Operațiunea Dulapul cu influencer-ul Jessica Wang

Pe Jessica Wang am cunoscut-o în timpul New York Fashion Week și am petrecut câteva ore bune cu ea și cu soțul ei, care se ocupă de contul de Instagram. Cei doi trăiesc în New Jersey, au două fete și sunt plini de energie și idei. Apartamentul lor de la celebrul hotel Mondrian din Soho arată super-glam, de mult nu am mai văzut atâtea rochii lungi și accesorii strălucitoare la un loc. Și asta din cauză că, în ultima vreme, minimalismul a fost la putere.

Ei bine, Jessica îmi mărturisește că îi place să poarte texturi luxoase și accesorii extravagante: „Ador să port rochii de cocktail cu cercei supradimensionați și pantofi glittery. Acest gen de look nu se va demoda niciodată!”. De altfel, Jessica îmi mărturisește că bijuteriile joacă un rol important în ținutele ei: „Bijuteriile pot înnobila un outfit. Cerceii-candelabru și colierele masive sunt perfecte pentru ținutele mai simple”. Dar Jessica îmi mai spune și că „suferă” de o reală dependență de pantofi. „Simt că am încredere în mine când port o pereche de pantofi cu personalitate, cum sunt cei metalici, de exemplu.”

Rejina Pyo este designerul momentului, în viziunea Jessicăi Wang: „Fiecare piesă a ei este stylish, dar în același timp și purtabilă, lucru pe care rar îl întâlnești la marile case de modă. Colecțiile sale sunt gândite pentru femei active, sunt elegante, feminine, dar au și o simplitate aparte”, îmi mai spune protagonista noastră.

Jessica se îmbracă pentru ea însăși, nu de dragul modei. „Prefer confortul și nu trend-urile. Asta nu înseamnă că nu urmăresc îndeaproape absolut toți designerii, însă aleg ceea ce mi se potrivește din creațiile lor.”

FASHION ADVICE

✓ Încearcă să te îmbraci mereu astfel încât să îți pui silueta în valoare. Nu uita că mici trucuri precum „să introduci tricoul în pantaloni îți pot schimba complet look-ul. Și, nu în ultimul rând, când ai dubii, exagerează în ceea ce privește styling-ul!

ESSENTIAL BUYS:

Cercei.

Curele.

Pantofi.

Jeanși cu broderie

Foto: Tudor Cucu

