Ispite cosmetice de iunie – cele mai irezistibile lansări beauty ale lunii

Ia-ți drept aliați produse care hidratează tenul, luptă activ împotriva ridurilor și combat problemele care îți afectează pielea de pe întregul corp.

Îngrijirea și remediile hidratante pentru ten, corp și păr devin priorități în lunile calde de vară. Condimentează-ți look-ul alegând dintre cele mai noi parfumuri ale sezonului.

Chanel Été

Special creată pentru zilele de vară, COCO MADEMOISELLE Collection Été dezvăluie o latură mai fresh a celebrului parfum prin lansarea a două produse în ediție limitată, într-un format de 100 ml, perfect pentru a le lua cu tine în vacanță. Este vorba despre Brume de Parfum COCO MADEMOISELLE LEau și gelul de duș pentru corp și păr Le Gel COCO MADEMOISELLE, care te vor încânta cu notele lor citrice și florale.

De colecție

Cea mai nouă creație din colecția Omnia Bvlgari, Omnia by Mary Katrantzou este o apă de parfum florală care reflectă stilul exuberant al celebrei creatoare de modă și viziunea ei creativă: un parfum imaginat ca un caleidoscop olfactiv în care frunzele de mandarin, gardenie și smochin se împletesc ca într-o lucrare de artă abstractă. Disponibil exclusiv în magazinele Sephora.

Formulă nouă

Adorat de femeile din întreaga lume, iconicul balsam de buze pentru accentuarea culorii lansat de Casa Dior a fost reinventat, având o formulă cu 97% ingrediente de origine naturală. Noul Dior Lip Glow are acum o formulă îmbogățită cu ulei de cireșe, care asigură o hidratare profundă și confort timp de 24 de ore, și culori care rezistă pe buze peste 6 ore, dar și un nou ambalaj și noi nuanțe.

Born in Roma

Cele mai recente lansări Valentino Beauty vin sub forma parfumurilor Born In Roma Yellow Dream, disponibile ca apă de parfum pentru femei și apă de toaletă pentru bărbați. Parfumul feminin are note cheie de esență de lămâie Primofiore italiană și esență de trandafir, la vârf regăsim esență de bergamotă, la mijloc acord de bujor, pe o bază de esență de lemn de cedru și mosc.

Îngrijire de top

Îngrijirea tenului trebuie să fie o prioritate indiferent de sezon, mai ales dacă te confrunți cu acnee sau roșeață. African Botanics Silver Rescue Cream CBD conține extract CBD, cu efect calmant și antiinflamator, și argint coloidal, cunoscut pentru proprietățile anti-microbiene și de vindecare a tenului acneic. Cele două ingrediente ajută la reducerea aspectului de roșeață, a inflamațiilor și cicatricilor, îmbunătățind funcția de barieră naturală de protecție a pielii. Disponibilă în Madison Perfumery.

Skincare kit

Setul Best of bye bye. Blemish, disponibil pe xpertbeauty.ro, conține două dintre cele mai apreciate produse ale brand-ului: Original Drying Lotion și Skin Rescue. Original Drying Lotion este o loțiune pentru uscarea coșurilor, un tratament on-spot pentru acnee, iar serumul Skin Rescue are o concentrație bogată de niacinamide și zinc, ce luptă împotriva acneei, reduce secreția de sebum și micșorează porii.

Emoții parfumate

Iconicul parfum Libre de la Yves Saint Laurent a fost reinterpretat sub forma unei ape de toaletă, păstrându-și însă senzualitatea și feminitatea. Acordurile absolutului de floare de portocal din Maroc întâlnesc prospețimea lavandei, obținută din surse sustenabile din Franța și extrasă exclusiv pentru Yves Saint Laurent, într-o infuzie cu acordul de ceai alb, pentru a da naștere unui parfum de colecție.

