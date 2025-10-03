Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 octombrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 6-12 octombrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 6-12 octombrie 2025

Sunt sectoare în viața ta în care acțiunile pe care le vei face te vor ajuta să vezi lucrurile într-o manieră mai matură. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 6-12 octombrie 2025

Asumarea de riscuri nu este despre a demonstra celor din jur diverse lucruri sau despre a fi mai presus… Acest aspect ține doar de propria persoană și de modul în care alegi să îți trăiești viața. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 6-12 octombrie 2025

Îți dorești să faci lucruri pentru sine, dar este tot mai dificil să te organizezi. Timpul nu îți este aliat. Ai nevoie de o nouă modalitate de a face lucrurile pentru că altfel vei ajunge să te epuizezi din nou. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 6-12 octombrie 2025

Modul aproape perfect în care ai ajuns să comunici cu cel de lângă tine este de necontestat. O relație de prietenie are nevoie de un imbold pentru a reuși ca tu și persoana în cauză să vă simțiți la fel de apropiate ca altădată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 6-12 octombrie 2025

Parteneriatele profesionale te ajută să faci cu un pas în față în cariera ta. Chiar dacă de multe ori te sustragi din fața compromisurilor, acestea te pot ajuta să treci de anumite limite. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 6-12 octombrie 2025

La începutul acestei săptămâni au loc multe schimbări bruște de situație. Energia negativă pe care o resimți îți adâncește starea de apatie. Lucrurile se derulează în jurul tău într-un ritm amețitor. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 6-12 octombrie 2025

Intriga din cadrul relațiilor profesionale te tentează să treci de o parte în alta, să jonglezi printre echipe și un astfel de comportament nu îți este tocmai caracteristic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 6-12 octombrie 2025

Zilele următoare sunt potrivite pentru a aduce relația personală pe linia de plutire. Confruntările, tensiunea acumulată și lipsa de timp petrecut alături de partener v-au adus într-un punct critic. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 6-12 octombrie 2025

Reușești mereu să te adaptezi la contextele în care te afli. Prezența lui Jupiter în zodia ta are o influență evidentă asupra lucidității cu care te raportezi la tot ceea ce trăiești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 6-12 octombrie 2025

Este mai mult decât evident faptul că lucrurile capătă un nou sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Te simți revigorată din punct de vedere psihic. Încrederea în sine pare să fie la cote maxime în această perioadă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 6-12 octombrie 2025

Deși majoritatea deciziilor pe care le iei te scot totuși din zona de confort, îți asumi acest lucru. Sentimentele pe care le ai în raport cu o anumită persoană te „forțează” să redescoperi esența legăturii dintre voi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 6-12 octombrie 2025

Ai tot mai multe obiective de îndeplinit și parcă timpul nu îți mai este suficient. Din păcate, de multe ori ești reticentă în fața unui „nou început”. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

