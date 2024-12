Ispitele cosmetice ale lunii decembrie 2024 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Alege în această lună produse în ediție limitată, reunite în seturi cadou impresionante, menite să-ți ofere clipe de răsfăț pe care le meriți cu siguranță.

Poveste de iarnă

În această iarnă, lumea parfumată CHANEL este prinsă într-un dans înzăpezit. De la parfumurile emblematice ale Casei, precum legendarul Chanel N°5, Bleu de Chanel sau Coco Mademoiselle, până la noua sticlă a uleiului strălucitor pentru corp și un spray pentru poșetă, creațiile în ediție limitată sunt must have pentru orice iubitoare de frumos.

Ritual Babor

Timp de 24 de zile poți crea momente de răsfăț unice și valoroase cu calendarul de advent de fiole BABOR. Concentratele cu ingrediente active perfect echilibrate oferă hidratare, vitalitate și regenerare profundă, transformând fiecare zi într-un ritual de îngrijire. Disponibil pe topline.ro.

Regal de vanilie

Vanilla Bean Noel este doar una dintre colecțiile speciale Bath and Body Works pentru perioada sărbătorilor. Produsele (lapte de corp, gel de duș, cremă de mâini etc.) au note de boabe de vanilie, caramel, prăjituri cu zahăr, frișcă și mosc.

Un ten ferm

Obagi ELASTIDERM® Lift Up & Sculpt Facial Moisturizer are rolul de a sculpta vizibil conturul facial, conferind fermitate pielii și dezvăluind un aspect mai tânăr al acesteia, în doar șase săptămâni. Restabilește volumul facial, umple ridurile și netezește vizibil pielea subțire și fină, îmbunătățind textura și rezistența acesteia. Disponibil pe obagi.ro.

Fixare de durată

Menține-ți coafura impecabilă cu noul kit de îngrijire Taft, pentru fixare de lungă durată și protecție completă. Fixativul, spuma de păr și gelul de păr Taft Power Cashmere au la bază o formulă fără silicon, cu 92,8% ingrediente de origine naturală.

Aromă divină

Pentru sezonul festiv, Jean Paul Gaultier a reimaginat-o pe Venus a lui Botticelli pentru setul său cadou Gaultier Divine. Descoperă o apă de parfum cu note florale puternice de crin, plus o loțiune de corp satinată. Un cadou cu adevărat divin!

Machiaj natural

Descoperă setul Clarins cu produse de machiaj indispensabile unui look natural. Într-un pouch roșu vei găsi mascara Wonder Perfect 4D, ce conferă genelor alungire, curbare și volum, un primer SOS travel size, un lip oil și un serum SOS pentru îngrijirea genelor.

Cadoul perfect

Notino Advent Calendar 2024 Exclusive este ideal pentru iubitoarele de lux. Calendarul cu 25 de compartimente conține produse iconice pentru față, corp și păr. Printre altele, te poți bucura de spray-ul fixativ de machiaj Urban Decay All Nighter, dispozitivul sonic de curățare FOREO Luna™ Play Plus 2 și o bază de machiaj Bobbi Brown.

Aromă fructată

Apa de toaletă Acqua di Parma Blu Mediterraneo Arancia di Capri este disponibilă acum într-un set cadou ce conține și loțiune și săpun pentru mâini și corp. Creația parfumată se caracterizează prin note de vârf de portocală, mandarină și lămâie, inima parfumului îmbină acorduri de petitgrain și cardamom, iar la bază are caramel și mosc.

Rutina completă

Setul de îngrijire The Mini Discovery Set de la The Ordinary este punctul ideal de plecare pentru a începe o rutină completă de skincare. Acesta include cele mai populare formule The Ordinary, mini size: un produs de curățare, un toner exfoliant, serumuri pentru față, un serum pentru ochi și o cremă hidratantă. Disponibil pe bilenegre.ro.

Un păr sănătos

Transformă-ți părul într-o vedetă cu programul de îngrijire System Professional Luxe Oil, ce constă în șampon, balsam, mască, cremă și elixir. Masca inovatoare Keratin Protect Intense Mask este noutatea gamei, creată cu ingrediente folosite în cremele de față – Squalane și unt de shea.

Îngrijire profesională

Seturile Keune pentru îngrijirea părului sunt acum disponibile în ediție limitată, conținând variante adaptate părului vopsit sau degradat, adică produse indispensabile precum șampon, balsam și celebrul Lumi Coat Spray, dar și un parfum de cameră cu aromă de trandafir.

