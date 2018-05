Cum porți pantalonii de trening în 10 feluri diferite?

O să îmi spui că pantalonii de trening nu mai sunt cool, că le-a trecut „momentul“. Ei bine, te înșeli. Iată câteva idei și sugestii despre cum să porți pantalonii de trening în 10 feluri diferite.

Pantalonii de trening au devenit acea piesă indispensabilă, mai ales de când Alessandro Michele, designerul Gucci, i-a transformat într-un adevărat obiect glam, ornându-i cu cele mai prețioase cristale. Atâta vreme cât vezi cei mai cool fashion editori sau împătimiți ai modei că poartă pantalonii de trening în timpul Săptămânilor Modei, înseamnă că sunt uber cool. Și te sfătuiesc să îi urmărești mereu pe acești fani ai modei străzii din simplul motiv că le poți „fura“ ideile de styling care de cele mai multe ori sunt absolut geniale!

Sunt sigură că unele dintre voi detestați să purtați treningul în orice alt context decât cel care are legătură cu sportul. Vă înțeleg, asta am simțit și eu pentru multă vreme. Dar, după 35 de ani, am învățat să spun „Never say never“, așa că am decis să probez și eu acest item. Și sunt pregătită ca la următoarea Săptămână a Modei să vă surprind cu un styling pornind de la pantalonii de trening!

După o lungă documentare, acestea sunt cele 10 feluri în care îți recomand să porți pantalonii de trening și vă garantez că veți fi sexy, stylish, spirited!

Foto: Imaxtree, Instagram

