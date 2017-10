ELLE International si MIT lanseaza un program de top pentru industria modei

ELLE International Fashion & Luxury Management Program este realizat in colaborare cu MIT, una dintre cele mai prestigioase universitati din lume si Universitatea Complutense din Madrid.

Programul este impartit in patru module care se vor desfasura in Madrid, Paris, New York si campusul MIT Sloan din Cambridge, Massachusetts.

Cursurile vor incepe in luna noiembrie a acestui an, iar primul modul va avea loc in perioada 14-20 ianuarie 2018, in Madrid si se va concentra pe Fash Fashion, in timp ce modulul din Paris, desfasurat in perioada 11-17 martie, va oferi studentilor ocazia de a patrunde in lumea luxury & haute couture. Cel de-al treilea modul, organizat la New York in perioada 16-19 mai se va concentra pe Premium Brands. Innovation este numele celui de-al patrulea modul, organizat la campusul MIT, la finalul lunii mai.

Structura modulara a programului isi propune sa ofere un cadru academic flexibil si dinamic in care participantii isi pot largi modul in care inteleg moda si industria de lux si pot dobandi cunostinte pentru a face fata provocarilor actuale din lumea afacerilor.

Pe langa cursuri, elevii vor putea participa la discutii, panouri, mese rotunde si dezbateri cu liderii industriei de moda si de lux. Printre Guest Speakers se numara: Constance Benqué (CEO ELLE France and International), Michael Burke (Chairman si CEO Louis Vuitton), Jean-Marc Mansvelt (CEO Chaumet), Christian Courtin-Clarins (President Clarins), Nina García (Redactor sef ELLE USA).

Pentru a te inscrie la acest program dar si pentru a afla mai multe detalii, acceseaza http://fashionluxuryprogram.elle.fr