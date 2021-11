Ispite cosmetice de noiembrie – cele mai irezistibile lansări beauty ale lunii

Toamna aceasta se caracterizează prin culori intense, unele clasice, altele imprevizibile. Produsele performante de îngrijire și parfumurile de colecție completează peisajul beauty de noiembrie.

Când toată lumea din jurul tău se plânge de vremea urâtă și de monotonie, tu poți străluci, iar cu ajutorul acestor delicii vei fi cu siguranță în centrul atenției.

Iată care sunt cele mai eficiente formule pentru îngrijirea completă a corpului și feței, pentru ca iarna să te găsească în cea mai bună formă.

Experiența Le Lift

Apreciata gamă de îngrijire a tenului Chanel Le Lift se îmbogățește în acest sezon cu două produse cu efecte extraordinare pentru pielea ta. Este vorba despre LE LIFT Fluid (o emulsie ușoară, cu textură non-grasă și 96% ingrediente de origine naturală, care acționează împotriva semnelor îmbătrânirii, dar și matifiază tenul) și LE LIFT Lip and Contour Care (care netezește și conferă volum și fermitate buzelor, stimulând și producția de colagen).

Negru intens

Noua mascara Lancôme Hypnôse LAbsolu de Noir este versiunea mai intensă, mai pigmentată a iconicului Hypnôse. Are o formulă foarte concentrată cu pigmenți negri, ce oferă genelor un volum personalizabil, ultra-negru, cu 30% mai intens. În plus, este îmbogățită cu extracte speciale pentru îngrijirea, protejarea și întărirea genelor. Peria sa patentată cu 1000 de peri conferă volum de la rădăcină până la vârf și oferă o aplicare ușoară, separând perfect genele.

Pentru zona ochilor

DIOR Capture Totale Super Potent Eye Serum ajută la combaterea și corectarea semnelor îmbătrânirii care afectează zona din jurul ochilor. Acest serum anti-oboseală și anti-îmbătrânire pentru conturul ochilor contribuie la redefinirea întregii zone, până la arcada sprâncenei, pentru un contur al ochilor mai neted, mai ferm și mai luminos. Pielea va avea un aspect mai senin, pungile și cearcănele de sub ochi par reduse, iar liniile fine și ridurile par estompate.

Machiaj fabulos

Mizează pe machiajul buzelor în această toamnă, mai ales că ai la dispoziție noile luciuri de buze Bourjois Fabuleux Gloss, disponibile într-o largă gamă de nuanțe. Textura ușoară și efectul de balsam îți vor îmbrăca buzele într-un strat de strălucire irezistibilă și le vor conferi un plus de volum. Formula lor conține vitamina E și ulei de argan, care ajută la hidratarea buzelor, lăsându-le și ușor parfumate.

All about the lips

Paula’s Choice Hyaluronic Acid + Peptide Lip Booster este un tratament avansat anti-îmbătrânire pentru buze, formulat cu acid hialuronic, peptide, acizi grași și extracte din plante. Acidul hialuronic și sferele de burete konjac măresc vizibil volumul buzelor, prin absorbția apei care s-ar evapora în mod normal, peptidele susțin forma naturală și reduc liniile fine din jurul buzelor, iar squalane și unturile de soia, cacao și shea oferă un plus de hidratare.

Ten întinerit

Noua gamă Neutrogena Cellular Boost reduce semnele vizibile ale îmbătrânirii cauzate de epuizarea celulară, fiind concepută pentru a te asigura că, atunci când te vezi în oglindă, tu decizi cum vrei să arăți și să te simți. Gama este compusă din cremă de zi cu SPF 20, cremă de noapte anti-îmbătrânire și cremă concentrată pentru îngrijirea feței, cu retinol care stimulează reînnoirea celulelor pielii și crește producția de colagen și elastină.

Acoperire perfectă

Noul corector IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Concealer a fost dezvoltat în colaborare cu chirurgi plasticieni, are o putere mare de acoperire, este rezistent la apă și poate fi folosit și ca fond de ten. Folosește tehnologia Expression Proof, îmbogățită cu peptide, vitamine, colagen, acid hialuronic și antioxidanți, îmbunătățind aspectul ridurilor și acoperind imperfecțiunile, cum ar fi cearcănele, pungile de sub ochi, roșeața sau petele pigmentare. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Ediție specială

Printre aromele noastre preferate în această toamnă se numără și noua apă de parfum Cacharel Yes I Am Collector. Purtând semnătura parfumierilor Christophe Raynaud și Honorine Blanc, parfumul se remarcă prin notele de vârf de zmeură, mandarină, lămâie și bergamotă. Notele de mijloc sunt de gardenie, floare de ghimbir, ambră, floare de portocal, iasomie și trandafir, iar la bază regăsim acorduri de lemn dulce, lapte, caramel, vanilie și lemn de santal.

Îngrijire inteligentă

FOREO BEAR este un dispozitiv inteligent de înfrumusețare care utilizează tehnologia microcurentului pentru o piele vizibil tonifiată. Microcurenții stimulanți tonifică pielea, în timp ce pulsațiile T-Sonic marca FOREO relaxează punctele de tensiune ale mușchilor faciali, netezind aspectul liniilor fine și al ridurilor. BEAR are intensități mai puternice de microcurenți, potrivite pentru întreaga față, în timp ce BEAR Mini este potrivit pentru zona de sub ochi și liniile de expresie. Disponibil pe notino.ro.

De colecție

Le Vestiaire des Parfums este o colecție de parfumuri inspirată de creațiile emblematice ale designerului Yves Saint Laurent, disponibilă exclusiv în YSL Boutique din București. Apa de parfum 24 rue de l’Université poartă semnătura parfumierului Fabrice Pellegrin și cucerește prin notele de lemn de santal, puse în valoare de acordurile de piele și lemn alb. Senzualitatea este dată de notele de lemn de cedru și cele de tămâie, iar rezultatul este un parfum lemnos irezistibil.

Accent pe buze

Lip Power este numele celei mai recente game de rujuri de buze lansate de Giorgio Armani Beauty. Disponibile într-o largă varietate de nuanțe, aceste rujuri de buze au o textură ușoară, care se simte confortabil pe buze, iar culorile intense vor rezista întreaga zi. Totul se datorează formulei care include un polimer unic, ce permite amestecul a două uleiuri de obicei incompatibile, care acționează ca protector al culorii și accentuează intensitatea nuanței.

Ediție specială

Apa de parfum BOSS ALIVE este acum disponibilă într-o ediție limitată, de sărbătoare, cu un ambalaj minunat ornat, păstrând însă aroma inconfundabilă cu care și-a atras atâtea laude. Nota de top de măr roșu capătă valențe seducătoare, scoase în evidență de notele spumante de mere și prune. Inima florală puternică, din iasomie sambac, dezvăluie o feminitate strălucitoare, în timp ce baza contrastantă îmbină notele lemnoase cu un absolut magnetic de vanilie.

Look memorabil

Cine spune că un machiaj de toamnă trebuie realizat numai cu nuanțe nude sau pământii? Îndrăznește să ieși din anonimat și realizează un make-up inedit cu ajutorul paletei de farduri de pleoape Lime Crime Venus II, disponibilă exclusiv pe douglas.ro. Ai la dispoziție opt nuanțe neconvenționale, culori incredibil de pigmentate, cu texturi catifelate, care pot fi aplicate și combinate foarte ușor pentru a obține un look ieșit din tipare.

by Romanița Iovan

Romanița Iovan lansează în parteneriat cu Aviva Cosmetics gama de produse cosmetice INFINITUM by Romanița Iovan. Linia conține pentru început două produse: Silk Elixir Anti-Aging Cream, cremă pentru îngrijirea tenului matur, o soluție excelentă pentru o rutină de hidratare, ce redă conturul natural al feței; și Silk Elixir Eye Contour Cream, ce restituie fermitatea și elasticitatea pielii din zona ochilor și reduce cu până la 38% adâncimea ridurilor de expresie și profunde.

Revitalizare

Oferă pielii tale o porție extra de strălucire cu MÁDARA VITAMIN C Ser Intense Glow Concentrate, o esență iluminatoare, bazată pe un amestec complementar de acid ferulic și vitaminele C + E. Datorită proprietăților sale antioxidante, acidul ferulic ajută la stimularea fermității pielii, crescându-i rezistența împotriva efectului negativ al radicalilor liberi, iar vitaminele C + E acționează pentru a îmbunătăți tonusul pielii și a-i reda strălucirea sănătoasă. Disponibil pe miobio.ro.

