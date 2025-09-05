Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 septembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 8-14 septembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 8-14 septembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 8-14 septembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 8-14 septembrie 2025

Niciodată nu ai putut să faci lucruri pentru propriul bine. De cele mai multe ori te concentrezi pe cei din jur și lași deoparte nevoile sau visurile pe care le ai. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 8-14 septembrie 2025

Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Indiferent de zona de interes în care activezi, ai nevoie să faci pași calculați pentru a atinge obiectivele creionate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 8-14 septembrie 2025

Sunt multe comportamente care te deranjează la cei din jur, dar acestea vorbesc și despre universul tău interior. Ești „activată” în acele zone în care nu te simți împlinită sau în care rănile nu sunt vindecate. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 8-14 septembrie 2025

Firea delăsătoare nu te ajută atunci când ai nevoie ca visurile tale să se împlinească. În această perioadă ai timp de relaxare și timp pentru sine și asta te ajută să dai curs propriilor emoții. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 8-14 septembrie 2025

În jurul tău sunt multe oportunități, însă tu te simți restricționată în acțiuni. În spatele acestei judecăți se află un blocaj care te împiedică să te organizezi mai bine pentru a face tot ceea ce îți dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 8-14 septembrie 2025

Maniera în care alegi să te respecți te va ghida în tot ceea ce faci. Chiar și relațiile de prietenie ajung să îți ofere un punct de sprijin important având în vedere ceea ce urmează să trăiești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 8-14 septembrie 2025

Noile începuturi par a fi mereu aducătoare de un amalgam de emoții. Intriga pe care o resimți în raport cu anumite situații te ajută să faci alegeri în beneficiul propriului echilibru. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 8-14 septembrie 2025

Relația cu părinții devine tot mai deficitară din punct de vedere emotional. Și tu, și ei acționați prin prisma propriul ego. Îți este mult mai ușor să faci lucrurile ghidată de ceea ce simți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 8-14 septembrie 2025

Ai nevoie de o nouă motivație pentru a face ca lucrurile să se întoarcă în favoarea ta. A te îndepărta de anumite persoane din viața ta poate scoate la iveală lucruri importante despre propriile limite. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 8-14 septembrie 2025

Faptul că accepți realitatea care te înconjoară te ajută să acționezi în direcția propriului bine. În mai multe momente din perioada următoare vei avea ocazia de a intra în contact cu propriul sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 8-14 septembrie 2025

Chiar dacă ești o fire independentă, cooperarea îți poate aduce un aport important în tot ceea ce faci. Această săptămână nu este tocmai potrivită pentru a lua decizii, de orice fel. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 8-14 septembrie 2025

Este important pentru starea ta emoțională ca tot ceea ce gândești să fie expus într-o manieră cât mai autentică și simplă. Fă lucruri care te împlinesc! Această sintagmă ar trebui să fie ca un crez pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zodii care au cele mai mari șanse să producă o schimbare semnificativă în jurul lor
Astrologie
Zodii care au cele mai mari șanse să producă o schimbare semnificativă în jurul lor
Zodiile care vor străluci în luna septembrie 2025
Astrologie
Zodiile care vor străluci în luna septembrie 2025
Zodiile care câștigă respectul celor din jur și vor să fie tratate la fel
Astrologie
Zodiile care câștigă respectul celor din jur și vor să fie tratate la fel
Zodiile care nu ascund faptul că sunt îndrăgostite
Astrologie
Zodiile care nu ascund faptul că sunt îndrăgostite
Semnele zodiacale norocoase pe plan amoros
Astrologie
Semnele zodiacale norocoase pe plan amoros
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 septembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 1-7 septembrie 2025
Libertatea
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce s-a întors în România. Gestul făcut în memoria lui Felix Baumgartner
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Oana Monea, jignită și înjurată de Maria Avram după „Insula Iubirii” 2025. Concurenta a răbufnit: „Tu ești amantă”
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Cum au petrecut Marian Grozavu și Bianca Dan după ultima ediție Insula Iubirii 2025. Bărbatul, show total după bonfire
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Cum arată Laura Andreșan la 43 de ani. Fosta vedetă sexy e complet schimbată după ce s-a retras din showbiz, și-a ales altă carieră și a devenit mamă. Spune drept, o mai recunoști? FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe Noelle, fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Wooow, ce frumusețe!! FOTO
catine.ro
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Cum să adormi rapid la loc după ce te-ai trezit noaptea. Sfaturile specialiștilor
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Ce determină fiecare semn zodiacal să iasă dintr-o relație. Ce arată astrele
Mai multe din astrologie
Cele 3 zodii care vorbesc fără rețineri despre problemele lor financiare
Cele 3 zodii care vorbesc fără rețineri despre problemele lor financiare
Astrologie

Zodiile de mai jos abordează cu deschidere și sinceritate situația banilor din viața lor.

+ Mai multe
Horoscopul lunii septembrie 2025: previziuni complete
Horoscopul lunii septembrie 2025: previziuni complete
Astrologie

Află tot ce îți rezervă astrele pentru această lună și descoperă principale previziuni din horoscopul lunii septembrie 2025.

+ Mai multe
Zodiile care îți vor fi alături după o despărțire dureroasă
Zodiile care îți vor fi alături după o despărțire dureroasă
Astrologie

Dacă relația în care erai s-a încheiat și simți nevoia să te descarci, zodiile acestea îți vor alături să procesezi mai ușor suferința.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC