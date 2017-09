Silver Lockit Color – noile bratari Louis Vuitton in beneficiul UNICEF

Conflictul din Siria este deja in al 7-lea an si a devenit cea mai mare criza umanitara a lumii de la al doilea razboi mondial incoace, aproape 6 milioane de copii avand azi nevoie de ajutor. Suportul UNICEF consta in asigurarea de apa potabila si servicii sanitare, hrana si asistenta medicala, ajutor banesc familiilor cele mai nevoiase si distributia de haine si paturi pentru lunile de iarna care sunt aproape.

In anul care a trecut, Louis Vuitton a strans pentru UNICEF peste 2,5 milioane de dolari din vanzarea Silver Lockit si din donatiile particulare ale clientilor sai.

Silver Lockit, inspirat din modelul lacatului inventat de Georges Vuitton in 1890 pentru a proteja bunurile cele mai pretioase din cuferele clientilor sai, este un simbol al protectiei.

Influenceri si oameni din toata lumea participa la campania #MAKEAPROMISE si isi pecetluiesc cu aceasta bratara promisiunea pe care o fac, impreuna cu cineva drag, de a ajuta copiii aflati in situatii grele.

Noile bratari sosesc azi in magazine in 5 culori, avand pretul de 250 euro – din care 100 euro vor fi donati catre UNICEF.