Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 29 septembrie - 5 octombrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Pentru a avea succesul pe care ți-l dorești este nevoie să acționezi prompt. Indiferent de modul în care te simți, reuşeşti totuși să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Trebuie să lucrezi la stilul de comunicare. Punctul tău de vedere este de multe ori susţinut de energia astrelor, însă acest lucru te dezavantajează în situațiile delicate în care te vei afla la muncă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Recunoști faptul că nu te poți adapta din mers la anumite situații și nici nu mai alegi să te scuzi pentru asta. Zilele noii săptămâni aduc proiecte noi în plan personal. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Deși săptămâna este destul de liniștită din punct de vedere emoțional, nu reușești să îți explici starea de agitație care îți cuprinde simțurile. Totul pare să fie învăluit într-o aură întunecată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Modul în care acționezi denotă un fel de blocaj care nu te lasă să privești cu claritate către propria persoană. Mai ales având în vedere evenimentele din această săptămână, poate merită să rămâi mai mult cu tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Modul condiționat în care îți oferă unii oameni afecțiune te face să îți pui întrebări extrem de dure în raport cu propria identitate emoțională. Simți ca și cum ești mai mereu la dispoziția celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Prieteniile, al căror rost nu vei reuși să îl mai înțelegi, te vor forța să renunți. Contextele profesionale în care te vei afla te vor scoate constant din zona de confort. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Atitudinea diplomată are efecte pozitive asupra echilibrului pe care îl resimți. Ideile tale pot fi puse în aplicare atunci când crezi cu adevărat în ele. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Ești discretă și această calitate te recomandă mai ales atunci când cei din jur au nevoie de intimitate și înțelegere necondiționată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Îți place să acționezi la nivel oficial și nu te ascunzi niciodată în spatele aparențelor, indiferent de cât de confortabilă poate fi o astfel de eschivare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Lăsându-te purtată de ceea ce reprezinți ca femeie, atragi invidia celor din jur. Majoritatea „rivalilor” încearcă să îți influențeze alegerile tocmai pentru a-ți face drumul spre succes mult mai anevoios. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Nu mai vorbești despre sine așa cum o făceai altădată și asta pentru că ai devenit mult mai rezervată. Viața nu îți mai este expusă celor din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zodiile care leagă relații de prietenie mai târziu în viață
Astrologie
Zodiile care leagă relații de prietenie mai târziu în viață
Horoscopul toamnei 2025 - previziuni pentru toate zodiile
Astrologie
Horoscopul toamnei 2025 - previziuni pentru toate zodiile
Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros
Astrologie
Semnele zodiacale care îți dau semnale false și contradictorii din punct de vedere amoros
Femeile născute în aceste 4 zodii își ajută mereu partenerul de cuplu atunci când întâmpină o problemă
Astrologie
Femeile născute în aceste 4 zodii își ajută mereu partenerul de cuplu atunci când întâmpină o problemă
Cele 6 zodii care vor trece prin experiența divorțului
Astrologie
Cele 6 zodii care vor trece prin experiența divorțului
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 septembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 septembrie 2025
Libertatea
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Unde visează Sorin Bontea să își deschidă restaurant: „Nevastă-mea să le ia banii”
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Cine e și cu ce se ocupă soția lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Oana David are 44 de ani
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Motivarea instanței. De ce a fost arestat, de fapt, Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Maria Avram a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nas. Cum a apărut în online în ziua operației
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Adevărul despre legătura dintre Erika Kirk și România. A primit sau nu interdicție în țara noastră văduva lui Charlie Kirk
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Mesajul Ralucăi Bădulescu și al lui Florin Stamin după eliminarea de la Asia Express: „N-avem cuvinte omenești!”
Unica.ro
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Atenție, anul acesta trecem la ora de iarnă mai devreme față de anii trecuți! Când se schimbă ora. Toți românii trebuie să știe!
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
Dan Alexa a dat cărțile pe față în legătură cu Asia Express. Ce a dezvăluit despre emisiune și despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
catine.ro
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Horoscopul lunii octombrie 2025. Nativii au parte de surprize pe toate planurile
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Ce poți face atunci când urmează să te muți. Trucuri și sfaturi pentru un proces eficient
Mai multe din astrologie
Cele 3 zodii care își inspiră apropiații să facă schimbări în viața lor
Cele 3 zodii care își inspiră apropiații să facă schimbări în viața lor
Astrologie

Dacă tot mai aștepți o motivație în viața ta ca să faci o schimbare, ei bine, ar trebui să le asculți pe următoarele zodii.

+ Mai multe
Cele mai norocoase 3 zodii în această toamnă
Cele mai norocoase 3 zodii în această toamnă
Astrologie

Crezi că vei avea noroc în dragoste ori în cariera la sfârșitul anului? Consultă-ți horoscopul! Iată care sunt cele mai norocoase zodii în această toamnă.

+ Mai multe
Zodiile care vor să se răzbune pe fostul partener și îl fac gelos
Zodiile care vor să se răzbune pe fostul partener și îl fac gelos
Astrologie

Semnele acestea zodiacale încă mai suferă din cauză că fosta lor relație s-a încheiat într-un mod nu tocmai prietenos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC