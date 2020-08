Coronavirusul trăiește pe suprafețe, dar ar trebui să te îngrijoreze asta?

Coronavirusul trăiește pe suprafețe încă mult timp de când a ajuns acolo, au arătat până acum o mulțime de studii științifice care, ca atare, ne-au făcut să dezinfectăm frecvent totul în jur, de la gadget-urile personale la clanțe și întrerupătoare și pachetele cu care venim de la cumpărături. Dar mai este cazul să facem asta acum?

Știm deja că coronavirusul trăiește pe suprafețe o anumită perioadă de timp și că nu se poate elimina cu desăvârșire posibilitatea de a-l contracta după ce am atins o suprafață contaminată și ne-am atins fața înainte să ne spălăm serios pe mâini. Oamenii de știință au demonstrat deja că virusul poate rămâne viabil până la 72 de ore după ce a ajuns pe plastic sau inox, până la 24 de ore pe carton, până la 4 zile pe sticlă și o săptămână pe oțel, după cum arată studiile publicate în New England Journal of Medicine și The Lancet.

Îngrijorarea legată de faptul că coronavirusul trăiește pe suprafețe a luat proporții după ce au fost semnalate cazuri de infectare în mai multe părți ale lumii, conectate cu prezența virusului pe butoanele lifturilor, pe mâncare congelată sau alte suprafețe – însă medicii nu au reușit până acum să stabilească o conexiune precisă între prezența virusului în anumite cantități în acele locuri și infectarea propriu-zisă. Chiar și CDC, autoritatea americană pentru prevenirea bolilor, a lansat un ghid cu suprafețele care ar trebui decontaminate frecvent.

Însă faptul că coronavirusul trăiește pe suprafețe nu ar trebui să reprezinte o sursă de îngrijorare, afirmă Emanuel Goldman, profesor de microbiologie, biochimie și genetică moleculară la New Jersey Medical School of Rutger’s University, în publicația de specialitate The Lancet. Acesta afirmă că studiile de până acum legate de cât trăiește virusul pe suprafețe nu reflectă neapărat realitatea, și că cercetătorii care au realizat studiile au plasat pe suprafețele respective cantități mult mai mari de virus decât ar elimina o singură persoană prin tuse sau strănut. Ca atare, spune Goldman, „în opinia mea, șansele transmiterii prin suprafețe sunt foarte mici, și numai în instanțele în care o persoană infectată strănută sau tușește pe suprafață, și altcineva atinge acea suprafață curând (la una-două ore) după ce s-a întâmplat asta.”

Declarațiile sale par să fie susținute și de rapoartele CDC și ale Organizației Mondiale a Sănătății, care au arătat că până acum nu s-au semnalat cazuri de infectare care să fie legate direct de suprafețe contaminate cu coronavirus. Oricum, ghidurile elaborate de ambele autorități recomandă, totuși, dezinfectarea frecventă a suprafețelor pe care le atingem des.

În ceea ce privește pachetele de mâncare congelată, despre care au existat îngrijorări, nici acestea nu ar trebui să constituie o sursă de contaminare. Da, e adevărat, sunt de acord oamenii de știință, coronavirusul trăiește pe suprafețe mai ales la temperaturi mici, dar nu există dovezi care să arate că transmiterea coronavirusului este asociată cu mâncarea.

