9 trucuri pentru apariții perfecte zi de zi

Anumite femei arată întotdeauna de parcă ar fi de pe coperta unei reviste de modă. În caz că te întrebai cum se poate realiza asta, îți dezvăluim mai jos câteva tips & tricks cu ajutorul cărora vei obține și tu, fără prea mult efort, același efect.

Un șifonier organizat

Totul începe cu dulapul. O garderobă ordonată și bine organizată este primul pas pe care trebuie să-l faci. Sfatul meu ar fi să-ți organizezi hainele pe categorii și să știi întotdeauna unde le-ai pus. Așază bluzele pe rafturile de sus, fustele și pantalonii pe cele de jos. Rochiile atârnă-le cel mai bine pe umerașe pentru a nu se șifona prea tare și rezervă locuri și pentru genți, pantofi și accesorii. Așa vei avea o imagine mai clară despre ce merge cu ce. Dacă vrei să fii și mai precisă, poți oricând aranja șifonierul și după culori și materiale.

Condițiile meteo

Verifică în fiecare zi prognoza meteo înainte să te îmbraci. Pentru că o ținută bună înseamnă nu numai un styling perfect ci și potrivit vremii. Un look oricât de bun va arăta ridicol dacă este, de exemplu, prea călduros sau prea subțire pentru temperatura de afară.

Ia-ți timp

Nu toată lumea are talentul sau inspirația de a-și crea în numai cinci minute un look wow, care să fie și stylish, dar să pară și effortless. Mai bine te trezești dimineață cu zece minute mai devreme și îți aloci timpul de care ai nevoie pentru ținută. Merită!

Combinații ingenioase

Fashionistele îmbină întotdeauna piese de designer cu piese la buget redus. Cum fac acest lucru? Investesc pur și simplu sume mai serioase de bani în piese timeless, pe care le pot integra în orice outfit, iar pentru tendințe trecătoare de sezon alocă sume mai mici.

Măsura perfectă

Faptul că unele femei arată superb chiar și în jeans și tricou are legătură cu măsura și potrivirea perfectă a hainelor lor. Asigură-te întotdeauna când faci shopping că hainele îți vin ca turnate. Nu cumpăra ceva doar pentru că îți place foarte mult sau arată bine. Piesele prea mici sau prea mari vor dezavantaja chiar și un topmodel.

Calcă hainele



Hainele șifonate nu vor arăta niciodată bine pe nimeni. Achiziționează-ți cel mai bine un steamer cu aburi. Este extrem de confortabil și util pentru că te va ajuta să-ți netezești hainele direct pe umeraș fără prea mult efort. Un must-have pentru orice femeie!

Lenjeria potrivită

Look-ul Sarei Jessica Parker din Sex and the City realizat doar din lenjerie este bineînțeles deosebit de hot, dar trebuie purtat cu grijă și mai ales cu intenție. Slipul din dantelă care se vede accidental pe sub fusta creion sau lenjeria închisă la culoare care se distinge sub o rochie albă pot strica și cel mai frumos outfit.

Ținuta de rezervă

Pentru zilele când nu ai deloc inspirație sau când te grăbești foarte tare pune deoparte o ținută care se potrivește în mai orice situație. De exemplu un tricou în dungi, o pereche de jeans și pantofi sport albi pentru momente casual sau o cămașă albă combinată cu un pantalon de costum și o pereche de loafers pentru întâlniri formale.

Inspiră-te

Femeile cu stil se lasă întotdeauna inspirate de alte femei cu stil. Și asta nu înseamnă că ele copiază pur și simplu look-uri, ci că adoptă styling-uri și trucuri de stil pe care le integrează apoi în ținutele lor în maniere personale. Ca sursă îți recomand Instagram-ul. Cele mai hot fashion icons își postează acolo aproape zilnic cele mai creative outfit-uri.