Delicii cosmetice

Deschide 24 de uși ale deliciilor! În fiecare zi te așteaptă un nou răsfăț. Vorbim despre calendarul de advent de la Sabon, în care vei găsi produse precum scrub de corp, cremă de mâini, lapte de corp, șampon, exfoliant, loțiune de corp și alte surprize.

Frumusețe hi-tech

FOREO a pregătit mai multe variante de seturi cadou pentru această perioadă, așa că nu rămâne decât să îl alegi pe cel potrivit nevoilor tale. Preferatul nostru este Swedish Skincare Essentials BEAR™2, care conține și dispozitivul de tonifiere facială cu microcurenți.

Must have

Calendarul de Advent Maison Margiela REPLICA este cadoul perfect de sărbători! Vei regăsi unele dintre cele mai apreciate arome, precum Beach Walk, Jazz Club, By the Fireplace, o apă de toaletă de 30 de mililitri, două lumânări parfumate și alte surprize. Disponibil pe notino.ro.

Tonuri rafinate

Extractul de parfum Mendittorosa Talismans Mauna pune accent pe straturile profunde ale lemnului de santal, aducând omagiu uneia dintre cele mai vechi tradiții – Ayurveda. Acesta se îmbină armonios cu notele de piper negru, mosc și ghimbir din Madagascar. Disponibil pe nicheparfumerie.ro.

Skincare addict

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă Paula’s Choice a pregătit două seturi cadou în ediție limitată care conțin produse bestseller pentru îngrijirea tenului. Pot fi o alegere perfectă pentru a le oferi celor dragi sau pentru a încerca chiar tu câteva produse noi.

Glow!

Setul Cadou NUXE The Infinite Glow conține un trio esențial pentru îngrijirea corpului, perfect pentru momente de relaxare și răsfăț. Setul include celebrul Nuxe Huile Prodigieuse OR, o variantă roll-on a acestuia și un balsam de buze hrănitor. Disponibil în farmacii.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Chanel N°5, ediție limitată, Chanel, 100 ml, 1.024 lei

Cremă hidratantă de corp Golden Berry Mistletoe, Bath and Body Works, 89 lei

Cremă hidratantă pentru față și corp CeraVe, 86,3 lei

Cremă Intens Hidratantă Mineral 89 100H, Vichy, 126,88 lei

Esență duală pentru strălucirea tenului Advanced Snail, COSRX, 113 lei (disponibilă pe bilenegre.ro)

Extract de parfum Jardins de Misfah, Une Nuit Nomade, 100 ml, 1.300 lei (disponibil în Madison Perfumery)

Extract de parfum Ultima Storia, Thomas de Monaco, 50 ml, 1.400 lei (disponibil pe nicheparfumerie.ro)

Fard de pleoape Sequin Crush, YSL Beauty, 190 lei (disponibil pe notino.ro)

Gloss de buze Lip Comfort Oil, Clarins, 145 lei

Loțiune cu protecție termică pentru păr Rush Hour, Keune, preț în saloane

Paletă de farduri de pleoape Celestial Palette, Lancôme, 450 lei (disponibilă pe lancome.ro)

Pudră iluminatoare Diamond Dust, Chanel, 446 lei

Ruj de buze Rouge Dior, DIOR, 285 lei

Serum antioxidant cu vitamine LINO-8, Theramid, 176 lei (disponibil pe bilenegre.ro)

Serum contra petelor pigmentare Dark Spot Clearing Curcuma, Himalaya, 87,30 lei

Set cadou Alien Hypersense, Mugler, 686 lei (disponibil pe notino.ro)

Set cadou Flowerbomb, Viktor & Rolf, 488 lei (disponibil pe notino.ro)

Set cadou Good Girl Blush, Carolina Herrera, 823 lei

Set cadou L’Interdit, Givenchy, 597 lei

Set cadou Million Gold for Her, Rabanne, 627 lei

Set cadou Omnia Amethyste, Bvlgari, 769 lei

Set cadou pentru îngrijirea corpului Body Paradise Minis, Sol de Janeiro, 124 lei (disponibil pe notino.ro)

Set cadou pentru îngrijirea părului Genesis, Kérastase, 497 lei (disponibil pe notino.ro)

Set pentru îngrijirea tenului Longue Vie, Guinot, 875 lei (disponibil pe topline.ro)

Ulei hidratant pentru păr Elixir Ultime L’huile Originale, Kérastase, 354 lei

Foto: PR

