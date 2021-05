Ispite cosmetice de mai – cele mai irezistibile lansări beauty ale lunii

În acest sezon ne plac rujurile în culori puternice și strălucitoare, dar punem accent și pe hidratare și protecție solară – iată câteva dintre cele mai interesante lansări de beauty.

În spiritul zilelor cu soare din luna mai, inspiră-te din aceste propuneri de primăvară pentru un ten revitalizat și un machiaj actual. Condimentează-ți look-ul cu cele mai noi și seducătoare parfumuri!

Buze irezistibile

Nimic nu este mai seducător când vorbim despre machiaj decât buzele frumos conturate și învăluite în culoare și strălucire. Noile rujuri Chanel Rouge Coco Bloom te vor ajuta să obții un machiaj al buzelor de-a dreptul irezistibil. Nuanțele atât de variate și vibrante, formula care rezistă întreaga zi, hidratarea pe care o conferă buzelor și efectul de mărire sunt doar câteva dintre atuurile cu care Chanel Rouge Coco Bloom ne-a cucerit deja.

Protecție solară

Niciodată nu a fost mai ușor să aplici produsele cu protecție solară! Shiseido Clear Suncare Stick SPF 50+ este produs cu protecție solară ridicată, sub forma unui stick, fiind astfel ușor de purtat. Are rezistență mare la apă și căldură, fiind conceput pentru a fi aplicat fără probleme și înainte de machiaj.

Ten fără cusur

Cu Dior Backstage Face & Body Powder-No-Powder vei avea un ten uniform, mat și luminos în mod natural, fără acel efect pudrat inestetic. Imediat după aplicare, pielea pare înfrumusețată: imperfecțiunile și luciul sunt estompate, tenul este uniformizat, iar textura pielii este netezită. Pudra se poate utiliza singură sau peste fondul de ten, pentru un efect mat, a fixa machiajul sau a obține un aspect de bronz natural. Disponibilă exclusiv în magazinele Sephora.

De colecție

Cyprès Pantelleria din colecția Armani/Privé Les Eaux este o nouă apă de toaletă pe care o poți descoperi în Armani Boutique din Băneasa Shopping City. Parfumul este un omagiu adus peisajului pitoresc și miresmelor din insula Pantelleria, un mix de note citrice proaspete, flori de neroli, inima parfumului este compusă din acorduri acvatice, de chiparos și salvie, în timp ce la bază regăsim note de lichen, vetiver, lemn de santal și patchouli.

Nuanțe strălucitoare

Noua gamă de rujuri Guerlain KissKiss Shine Bloom îmbracă buzele într-un voal de culoare strălucitoare, le hidratează pentru întreaga zi, iar un element foarte important de reținut este că în componența lor se găsesc 95% derivate din ingrediente naturale. Formula acestor rujuri este infuzată cu ingrediente active: acid hialuronic, unt de shea organic și ulei de trandafiri de iarnă combinat cu ceară Candelilla, care regenerează și hrănește intens suprafața buzelor.

Beauty bags

În această primăvară, au revenit mult apreciatele Beauty Bags de la Maria Nila, iar de data aceasta cu doi noi prieteni, Beauty Bag-ul Eco Therapy Revive și Beauty Bag-ul Styling, care include cinci produse esențiale de styling pentru vară. Beauty Bag-urile sunt fabricate din sticle reciclate, iar produsele Maria Nila au formule 100% vegane și cruelty-free, fără sulfați și parabeni. Disponibile exclusiv în magazinele Xpert Beauty și pe www.xpertbeauty.ro.

Aromă specială

Sub motto-ul „Craving for it”, L’ATELIERO, un nou brand de parfumerie creat de un cuplu de români stabiliți în Germania, a lansat cinci parfumuri cu adevărat speciale. Pe noi ne-a cucerit Jasmine Dream, o aromă în care notele imbatabile de flori de iasomie sunt completate de tușele calde și lemnoase de cașmir, pentru a da naștere unei esențe perfectă pentru primăvară.

