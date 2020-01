Top 10 pantaloni sub 400 lei care înlocuiesc jeanșii

Pentru mine jeanșii sunt și au fost piesa de rezistență a garedrobei de când mă știu. Și nu, nu am decis să schimb asta, ci să fac doar o incercare, pentru o perioadă scurtă, să înlocuiesc jeanșii cu diverse alte modele de pantaloni. În anumite situații, jeanșii s-au dovedit a fi chiar incomozi, cum ar fi în călătoriile lungi sau în zilele în care stau la birou de dimineață până seara ori când am ședințe foto. Ei bine, iată selecția pe care am făcut-o special pentru tine!

1. Piele ecologică

Chiar dacă nu ar părea, pielea ecologică este elastică și orice piesă din această textură este extrem de confortabilă, modernă & fashion.

Pantaloni din piele ecologică, 189,90 lei. www.answear.ro

2. Glitter

O pereche de leggings glittery pot fi asortați cu teniși și un hanorac sau o cămașă și obții o ținută impecabilă cu care poți defila de dimineață până seara.

3. Sporty

Pantalonii inspirați din treningurile sportive, dintr-un bumbac gros, s-au transformat într-o piesă de sine stătătoare care poate fi purtată și pe stradă. Asortează-i cu o pereche de bocanci punk!

4. Minimal

Pantalonii din stofă, largi și scurți pot fi purtați cu o pereche de pantofi masculini și o cămașă albă. Nu încerca să adaugi accesorii, stay minimal!

5. Leggings

În general nu recomand leggings decât la sala de sport. Însă modelul de la H&M x Pringle of Scotland, asortat cu un pulover în același registru este super cool!

6. Catifea reiată

O pereche de pantaloni ultra clasici din catifea reiată sunt o piesă indispensabilă pentru sezonul de iarnă. Alege un model cu talie înaltă!

7. Detaliu grafic

O pereche de pantaloni elastici despicați la bază vor arăta impecabil cu o pereche de botine albe și o cămașă oversized.

8. Flori

Compune-ți un look a la Kurt Cobain cu o pereche de pantaloni înflorați, un cardigan oversized și o pereche de bocanci trashy.

9. Pantalonii evazați

Pantalonii evazați, dar sporty sunt super fashion! Atenție însă să nu îi porți cu pantofi cu toc, ci cu bocanci sau teniși.

10. Cargo

Întotdeauna mi-a plăcut să înlocuiesc jeanșii cu pantalonii cargo, iar o pereche într-o culoare neutră poate fi purtată chiar și într-un context de party!

Foto: Imaxtree