Note orientale

Prin parfumul Mumbai Noise, Ben Gorham, fondatorul brand-ului de parfumerie Byredo, prezintă un portret intim al unui oraș care i-a marcat profund existența – și este creionat atât din perspectivă senzorială și olfactivă, cât și a unor tușe moderniste. Parfumul te va fascina instantaneu prin combinația de note orientale, lemnoase și dulci precum cele de oud, lemn de santal, de cafea, de boabe tonka, Labdanum și acordurile de ambră. Este disponibil în Madison Perfumery.

Note de lăcrămioare

Colecția Acqua di Parma Signatures of the Sun se îmbogățește în această toamnă cu o nouă creație olfactivă: Lily of The Valley. Parfumul se deschide prin tonuri citrice de bergamotă și grepfrut, alături de note vivace de coacăze negre. Acest mix reprezintă doar un prolog către acordul de lăcrămioare dezvăluit în inima parfumului. Apoi, compoziția dezvăluie tonuri magnifice de iasomie, magnolie și geranium și acordurile de mosc și lemn de cedru.

Formulă vegană

Popularul fond de ten Catrice All Matt Plus Shine Control se relansează, având acum o textură îmbunătățită, vegană, care nu conține uleiuri minerale, particule microplastice, parabeni, ulei sau alcool. Asta îl face ideal pentru tenul gras și pielea predispusă la impurități. Formula matifiantă asigură un finisaj de lungă durată, până la 18 ore, este rezistentă la transfer, iar vitamina E protejează pielea de radicalii liberi.

Contra căderii părului

Gama Capilarte de la Dermedic a fost special concepută pentru problemele scalpului: alopecie, cădere excesivă a părului, mătreață și scalp hiperactiv. Șamponul Tratament Capilarte stimulează micro-circulația la nivelul scalpului, hrănește intens celulele foliculilor de păr și previne pierderea excesivă a părului. La rândul său, Serul Tratament are rolul să hrănească intensiv, să protejeze și să regenereze celulele foliculilor de păr, favorizează creșterea firelor de păr noi și reduce vizibil căderea părului.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Flamant Rose, The Merchant of Venice, 100 ml, 1.275 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Apă de parfum Vanilla Diorama, Maison Christian Dior, 250 ml, preț la cerere (exclusiv în magazinul Maison Christian Dior din Băneasa Shopping City)

Apă de parfum intensă My Way, Giorgio Armani, 50 ml, 528 lei

Apă de parfum Alien Goddess, Mugler, 90 ml, 607 lei

Apă de toaletă REPLICA Autumn Vibes, Maison Margiela, 100 ml, 468 lei

Cremă de corp SUBLIMAGE La Crème Corps et Décolleté, Chanel, 1.508 lei

Cremă de noapte Overnight Glow Cream, one.two.free!, 169 lei (în parfumeriile Douglas)

Fard de obraz Skin Fetish: Divine Blush, Pat Mc Grath, 205 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Fard de pleoape lichid Eyefinity, Max Factor, 61,86 lei

Fond de ten Spotlight, Andreia Professional, 73 lei (exclusiv pe xpertbeauty.ro)

Loțiune autobronzantă Heavenly Elixir, Vita Liberata, 252 lei

Mascara Wonder’Extension, Rimmel London, 41,30 lei

Parfum pentru păr MAGNETIZE Perfumed Hair Mist, EX NIHILO, 480 lei (în Madison Perfumery)

Paletă de farduri de pleoape BRONZED this way, essence, 17,49 lei

Paletă de farduri de pleoape Couture Colour Clutch Eyeshadow Palette, Yves Saint Laurent, 357 lei

Ruj Le Rouge Sheer Velvet, Givenchy, 179 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Ruj de buze L’Absolu Rouge Drama Ink, Lancôme, 180 lei

Sare de baie KALAHARI Bath Salts, African Botanics, 500 lei (în Madison Perfumery)

Serum antirid Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum, Kiehl’s, 365 lei

Unt hrănitor pentru corp Joy & Jasmine Body Butter, 72 lei, The Body Shop