Hidratare intensă

By Terry Hyaluronic Global Face Cream este un produs puternic hidratant pentru față care conține opt tipuri de acid hialuronic, pentru a infuza suprafața pielii, epiderma și straturile profunde, având și un efect de netezire a ridurilor și liniilor fine. Este potrivită pentru toate tipurile de piele și este disponibilă în Madison Perfumery.

Culoare de durată

Noua gamă LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, destinată colorării permanente a părului – cu extracte de semințe de cânepă (Cannabis Sativa), proteine din orez și ulei de jojoba – ne ispitește cu 17 nuanțe vibrante și strălucitoare, dar și o mască specială destinată părului vopsit. Formula sa inovatoare oferă părului mai multe beneficii: colorare pefectă și durabilă și acoperire eficientă a firelor albe.

Contra ridurilor

Annayake Anti-Wrinkle Firming Serum are ca ingredient majoritar anti-îmbătrânire algele wakame, iar formula sa minimalistă susține sinteza colagenului, a elastinei și a acidului hialuronic. Astfel, țesutul de susținere a pielii este întărit, semnele vizibile ale îmbătrânirii, cum ar fi ridurile, sunt reduse și tenul își recapătă elasticitatea și fermitatea. Textura serumului este deosebit de moale și catifelată și pregătește pielea perfect pentru absorbția unei creme hidratante. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Puterea acidului hialuronic

Cu trei tipuri de acid hialuronic obținut prin tehnologie verde, vitamina B5 și cupru albastru de origine naturală, fiolele La Roche-Posay Hyalu B5 oferă un efect instantaneu de lifting, reumplere și reparare a barierei cutanate. După această cură ultra-concentrată de 7 zile, ridurile sunt reduse cu 9%. Ideale pentru perioadele de stres, evenimente importante, post-proceduri sau schimbări de sezon. Bonus: ambalajul de carton și fiolele din sticlă sunt 100% reciclabile.

Senzații dulci

The Body Shop a pregătit pentru acest sezon ediții limitate, vegane, ale celor mai apreciate produse pentru îngrijirea completă a corpului. Fiecare răsfăț din gama Fresh Raspberry (exfoliant de corp, gel de duș, unt de corp și spray pentru corp) este îmbogățit cu ulei din semințe de zmeură sau extract din fructe și are un parfum proaspăt, ce te va face să aștepți cu nerăbdare zilele de vară.

Nailsmania

Lacurile de unghii Sally Hansen Insta-Dri Nail Color te vor ajuta să obții o manichiură perfectă, chiar la tine acasă. Disponibile într-o largă varietate de nuanțe, aceste lacuri de unghii se usucă în 60 de secunde și este nevoie de un singur strat pentru a obține o culoare superbă și care va rezista mult timp pe unghii. Formula sa conține base coat și top coat, asigurând rezistență, acoperire mare și strălucire.

Îngrijire optimă

REVUELE a lansat o nouă gamă de produse de îngrijire a pielii, Revuele CYS, o colecţie de 16 produse, împărţite în patru game, care pot fi combinate în funcţie de nevoile tenului tău. Printre preferatele noastre se numără REVUELE Ceramides (care protejează împotriva daunelor cauzate de poluare) și REVUELE Ascorbic Acid (care ajută la exfolierea naturală a tenului și are proprietăți anti-îmbătrânire).

Let’s glow!

Redă pielii strălucirea cu ajutorul MÁDARA VITAMIN C, o cremă reparatoare iluminatoare cu glucozidă de acid ascorbic, o formă foarte activă și stabilizată a vitaminei C, ingredient cunoscut pentru efectele sale de iluminare, revitalizare și anti-îmbătrânire. Această cremă hidratantă naturală are puternice beneficii antioxidante și de conservare a colagenului, ajutând la prevenirea pierderii fermității și tonusului pielii. Disponibilă pe www.miobio.ro.

Acțiune dublă

Noua cremă de zi Vichy Liftactiv Supreme SPF 30 are acțiune dublă – antirid și fermitate – și în plus asigură protecție solară, fiind îmbogățită cu SPF 30. Formula acestei creme conține acid hialuronic cu efect de reumplere progresiv, apă vulcanică Vichy, niacinamide și țintește ridurile deja existente, dar previne și apariția unora noi. Textura sa lejeră se absoarbe rapid în piele, lăsând-o catifelată și hidratată, și conferă un efect de lifting instantaneu.

Bronz de invidiat

Nu trebuie să aștepți vacanța de vară pentru a avea o piele frumos bronzată! Aceste autobronzante Clarins, unul pentru față și celălalt pentru corp – Radiance-Plus Golden Glow Booster for Face și Radiance-Plus Golden Glow Booster for Body –, au la bază un complex patentat și 99% ingrediente de origine naturală (printre care și aloe vera) care te vor ajuta să obții un bronz frumos și uniform chiar la tine acasă.

Skin detox

Grown Alchemist Detox Serum Antioxidant +3 Complex este un serum ușor și neuleios ce se absoarbe rapid în piele, fiind recomandat pentru uz zilnic pentru detoxifierea tenului. Are efect antirid și o textură catifelată, putând fi folosit și ca bază de machiaj. Rezultatul? Tenul este complet pregătit pentru a absorbi ingredientele active din cremele hidratante. Disponibil în Obsentum Băneasa și pe www.obsentum.com.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Daisy Eau So Intense, Marc Jacobs, 50 ml, 400 lei

Apă de parfum Splendida Patchouli Tentation, Bvlgari, 50 ml, 492 lei

Apă de parfum Lady Million Fabulous, Paco Rabanne, 50 ml, 454 lei

Apă de parfum Sì Eau De Parfum Intense, Giorgio Armani, 50 ml, 525 lei

Balsam multifuncțional 3 IN 1 Tinted Balm, Iehana, 79 lei

Cremă cu efect calmant și antiinflamator Silver Rescue Cream CBD, African Botanics, 730 lei (exclusiv în Madison Perfumery)

Cremă hidratantă Extra Care Non-Greasy Sunscreen SPF 50, Paula’s Choice, 121 lei

Cremă hidratantă Overnight Glow Cream, one.two.free!, 169 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Cremă anti-poluare cu SPF 15 City CC, MÁDARA, 121 lei (disponibilă pe miobio.ro)

Cremă de zi antirid Liftage, Lysedia 159,79 lei (disponibilă pe www.optimashop.ro)

Cremă anti-îmbătrânire LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST SPF 25, Vichy, 189 lei

Fond de ten Diorskin Forever Natural Nude, DIOR, 257 lei

Fond de ten Facefinity 3-in-1 All Day Flawless, Max Factor, 69,8 lei

Gel de duș pentru corp și păr Le Gel COCO MADEMOISELLE Collection Été, Chanel, 214 lei

Gel de curățare anti-rugozități SA Smoothing Cleanser, CeraVe, 50 lei

Iluminator și bronzant pentru corp Body Blur Sunless Glow, Vita Liberata, 227 lei

Loțiune de corp Bare Vanilla Sunkissed, Victoria’s Secret, 90 lei (disponibilă pe victoriassecretbeauty.ro)

Loțiune cu protecție solară, Anthelios Age Correct spf 50, La Roche-Posay, 129 lei

Mască hidratantă de față Face2face Lace Hydrogel Face MAsk, 7 Days, 26 lei (disponibilă pe xpertbeauty.ro)

Mascara Lash Brag Volumizing Mascara, Anastasia Beverly Hills, 139 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Pudră bronzantă Terracotta Original, Guerlain, 265 lei

Serum antirid Pure Shots Y Shape Serum, YSL Beauty, 420 lei (în magazinele Sephora)

Tratament pentru buze Lovely Lip Oil, Douglas Make-up, 39 lei

Ulei de corp Body Oil Forest Blossoms, Atelier Irina Neacșu, 60 lei