Anti-îmbătrânire

Serumurile se numără printre cele mai eficiente produse de frumusețe atunci când vorbim de lupta contra îmbătrânirii. Printre formulele noastre preferate se numără și serumul Night Performer de la Dermacosmetics, care ajută la reducerea evidentă a ridurilor și a petelor pigmentare. Formula sa concentrată în acid hialuronic întărește și calmează pielea, oferindu-i o hidratare intensă, pe tot parcursul nopții, iar dimineața tenul va avea un aspect ferm și regenerat. Disponibil în parfumeriile Douglas.

Note irezistibile

Noua apă de toaletă IRRESISTIBLE GIVENCHY aduce în atenţie un accent fructat trandafiriu îmbinat cu acorduri lemnoase şi moscate. Parfumul are în prim-plan esenţa de trandafir Damascena LMR cules de pe pantele line ale munţilor din Isparta din Turcia, îmbinat cu nota elegantă de iris și cu acordurile de muguri de coacăze negre. Naturaleţea buchetului floral este pusă în valoare de aroma densă a lemnului de cedru și de nota de mosc alb.

Machiaj impecabil

Fondul de ten Sephora Best Skin Ever Long-wear Foundation oferă instantaneu un ten perfect, cu un aspect final ultra-natural. Textura sa creează un efect inedit de second skin, ce maschează imperfecțiunile, pentru o piele netedă și uniformă. Are o formulă îmbogățită cu extracte de alge anti-poluare și acid hialuronic de origine naturală, rezistentă și care își păstrează aspectul perfect pe durata întregii zile.

Aspect întinerit

Shiseido Vital Perfection Liftdefine Radiance Serum este un produs foarte eficient în lupta contra înfățișării obosite și lipsei de fermitate a tenului. Datorită formulei performante cu extract din năsturel, din crin, vitamina C și complex patentat ReNeura Technology+, serumul redefinește conturul facial, hidratează în profunzime și are acțiune antirid și contra petelor întunecate. Are o textură non-grasă și lejeră care iluminează și netezește instantaneu tenul.

Pentru părul blond

Matrix Total Results Unbreak My Blonde este o gamă special dedicată părului blond, pentru a-ți proteja și repara șuvițele împotriva deteriorării cauzate de procesele chimice precum vopsire, nuanțare sau decolorare. Produsele sunt infuzate cu acid citric pentru a revitaliza podoaba capilară deteriorată, iar după folosire părul blond devine mai strălucitor, mai puternic și cu un aspect mai sănătos și frumos.

Ten regenerat

Vichy Minéral 89 Probiotic Fractions este un serum regenerator și reparator pe bază de fracții probiotice dezvoltate în apa vulcanică Vichy, care mai conține și 4% niacinamidă, dar și acid hialuronic. Formula sa performantă accelerează regenerarea pielii, redă strălucirea și elasticitatea tenului și îi întărește rezistența la stres. Este hipoalergenic, nu conține parfum sau alcool și este recomandat tuturor tipurilor de ten, în special celui afectat de deshidratare.

Magia nopții

TIME MIRACLE REFACE SLEEP & PEEL de la MÁDARA este un ser de noapte organic, cu profund efect de întinerire, ce acționează în timpul somnului pentru a diminua semnele îmbătrânirii și ale oboselii. Având în compoziție acid lactobionic și apă de mesteacăn nordic, această formulă delicată stimulează regenerarea pielii și activitatea celulară în timp ce dormi și reduce aspectul liniilor fine și petele întunecate, redând luminozitatea tenului. Disponibil pe miobio.ro.

Buze seducătoare

The Body Shop a pregătit pentru această vară o gamă irezistibilă de gloss-uri de buze: Speak Up Vinyl Lip Gloss. Disponibile în patru nuanțe puternice, aceste gloss-uri oferă un efect intens, de durată și îți vor transforma buzele într-o armă a seducției. Formula lor este îmbogățită cu vitamina E pentru a oferi buzelor confort, hidratare și un plus de strălucire.

