Perechile de zodii pentru care cearta inseamna pasiune la cote maxime

Ii spui dragoste cu nabadai, pasiune, dar in realitate este mai mult sex dupa impacare? Stii la ce ma refer sigur. La acele cupluri in care cearta este un sport permanent. Aceste cupluri au mereu ceva sa isi spuna in contradictoriu si nu prea tin cont de context atunci cand partenerul nu are dreptate. Partea buna este ca, pe cat de repede se aprind, pe atat de repede se si impaca. Totusi, este aproape incredibil cum pot doua personalitati atat de efervescente sa intretina o relatie pe termen lung.

Vestea buna e ca pentru certaretii zodiacului despartirea nu dureaza mai mult de o zi. Si de cele mai multe ori este un mijloc prin care isi condimenteaza viata amoroasa. Desi uimitor, o dezbatere aprinsa urmata de o impacare dulce apropie unele tipologii de oameni. Ma intreb cum arata o despartire serioasa la un astfel de cuplu daca ei pun capat relatiei de cateva ori pe saptamana doar pentru mici neintelegeri?

Probabil te-am facut curioasa ce fel de cupluri vad in cearta ceva sexy si intim. Ei bine, si de aceasta data caracteristicile zodiei intervin in modul in care ne construim relatiile. Unora le plac serile linistite si conversatiile placute. Altii se plictisesc cand aud de asa ceva si prefera putina adrenalina. Descopera combinatiile de zodii care sunt predispuse la o astfel de relatie.

GEMENI+BALANTA

Doua semne de Aer care au compatibilitate mare in dragoste. Gemenii si Balanta se completeaza reciproc extrem de bine si principalul lor scop intr-o relatie este “evolutia”. Acest aspect este totusi problematic la cei doi. Balantele au tendinta sa urmeze si sa primeasca indicatii, in timp ce Gemenii iubesc sa preia conducerea. Suna bine in teorie, dar in practica Gemenii se plictisesc repede atunci cand sunt cu cineva care ii lasa sa decida totul fara sa aiba obiectii.

Ambii pot fi lipsiti de sensibilitate deseori, ceea ce face ca certurile sa fie si mai dure. Spun intotdeauna tot ceea ce gandesc direct si cred ca parerea lor este cea care conteaza. Asa ca, atunci cand nu sunt de acord incep marile probleme. In ciuda diferentelor dintre ei, cei doi se respecta foarte mult si folosesc certurile ca pe un prilej de a evolua si de a invata ceva. Aici intervine cel mai des pasiunea in aceasta relatie.

BERBEC+LEU

Double Trouble! Avem de a face cu un cuplu format din doua semne de foc. Aceasta este una dintre cele mai efervescente relatii posibile. Pasiunea este la cote maxime, dar nu ar putea exista fara doza reciproca de cicaleala. Disputele aprinse fac din aceasta relatie una dificila si ambii sunt parca pregatiti de atac in orice moment. Totusi, desi suna neobisnuit, ambii gasesc placute certurile pentru ca asta inseamna ca ambii se implica in relatie si isi doresc ca lucrurile sa functioneze. Se apreciaza in egala masura pentru sinceritatea de care dau dovada, chiar daca au tot timpul discutii in contradictoriu.

In momente delicate, atat Berbecul impulsiv, cat si Leul arogant sunt pregatiti sa dea replici dure. Nici unul dintre cei doi nu este dispus sa renunte si sa ajunga la un compromis. Norocul lor este ca in aceeasi masura nici unul dintre ei nu poarta pica. Pasiunea dintre cei doi este vizibila. Dupa o cearta, atractia sexuala isi face simtita prezenta si face ca fiecare neintelegere sa merite.

