trei lucruri care trebuie să meargă prost ca să iei coronavirus pe parcursul unui zbor. Trebuie să fie o persoană infectată la bord și trebuie să fie contagioasă. Dacă există această persoană, și poartă mască, masca trebuie cumva să eșueze în a preveni transmiterea. Iar acea persoană trebuie să fie și suficient de aproape astfel încât să existe un pericol ca tu să suferi din cauza acestei transmiteri.”

De reținut este faptul că Barnett a luat în considerare șansele să iei coronavirus în avion în SUA, țara cu cele mai multe cazuri din lume, însă șansele ar fi mult mai mici oriunde altundeva sunt mai puține cazuri. În schimb, șansele cresc pentru zboruri pe distanțe mai lungi de două ore, cât a luat el în calcul. De asemenea, a mai subliniat acesta, șansele sunt să iei coronavirus de la oamenii aflați în imediata apropiere – care stau în același rând cu tine, sau cu un rând în față sau în spate.

Statisticianul susține măsura de a lăsa un loc liber între pasageri pentru a diminua șansele să iei coronavirus în timpul unei călătorii, însă cele mai multe companii aeriene susțin că aceasta nu este pur și simplu fezabilă din punct de vedere al costurilor.

De asemenea, Barnett propune ca măsură de prevenire și purtarea unei viziere. „O vizieră îți acoperă și ochii, și nasul, și gura, așa încât micșorează șansele să iei coronavirus de la alții în timpul unui zbor. (…) Dacă aș zbura acum, cu siguranță aș purta o vizieră”.

