6 modele de genți pe care le vei purta în sezonul cald

Primăvara acestui an poate părea încă departe, dar te asigur că se apropie cu pași rapizi. De aceea, chiar dacă nu știm încă cât de mult și de des vom ieși din casă (să sperăm că mai mult decât în 2020), nevoia de a căra după noi diverse lucruri rămâne.

Fie că ești genul care are de obicei la ea doar obiectele esențiale și cele mai importante, precum telefonul, cheile și cardul, sau ai tot timpul la tine vrute și nevrute, geanta e o piesă de bază de care nu te poți lipsi.

Designerii s-au adaptat cu repeziciune acestei perioade incerte și plină de restricții, iar propunerile lor pentru următorul sezon sunt nu numai mult mai funcționale ca înainte, ci și deosebit de îndrăznețe. Și cui nu-i plac achizițiile noi și mai ales cele statement? Astfel m-am gândit să-ți ies în întâmpinare și să alcătuiesc un rezumat al celor mai cool modele prezente în colecțiile de primăvară – vară 2021 pentru ca tu să-ți formezi din timp, cu exactitate, o idee despre ce vei purta în cel mai scurt timp.

Bottle bags

Un lucru este cert în noul sezon: nu vom suferi de sete. De ce? Pentru că designerii s-au gândit la toate iar unul dintre modelele de genți prezent în nenumărate colecții pentru primăvară – vară este cel cilindric, pentru sticle de apă. Nu este doar foarte cool, ci și deosebit de practic. (Fendi, Givenchy, Marine Serre)

Tip dosar

O nouă formă de geantă și-a făcut apariția în colecțiile pentru noul sezon și va cuceri cu siguranță prin rafinamentul său orice fashionistă. Deși nu foarte practică datorită formei sale aproape 2D, de folder, este o completare statement pentru orice look. (Givenchy, Hermès, Jil Sander)

Culori aprinse

O pată de culoare nu a stricat niciodată unei ținute, motiv pentru care gențile în culori aprinse au fost prezente în propunerile designerilor mai mult ca oricând. Iar dacă ești curajoasă, poți oricând să le porți nu numai alături de o ținută monocromă, ci și în completarea uneia color-block sau cu imprimeu. (Versace, Fendi, Chloé)

Plasă

Întotdeauna apariții spectaculoase, gențile din plasă s-au impus în ceea ce privește trend-urile în materie de genți. Fie că le preferi pe cele din piele, pe cele din sfoară sau pe cele pretențioase, cu aplicații, poți fi sigură că vei atrage cu ele toate privirile. Admirative, desigur! (Fendi, Longchamp, Simone Rocha)

XXL

Dacă ești genul de femeie care are întotdeauna la ea nu numai lucrurile esențiale, ci și multe altele, te vei bucura să afli că gențile supradimensionate au revenit în tendințe. Și nu oricum, ci mai mari ca oricând. Așa că, go big, or go home! (Acne Studios, Jil Sander, Peter Do)

Din rafie

Gențile din rafie sunt ideale pentru sezonul cald. Ușoare, practice și cu o alură effortless vor conferi automat oricărui outfit un aer văratic și relaxat. (Altuzarra, Proenza Schouler)

Foto: Profimedia