Combate celulita

Pentru o piele fermă și catifelată indiferent de sezon, trebuie să folosești constant produse eficiente. Dacă te confrunți cu celulită, încearcă gelul-cremă anticelulitic NIVEA Q10, care are o nouă formulă puternică ce conține un complex alcătuit din coenzima Q10, L-Carnitină și extract de lotus. L-Carnitina proprie pielii stimulează conversia acizilor grași în energie, coenzima Q10 ajută la recăpătarea energiei celulare, iar extractul natural de lotus reduce formarea de noi celule grase.

Ingrediente naturale

Iehana PORE-FLAWLESS este un primer conceput cu ingrediente naturale eficiente, menit să netezească pielea și să îmbunătățească aspectul porilor. Formula sa cremoasă și ușor pigmentată, care conține ingrediente naturale precum squalan, alge marine și pudră de bambus, matifiază tenul, oferind un aspect proaspăt și întinerit. Poate fi folosit și ca bază de machiaj pentru un look impecabil și de durată, fiind recomandat a se aplica după utilizarea cremei de zi.

Povești parfumate

Salvatore Ferragamo lansează colecția de parfumuri Storie di Seta, inspirate de iconicele eșarfe de mătase ale casei. Cele patru parfumuri sunt Giardini di Seta (cu note de fructe roşii, mosc alb, Sakura), Giungle di Seta (cu acorduri de mazăre verde, boboci de bujor şi mosc), Savane di Seta (în care regăsim iris și lemn de santal italian) și Oceani di Seta (cu ingrediente de amintesc de valurile oceanului).

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Coach Dreams Sunset, Coach, 60 ml, 468 lei

Apă de toaletă Aqua Allegoria Flora Salvaggia, Guerlain, 75 ml, 447 lei

Apă de toaletă Pepe Jeans COCKTAIL EDITION, Pepe Jeans London, 30 ml, 134 lei

Cremă pentru zona ochilor Blue Techni Liss Regard, PAYOT, 95 lei (disponibilă pe expertcosmetics.ro)

Cremă antirid pentru zona ochilor Magnifica Redensifying Repairing Eye Contour, Collistar, 301 lei

Cremă antirid Age-Repair Moisturiser-Phyto-Peptide, White Tea Extract, Grown Alchemist, 425 lei (disponibilă pe obsentum.com)

Eyeliner Liquid Eye Liner, JANE IREDALE, 200 lei (în Madison Perfumery)

Fond de ten Luminous Silk Foundation Travel Size, Giorgio Armani Beauty, 175 lei (disponibil în Douglas și Armani boutique)

Gloss de buze Lip Oil Gloss Camera Lights, Artistry Studio Los Angeles Edition, 112 lei (disponibil pe amway.ro)

Mascara Wispies 4D, Ardell Beauty, 39 lei (disponibilă pe xpertbeauty.ro)

Mascara Sensation Eyes, Douglas Make-up, 89 lei

Mască pentru ten Pore Clarifying Charcoal Gel Mask, Paulas Choice, 150 lei

Mască pentru ten SMART ANTI-POLLUTION, MÁDARA, 135 lei (disponibilă pe miobio.ro)

Paletă de farduri de pleoape WONDEREYE Eyeshadow Palette, Miss Sporty, 26,3 lei

Pudră bronzantă Sun Bunny Bronzer, Too Faced, 177 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Pudră iluminatoare Iced Out Highlighter, Anastasia Beverly Hills, 180 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Ruj Rouge Coco Bloom, Chanel, 209 lei

Serum antirid pentru zona ochilor Capture Totale Super Potent Eye Serum, DIOR, 358 lei

Serum anti-aging Resist Ultra-Light Super Antioxidant Concentrate Serum, Paulas Choice, 195 lei

Stick pentru protecție solară Sun Secure Stick Mineral SPF 50, SVR, 58,93 lei (disponibil pe optimashop.ro)

Tratament pentru întărirea unghiilor Nail Envy, O.P.I., 120 lei

Ulei tratament antivergeturi Skin Therapy Oil, REVOX, 34,99 lei

Foto: PR