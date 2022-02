Editorial fashion: Generation Z

Și apoi compune-ți o ținută ca și cum ar fi ultima petrecere la care mai mergi. If the world is ending, let’s go out with a bang!

Fotografii: Christian Tudose

Realizatoare: Cristina Crăciun

Modele: Andreea Nenetu /Models Under Management și Ivan Claudiu Vlad.

Machiaj și coafură: Alex Ifimov.

Asistentă styling: Miruna Miu.

Fotografiile au fost realizate la REMAT SUD, mulțumim pentru sprijin.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro