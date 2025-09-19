Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 22-28 septembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 22-28 septembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 22-28 septembrie 2025

Atât de multe planuri, atât de multe dorințe de îndeplinit și atât de puține resurse emoționale… Din păcate, acesta este gândul care te va urmări îndeaproape pe parcursul întregii săptămâni. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 22-28 septembrie 2025

Îndemnul celor experți în această zonă este să încercăm zi de zi să ne trăim viața. De multe ori, această replică ia o formă clișeică. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 22-28 septembrie 2025

Furia pe care o simți în anumite situații este mult mai ușor integrată și, după ce treci de momentul critic, îți dai seama exact de însemnătatea întâmplărilor de care ai parte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 22-28 septembrie 2025

Perioada următoare este potrivită pentru anticipări în plan profesional. Proiectele la care lucrezi te ajută să îți îndeplinești visuri din copilărie. Sunt sectoare în viața ta în care achizițiile pe care le vei face te vor ajuta să vezi lucrurile într-o manieră mai matură. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 22-28 septembrie 2025

Din păcate, în viața de familie, neajunsurile emoționale au rămas neschimbate. În această săptămână, nu te implica în lucruri sau probleme pe care nu le cunoști. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 22-28 septembrie 2025

Această săptămână va fi una dificilă în ceea ce privește proiectarea de bariere emoționale în raport cu cei din jur. Cuvintele pot deveni inamicul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 22-28 septembrie 2025

Te simți nesigură în raport cu multe aspecte ale vieții tale și ești într-o căutare perpetuă a stabilității. Chiar dacă sunt situații pe care accepți că nu le poți controla, niciodată nu îți pierzi inspirația. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 22-28 septembrie 2025

Exuberanța de care dai dovadă în această săptămână poate fi destul de obositoare pentru cei din jur. În anumite zile, viața ta personală este intensă și plină de momente unice. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 22-28 septembrie 2025

Această săptămână aduce în prim plan capacitatea ta de adaptare la tot ceea ce este nou sau dificil de înțeles. Deși starea ta interioară nu pare să fie una excelentă, reușești să nu te lași acaparată de tristețea care te învăluie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 22-28 septembrie 2025

În plan personal recunoști din nou acea stare de agitație și neconcordanță care reapare între tine și partener. În aceste zile nu ești destul de lucidă sau rațională pentru a lua cea mai bună decizie în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 22-28 septembrie 2025

Pentru a avea succesul pe care ți-l dorești, este nevoie să acționezi prompt. Indiferent de modul în care te simți în zilele acestei săptămâni, reuşeşti să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 22-28 septembrie 2025

Atunci când vine vorba de relațiile cu cei din jur, constați cu tristețe că încă îți este dificil să te detașezi de anumite persoane. Deși stai la depărtare de ele, ancora emoțională construită în timp în raport cu ele este dificil de anulat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro