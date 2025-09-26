Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Pentru a avea succesul pe care ți-l dorești este nevoie să acționezi prompt. Indiferent de modul în care te simți, reuşeşti totuși să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Trebuie să lucrezi la stilul de comunicare. Punctul tău de vedere este de multe ori susţinut de energia astrelor, însă acest lucru te dezavantajează în situațiile delicate în care te vei afla la muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Recunoști faptul că nu te poți adapta din mers la anumite situații și nici nu mai alegi să te scuzi pentru asta. Zilele noii săptămâni aduc proiecte noi în plan personal. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Deși săptămâna este destul de liniștită din punct de vedere emoțional, nu reușești să îți explici starea de agitație care îți cuprinde simțurile. Totul pare să fie învăluit într-o aură întunecată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Modul în care acționezi denotă un fel de blocaj care nu te lasă să privești cu claritate către propria persoană. Mai ales având în vedere evenimentele din această săptămână, poate merită să rămâi mai mult cu tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Modul condiționat în care îți oferă unii oameni afecțiune te face să îți pui întrebări extrem de dure în raport cu propria identitate emoțională. Simți ca și cum ești mai mereu la dispoziția celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Prieteniile, al căror rost nu vei reuși să îl mai înțelegi, te vor forța să renunți. Contextele profesionale în care te vei afla te vor scoate constant din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Atitudinea diplomată are efecte pozitive asupra echilibrului pe care îl resimți. Ideile tale pot fi puse în aplicare atunci când crezi cu adevărat în ele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Ești discretă și această calitate te recomandă mai ales atunci când cei din jur au nevoie de intimitate și înțelegere necondiționată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Îți place să acționezi la nivel oficial și nu te ascunzi niciodată în spatele aparențelor, indiferent de cât de confortabilă poate fi o astfel de eschivare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Lăsându-te purtată de ceea ce reprezinți ca femeie, atragi invidia celor din jur. Majoritatea „rivalilor” încearcă să îți influențeze alegerile tocmai pentru a-ți face drumul spre succes mult mai anevoios. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Nu mai vorbești despre sine așa cum o făceai altădată și asta pentru că ai devenit mult mai rezervată. Viața nu îți mai este expusă celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

