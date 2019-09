Best Beauty Looks @ Premiile EMMY 2019

Inspiră-te din look-urile alese de celebrități la Premiile EMMY 2019:

1. Tușe neutre

Machiajul purtat de Sophie Turner ar putea fi în dicționar ca definiție a unui look neutru, care pune în evidență genele lungi și curbate. Fardul pendulează între piersică și maro, având irizații subtile, iar rujul are o nuanță naturală.

2. Old Hollywood

Zendaya are un machiaj cuminte și clasic, cu ochi accentuați de maro și conturați cu tuș, însă starul din Euphoria iese în evidență în special datorită coafurii cu onduleuri generoase și volum, ce îi conferă o alură de Old Hollywood.

3. Nuanțe de toamnă

Sarah Levy are un machiaj în nuanțe de prună, ce inspiră paleta cromatică a toamnei, iar ochii sunt umbriți de gene multe și curbate. Sprâncenele sunt pieptănate și fixate ascendent, pentru un aduce acest look clasic în prezent.

4. French

Naomi Watts are un look french, de la bobul finisat imperfect, de inspirație pariziană, și până la nuanța cărămizie a rujul său Chanel.

5. Sprâncene cu personalitate

Nathalie Emmanuel poartă un ruj roșu, mat și un machiaj minimalist al ochilor, însă iese în evidență cu sprâncenele aranjate de așa natură încât să pară mai groase. Și, deși sunt fixate ascendent, au o simetrie perfectă.

6. Albastru electric

Rachel Brosnahan a optat pentru un machiaj monocromatic, asortat la rochie, respectiv pentru o nuanță electrică de albastru, cu accente bleu sidefat. Tenul e de porțelan (nu se observă nici măcar fardul de obraz) iar rujul e subtil, tocmai pentru a se accentua privirea.

7. Flawless

Nu poate fi reproșat absolut nimic machiajului lui Kristen Bell. Tenul e perfect pentru covorul roșu deoarece are un finish mat și pune în evidență trăsăturile actriței, blush-ul se contopește cu nuanța pielii iar coafura complimentează acest look.

8. Ochi de pisică

Kerry Washington poartă un machiaj tip ochi de pisică, unde ochii sunt alungiți de tuș și se adaugă un plus de dramatism cu genele false. Mai mult, privirea e încadrată de un breton lejer iar buzele sunt roz, fresh, subtil conturate.

9. Trucuri de iluminare

Emilia Clarke are un look mult mai puțin elaborat decât cel cu care ne-a obișnuit în Game of Thrones. Părul e stilizat cu cărare la mijloc, sprâncenele generoase sunt natural, iar nuanța rujului e discretă. Astfel iese în evidență tenul, cu trucuri de iluminare și fard de obraz roz dar și genele, starul acestui look.

10. Oranjadă

Jameela Jamil are coafura glam cu păr lung în valuri și breton gros cu care ne-a obișnuit și în serialul The Good Place. Pielea măslinie e flatată de nuanța superbă de oranj stins pe care o poartă pe buze.

11. Nostalgie nouăzecistă

Julia Garner are un look monocrom, cu fard de pleoape și ruj arămiu, sidefat, care ne amintește de tendințele anilor ’90. În combinație cu tenul deschis și rochia mov, acest machiaj e puțin riscant, deoarece nu ar flata multă lumă, însă actrița strălucește.

12. Farmec androgin

Deși are o tunsoare masculină, buclele și machiajul clasic de red carpet îi oferă actriței Joey King un look extrem de feminin, ușor răvășit, dar seducător.

13. Gene lungi, delicate

Brittany Snow arată fabulous cu nuanța sa caldă de roșcat cu șuvițe aurii, stilizată în bucle lejere. Genele lungi și delicate alături de rujul mat sunt ideale pentru a aduce în prim plan ochii albaștri.

14. Naturalețe

Kathryn Newton are o frumusețe care nu cere prea multe artificii. Genele naturale sunt curbate și îmbrăcate într-o mascara de nuanță naturală, tonul buzelor pendulează între trandafiriu și piersică, iar coafura simplă amplifică farmecul natural al actriței.

15. Lumini și umbre

Laverne Cox Are un machiaj smokey cu accente lila, sidefate, iar sprâncenele sunt mai deschise la culoare și aranjate cu meticulozitate. Ne place machiajul tenului, unde jocul dintre matifiere și luminoziate e echilibrat perfect.

16. Supermodel Glam

Atât machiajul, cât și coafura purtată de Mandy Moore aduc un omagiu supermodelelor anilor ’90 și în special lui Cindy Crowford. Este un look clasic care pune în evidență trăsăturile simetrice ale actriței.

17. Roșu regal

Leslie Bibb are un look extrem de chic, cu bobul șaten iluminat de suvițe subtile și cu machiajul discret care lasa rujul să strălucească în toată splendoarea sa regală.

18. . Coafura clasică

Piesa de rezistență a look-ului Lenei Headey e coafura clasică, cu breton lung, relaxat și șuvițe ondulate. Sprâncenele sunt puternic conturate, astfel concurează cu ochii, iar efectul e dramatic.

