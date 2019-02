ELLE on TV se întoarce la PRIMA TV

Știm că o imagine face cât o mie de cuvinte, așa că revista ELLE, cea mai vândută revistă de modă din lume, a debutat la începutul lunii octombrie pe PRIMA TV! Și pentru că primul sezon s-a bucurat de mult succes, am decis să ne întoarcem pe micile ecrane începând cu 3 martie! Așadar, o să puteți nu doar să citiți sau să răsfoiți revista ELLE, ci și să vedeți ce se află în spatele imaginilor din revista care are nu mai puțin de 43 de ediții internaționale! Ca și până acum, emisiunea ELLE on TV va fi difuzată în fiecare duminică, la orele prânzului, pe PRIMA TV, și va fi prezentată de Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei ELLE România de mai bine de 20 de ani.

Ca și în sezonul trecut, Roxana Voloșeniuc va însoți telespectatoarele în universul ELLE, un univers sexy, stylish, spirited. Ce veți găsi la ELLE on TV? Tot ce trebuie să știți despre tendințele de modă, coafură, machiaj, sfaturi utile despre ce produse să folosiți, informații practice, proceduri, tratamente, ținute și variante de styling încercate de editorii ELLE special pentru telespectatorii Prima TV! Pentru că editorii ELLE sunt mereu la curent cu tot ce e nou, cool și actual în domeniul modei și frumuseții!

Echipa ELLE on TV va fi în primul rând la prezentările de modă de la Paris, New York sau Milano, dar va explora și prin târguri de vintage după comori uitate! Asta când nu va experimenta proceduri complicate și nu va încerca tratamente inovatoare de frumusețe.

Emisiunea ELLE on TV include diverse rubrici care abordează cele mai relevante teme din lumea modei și a stilului, a produselor cosmetice și a îngrijirii personale. În plus, va explora dulapurile vedetelor, va trage cu ochiul la moda străzii și va fura trucuri de frumusețe direct de la sursă, adică de la cei mai importanți make-up artiși și hair stiliști ai momentului.

Vei descoperi toate aceste noutăți și informații în fiecare duminică, începând cu 3 martie, în emisiunea ELLE on TV, difuzată la orele prânzului de PRIMA TV, o emisiune care îți arată că stilul se poate declina în nenumărate moduri și că este mai accesibil decât ai putea crede.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK