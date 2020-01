Ce ar trebui să știi dacă vrei să îți cumperi produse cosmetice folosite

Dacă încă nu ești convinsă de faptul că poate stârni o întreagă controversă, află că vânzarea produselor de make-up care au fost folosite este o întreagă afacere. Este un întreg fenomen la care nimeni nu se aștepta, însă, nu pare chiar atât de surprinzător. Poate că deja ești obișnuită cu ideea de a le face cadou prietenelor diferite produse de make-up, dar și de îngrijire pe care fie le ai în plus, fie nu le-ai folosit până în acel moment sau le-ai primit cadou și nu sunt potrivite tipului tău de ten. Ți-ai cumpărat un nou ruj, însă după ceva timp ți-ai dat seama că nu îți place sau nu ți se potrivește? Așa că de ce să îl păstrezi, când se poate bucura altcineva de acel produs?

În momentul în care achiziționezi un produs nou, ești conștientă de faptul că acel produs nu poate fi contaminat cu diferite bacterii și microorganisme. Iar dacă primești un produs deja folosit, sau chiar tu cumperi unul de acest tip, nu știi pericolele la care ești predispusă. Când vine vorba de sănătatea pielii tale, nu ar trebui să îți asumi niciun fel de risc.

Influența hainelor second hand pare că ajungă și în ceea ce privește zona de frumusețe. Hainele second hand sunt o alternativă excelentă dacă ești adepta unei mode sustenabile și nu mai vrei să dai banii pe haine pe care oricum le poate avea oricine. Iar prin second hand putem înțelege și că o altă persoană a achiziționat produsul înaintea ta, însă nu l-a folosit.

De unde a pornit acest trend?

Tot acest trend de a achiziționa produse de make-up folosite vine din Japonia. Acolo oamenii, în special copiii, sunt învățați să mănânce tot ceea ce au din farfurie. Dar ce ne spune asta despre cultura din Japonia? Ne spune că oamenii sunt învățați cum să trăiască cu mai puțin și cum să își simplifice tot mai mult viața. Un cunoscut site care comercializează astfel de produse le dă posiblitatea doritorilor de a încerca produse de la branduri la lux la prețuri mult mai accesibile.

Chiar dacă un fenomen global, precum este consumerismul, este prezent în toată lumea, tinerii, respectiv generația Z, ar părea cu atât mai mult predispuși la acest fenomen. În Japonia este deja cunoscută producția de replici după produse cosmetice, dar și după articole vestimentare recognoscibile. Spre exemplu, brandurile de lux din China angajează tineri drept brand ambassador pentru a atrage alți tineri să cumpere produsele lor. Același lucru nu se poate spune și despre Japonia.

Ce poți face cu produsele de makeup pe care nu le mai folosești?

Dacă ai mai multe produse cosmetice pe care nu le folosești, există trei variante pe care ar trebui să le iei în considerare dacă vrei să mai renunți din produsele din kit-ul tău de make-up, iar ele sunt vânzarea, donarea și reciclarea produselor. Varianta pe care o alegi depinde foarte mult și de starea în care se află produsul de makeup, fie că vorbim de textură, culoare sau miros. Un indicator al faptului că produsele sunt într-adevăr expirate și nu ar mai trebuie folosite deloc este mirosul.

Ce pericole se ascund în produsele deja folosite de altcineva?

Înainte de a face oricare dintre variantele deja menționate, trebuie să fii conștientă că orice produs de make-up deja folosit are în componență bacteriile persoanei care le-a folosit, astfel că ele pot fi date de la o persoană la alta foarte ușor. Poți avea diferite iritații, eczeme și poți face până și dermatite de contact. Conjunctivita se poate lua dacă produse precum mascara, eyeliner sau gene false sunt deja contaminate.

Produsele cosmetice deja folosite pot fi sterilizate?

Singurul mod prin care chiar poți steriliza un produs cosmetic este dacă îl pui într-un vas la o temperatură extrem de mare, iar prin acest mod este foarte posibil să își schimbe culoarea, poate chiar textura sau chiar felul în care poți folosi acel produs.

Poți cumpăra produse deja folosite?

Surprinzător sau nu, dar există deja pe piață o mulțime de site-uri care dispun de produse de make-up deja folosite. De la eBay, Glambot sau Poshmark, toate au posibilitatea de a pune spre vânzare mai multe produse de make-up, de la fonduri de ten, pudre bronzante, farduri de ochi, mascara sau parfumuri. Interesant este faptul că eBay menționează ce poți păți dacă folosești produse cosmetice deja deschise: Produsele cosmetice folosite prezintă anumite probleme de siguranță deoarece aplicatoarele produselor intră în contact direct cu corpul nostru.' Pe de altă parte, Glambot are un întreg proces prin care vinde produsele cosmetice deja folosite, mai exact apelează la un proces serios de igienizare. Și totuși, chiar dacă reușești să cureți foarte bine periuța unei mascara, în tub pot rămâne bacterii și poți face în acest caz o infecție destul de serioasă și gravă.

Ce produse de make-up poți folosi de la altcineva?

Ei bine, singurele produse de make-up pe care le poți folosi, deși ele au fost deja utilizate de către altcineva sunt pudrele și produsele care nu au un aplicator, precum sunt bazele de machiaj sau fondurile de ten. Șansele de a contamina bacterii din acele produse sunt mult mai mici. Însă, ar trebui să ai mare grijă la produsele cremoase și care au aplicator. Nu cumpăra sau folosi niciodată mascara, eyeliner, luciuri de buze sau rujuri care au mai fost utilizate înainte.

De ce este atât de controversat să îți cumperi produse de make-up deja folosite?

Foarte multe persoane care achiziționează produse cosmetice deja folosite o fac doar din dorința de a-și crea o nouă identitate pe social media pe baza a ceea ce au. Din păcate, acest obicei duce la un statut social care în realitate nu există. Nevoia de a ne satisface dorințele duce la anumite frustrări pe care nu ni le putem controla deoarece vrem să consumăm cât mai multe produse, indiferent dacă avem într-adevăr nevoie de ele sau nu.

Deși am putea cădea cu ușurință în capcana percepției și să credem că prin acest fel suntem mult mai sustenabili, nu facem decât să ne punem sănătatea în pericol. Tinerele care nu își permit produse cosmetice de lux, dar totuși și le doresc și le cumpără, deși au mai fost folosite și își asumă riscul de a avea diferite infecții de pe urma lor, cred că pot fi propulsate în societate și cei din jur pot avea o altă părere despre ele.

În mod cert, nu este o modalitate eficientă și chiar îți poate pune în pericol sănătatea. Controversa planează asupra faptului că, printr-un mod sau altul, oamenii găsesc variante prin care încearcă să pară ceea ce nu sunt și, desigur, își asumă riscurile de rigoare. Scopul este de a fi cine ești tu și să nu ai impresia că trebuie să le dovedești ceva celor din jur. Deși te încurajăm să fii sustenabilă și să încerci pe cât posibil să folosești produse prietenoase cu mediul, nu îți recomandăm să îți cumperi produse care au fost deja folosite de către altcineva.

